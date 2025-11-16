Переезжай и зарабатывай: почему на Ямале автомеханики ловят свой денежный сезон
Рынок труда в ЯНАО снова удивляет: за год средние зарплатные предложения для сотрудников автосервисов выросли сразу на 24%. Причина — резкий рост спроса на услуги и дефицит профессионалов, особенно в сезонной пик замены шин.
Рост зарплат в цифрах
-
Средняя зарплата в автосервисах Ямала теперь составляет 136 364 рубля в месяц.
-
Автомеханики - одни из главных бенефициаров: в октябре они могли рассчитывать на 125 000 рублей за полный рабочий день, что на 43% больше, чем год назад.
Почему растет доход автомехаников?
-
Рост спроса на автосервисные услуги, особенно осенью, когда тысячи водителей массово меняют летние шины на зимние.
-
Острый дефицит квалифицированных кадров: профессиональные автомеханики востребованы во всех городах округа.
-
Обязанности специалистов включают диагностику, ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой части — без таких услуг современные автовладельцы уже не обходятся.
Итоги
Если вы ищете работу в автосервисе на Ямале или рассматриваете переезд ради высоких зарплат, сейчас самое время: рынок труда открыт для профессионалов, а работодатели готовы платить больше.
