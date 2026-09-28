Логотип на капоте больше не решает: что теперь действительно проверяют россияне перед покупкой автомобиля
На российском рынке одна и та же машина все чаще меняет не только шильдик, но и имя. Сегодня это Chery, завтра — Tenet, а покупатель смотрит уже не на паспорт происхождения, а на то, как быстро приедет запчасть и сколько возьмут за нормо-час. В салонах давно заметили: люди не спорят о логотипе у капота, если рядом есть гарантия, понятный сервис и внятная цена обслуживания. И это логично. Когда машина нужна каждый день, красивый значок сам по себе не заменит ни ремзону, ни склад деталей.
- Что сейчас решает при покупке
- Почему смена бренда уже не пугает
- Сервис, запчасти и гарантия
- Что говорит эксперт о выборе
- Ответы на популярные вопросы
"Цены на продукцию китайских марок настолько "перегреты", что на первое место выходит стоимость машин и возможность, в случае чего, отремонтировать их в приличном сервисном центре".
автоэксперт Иван Рогов
Что сейчас решает при покупке
Покупатель все реже идет в салон с вопросом "из какой страны эта машина". Чаще спрашивают, где обслуживать, сколько ждать детали и не вырастет ли счет за обычное ТО до неприятной суммы. В пресс-службе ГК "Автодом" редакции сообщили, что страна происхождения бренда по-прежнему влияет на выбор, но при самой покупке вперед выходят опыт эксплуатации и развитая сервисная сеть. И это уже не про эмоции, а про бытовую арифметику.
На практике люди сравнивают не вывески, а условия владения. Если рядом есть понятный сервис и запас по ресурсу, машина воспринимается спокойнее. Если же с запчастями туман, то даже знакомый бренд начинает терять вес. Именно поэтому все чаще смотрят на гарантию, наличие складов и цену нормо-часа, а не на то, как долго модель жила под старым названием.
По внутренней оценке "Автодома", доля автомобилей на китайских платформах, локализованных в России, выросла с 32% в первом полугодии 2025 года до 54% год спустя. При этом в ответе не уточнили базу расчета этой доли, и это важно учитывать. Для сравнения, "Автостат" оценивает долю всех автомобилей российской сборки в 63% продаж новых легковых машин за первое полугодие 2026 года против 53% по итогам 2025-го.
Почему смена бренда уже не пугает
Переход части моделей Chery к TENET хорошо показывает, как меняется рынок. Логотип на решетке больше не объясняет машину целиком, а покупатель это уже усвоил. Для него важнее, что стоит под капотом, кто будет чинить автомобиль и сколько займет обычный визит в сервис.
Сотрудник отдела продаж одного из петербургских дилерских центров Chery/Tenet рассказал Tarantas. News, что клиенты заранее сравнивают характеристики и предложения. При этом завод-изготовитель и происхождение платформы интересуют их редко. "Вчера кроссовер именовался Chery, сегодня — Tenet. Это мало кого интересует и уже тем более точно не пугает", — сообщил собеседник редакции.
Покупатели чаще цепляются за скидки, наличие запчастей, стоимость нормо-часа и условия гарантии. В этой логике смена шильдика становится не поводом для спора, а обычной частью рынка. Тем более когда бренд сразу идет вместе с сервисной сетью и понятным обслуживанием.
Сервис, запчасти и гарантия
TENET уже располагает 215 центрами продаж и обслуживания в 95 российских городах. За первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировано около 64 тыс. автомобилей марки. На этом фоне смена названия выглядит не как отрыв от клиента, а как попытка выстроить нормальную инфраструктуру вокруг уже знакомой техники.
Для покупателя это означает простую вещь: машину оценивают не по легенде, а по тому, как она живет после покупки. Есть ли рядом сервис, можно ли быстро заказать деталь, сколько стоит обслуживание и не придется ли неделями ждать ремонта. Эти вопросы давно вытеснили разговоры о том, где именно выпустили конкретную партию.
Поэтому репутация бренда все чаще складывается из конкретных вещей, а не из географии на коробке. Если условия понятны, человек голосует рублем. Если нет — идет к соседнему дилеру, где с деталями и гарантией меньше сюрпризов.
Что говорит эксперт о выборе
Независимый эксперт Георгий Вихров считает, что большинство автомобилистов не станет долго разбираться в происхождении платформы или конкретного завода. Он связывает это с ценами на китайские марки, которые уже подталкивают людей смотреть прежде всего на стоимость и на возможность ремонта. Иными словами, эмоции быстро заканчиваются там, где начинается чек из сервиса.
Как отметил Вихров, для владельца важнее не обсуждать эмблему, а понимать, где и как обслужить машину без долгого простоя. Это особенно заметно, когда автомобиль нужен каждый день и времени на поломки просто нет. Здесь уже выигрывает не тот, у кого громче название, а тот, у кого быстрее решается вопрос с ремонтом.
"С точки зрения эксплуатации автомобиля они намного важнее, чем логотип на капоте. Тем более, как видят многие, сегодня он один, а завтра другой", — констатировал Иван Рогов. Именно так рынок и двигается: без лишнего шума, но с очень приземленной логикой.
"С точки зрения эксплуатации автомобиля они намного важнее, чем логотип на капоте. Тем более, как видят многие, сегодня он один, а завтра другой".
автоэксперт Иван Рогов
FAQ
Что сейчас важнее при выборе машины — бренд или сервис?
Судя по рынку, сервис, гарантия, запчасти и цена обслуживания выходят вперед. Бренд все еще влияет, но уже не решает все сам по себе.
Почему покупатели спокойно относятся к смене названия модели?
Потому что смотрят на условия владения. Если есть сервисная сеть и понятный ремонт, новое имя не отпугивает.
Почему в материале сравнивают разные доли локализации?
Потому что "Автодом" и "Автостат" используют разные группы автомобилей и разные базы расчета. Эти показатели напрямую не сопоставимы.
Что в итоге чаще всего интересует покупателя?
Скидки, наличие запчастей, стоимость нормо-часа и условия гарантии. Именно эти вещи обычно и решают сделку.
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