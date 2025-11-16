Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Диагностика двигателя
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 5:46

Переезжай и зарабатывай: почему на Ямале автомеханики ловят свой денежный сезон

Средняя зарплата в автосервисах ЯНАО выросла на 24% за год — аналитики рынка труда

Рынок труда в ЯНАО снова удивляет: за год средние зарплатные предложения для сотрудников автосервисов выросли сразу на 24%. Причина — резкий рост спроса на услуги и дефицит профессионалов, особенно в сезонной пик замены шин.

Рост зарплат в цифрах

  • Средняя зарплата в автосервисах Ямала теперь составляет 136 364 рубля в месяц.

  • Автомеханики - одни из главных бенефициаров: в октябре они могли рассчитывать на 125 000 рублей за полный рабочий день, что на 43% больше, чем год назад.

Почему растет доход автомехаников?

  • Рост спроса на автосервисные услуги, особенно осенью, когда тысячи водителей массово меняют летние шины на зимние.

  • Острый дефицит квалифицированных кадров: профессиональные автомеханики востребованы во всех городах округа.

  • Обязанности специалистов включают диагностику, ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой части — без таких услуг современные автовладельцы уже не обходятся.

Итоги

Если вы ищете работу в автосервисе на Ямале или рассматриваете переезд ради высоких зарплат, сейчас самое время: рынок труда открыт для профессионалов, а работодатели готовы платить больше.

