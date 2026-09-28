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Салон автомобиля Tenet T4
Салон автомобиля Tenet T4
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Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:42

Логотип на капоте больше не решает: что теперь действительно проверяют россияне перед покупкой автомобиля

На российском рынке одна и та же машина все чаще меняет не только шильдик, но и имя. Сегодня это Chery, завтра — Tenet, а покупатель смотрит уже не на паспорт происхождения, а на то, как быстро приедет запчасть и сколько возьмут за нормо-час. В салонах давно заметили: люди не спорят о логотипе у капота, если рядом есть гарантия, понятный сервис и внятная цена обслуживания. И это логично. Когда машина нужна каждый день, красивый значок сам по себе не заменит ни ремзону, ни склад деталей.

"Цены на продукцию китайских марок настолько "перегреты", что на первое место выходит стоимость машин и возможность, в случае чего, отремонтировать их в приличном сервисном центре".

автоэксперт Иван Рогов

Что сейчас решает при покупке

Покупатель все реже идет в салон с вопросом "из какой страны эта машина". Чаще спрашивают, где обслуживать, сколько ждать детали и не вырастет ли счет за обычное ТО до неприятной суммы. В пресс-службе ГК "Автодом" редакции сообщили, что страна происхождения бренда по-прежнему влияет на выбор, но при самой покупке вперед выходят опыт эксплуатации и развитая сервисная сеть. И это уже не про эмоции, а про бытовую арифметику.

На практике люди сравнивают не вывески, а условия владения. Если рядом есть понятный сервис и запас по ресурсу, машина воспринимается спокойнее. Если же с запчастями туман, то даже знакомый бренд начинает терять вес. Именно поэтому все чаще смотрят на гарантию, наличие складов и цену нормо-часа, а не на то, как долго модель жила под старым названием.

По внутренней оценке "Автодома", доля автомобилей на китайских платформах, локализованных в России, выросла с 32% в первом полугодии 2025 года до 54% год спустя. При этом в ответе не уточнили базу расчета этой доли, и это важно учитывать. Для сравнения, "Автостат" оценивает долю всех автомобилей российской сборки в 63% продаж новых легковых машин за первое полугодие 2026 года против 53% по итогам 2025-го.

Почему смена бренда уже не пугает

Переход части моделей Chery к TENET хорошо показывает, как меняется рынок. Логотип на решетке больше не объясняет машину целиком, а покупатель это уже усвоил. Для него важнее, что стоит под капотом, кто будет чинить автомобиль и сколько займет обычный визит в сервис.

Сотрудник отдела продаж одного из петербургских дилерских центров Chery/Tenet рассказал Tarantas. News, что клиенты заранее сравнивают характеристики и предложения. При этом завод-изготовитель и происхождение платформы интересуют их редко. "Вчера кроссовер именовался Chery, сегодня — Tenet. Это мало кого интересует и уже тем более точно не пугает", — сообщил собеседник редакции.

Покупатели чаще цепляются за скидки, наличие запчастей, стоимость нормо-часа и условия гарантии. В этой логике смена шильдика становится не поводом для спора, а обычной частью рынка. Тем более когда бренд сразу идет вместе с сервисной сетью и понятным обслуживанием.

Сервис, запчасти и гарантия

TENET уже располагает 215 центрами продаж и обслуживания в 95 российских городах. За первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировано около 64 тыс. автомобилей марки. На этом фоне смена названия выглядит не как отрыв от клиента, а как попытка выстроить нормальную инфраструктуру вокруг уже знакомой техники.

Для покупателя это означает простую вещь: машину оценивают не по легенде, а по тому, как она живет после покупки. Есть ли рядом сервис, можно ли быстро заказать деталь, сколько стоит обслуживание и не придется ли неделями ждать ремонта. Эти вопросы давно вытеснили разговоры о том, где именно выпустили конкретную партию.

Поэтому репутация бренда все чаще складывается из конкретных вещей, а не из географии на коробке. Если условия понятны, человек голосует рублем. Если нет — идет к соседнему дилеру, где с деталями и гарантией меньше сюрпризов.

Что говорит эксперт о выборе

Независимый эксперт Георгий Вихров считает, что большинство автомобилистов не станет долго разбираться в происхождении платформы или конкретного завода. Он связывает это с ценами на китайские марки, которые уже подталкивают людей смотреть прежде всего на стоимость и на возможность ремонта. Иными словами, эмоции быстро заканчиваются там, где начинается чек из сервиса.

Как отметил Вихров, для владельца важнее не обсуждать эмблему, а понимать, где и как обслужить машину без долгого простоя. Это особенно заметно, когда автомобиль нужен каждый день и времени на поломки просто нет. Здесь уже выигрывает не тот, у кого громче название, а тот, у кого быстрее решается вопрос с ремонтом.

"С точки зрения эксплуатации автомобиля они намного важнее, чем логотип на капоте. Тем более, как видят многие, сегодня он один, а завтра другой", — констатировал Иван Рогов. Именно так рынок и двигается: без лишнего шума, но с очень приземленной логикой.

"С точки зрения эксплуатации автомобиля они намного важнее, чем логотип на капоте. Тем более, как видят многие, сегодня он один, а завтра другой".

автоэксперт Иван Рогов

FAQ

Что сейчас важнее при выборе машины — бренд или сервис?
Судя по рынку, сервис, гарантия, запчасти и цена обслуживания выходят вперед. Бренд все еще влияет, но уже не решает все сам по себе.

Почему покупатели спокойно относятся к смене названия модели?
Потому что смотрят на условия владения. Если есть сервисная сеть и понятный ремонт, новое имя не отпугивает.

Почему в материале сравнивают разные доли локализации?
Потому что "Автодом" и "Автостат" используют разные группы автомобилей и разные базы расчета. Эти показатели напрямую не сопоставимы.

Что в итоге чаще всего интересует покупателя?
Скидки, наличие запчастей, стоимость нормо-часа и условия гарантии. Именно эти вещи обычно и решают сделку.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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