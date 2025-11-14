Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина в автосалоне
Мужчина в автосалоне
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:25

Скидки и льготные кредиты: как автокредитование обрушит цены на автомобили

Портфель автокредитов вырастет до 3 трлн рублей к концу 2025 года — НКР

Автокредитование в России переживает бурные изменения, и по прогнозам агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), до конца 2025 года портфель автокредитов увеличится до 3 трлн рублей. Однако, как и в любой отрасли, динамика этого рынка определяется множеством факторов, которые могут как стимулировать рост, так и приводить к замедлению активности. Особенно сильно на сегмент автокредитования влияют высокие процентные ставки, увеличение утильсбора и налоговой нагрузки, а также поддержка государства в виде программ льготного кредитования.

Влияние этих факторов на рынок автокредитования неоднозначно, и по прогнозам экспертов, они будут оказывать разнонаправленное воздействие в ближайшие два года. Ожидается, что в 2025 году портфель автокредитов вырастет на 13-17%, что значительно медленнее, чем в прошлом году, когда рост составил 52%. Однако, несмотря на это, рынок продолжит показывать рост, что подтверждается результатами первого полугодия 2025 года.

Причины роста и замедления автокредитования

До конца текущего года российский рынок автокредитования, несмотря на высокие процентные ставки, продолжит расти. В частности, эксперты НКР прогнозируют увеличение портфеля автокредитов на 13-17%, хотя это и ниже темпов роста 2024 года. Причины этого кроются в более жестких экономических условиях, таких как высокие ставки, а также увеличение утильсбора и налогов. Программы льготного кредитования, однако, продолжают поддерживать спрос на автомобили.

По состоянию на август 2025 года объём автокредитов составил 2,8 трлн рублей, что на 7,4% больше по сравнению с начала года. Спрос на автокредиты продолжает расти, несмотря на высокие ставки. С сентября наблюдается увеличение объема автокредитования — сентябрьский показатель составил 199 миллиардов рублей, а в октябре этот показатель увеличился до 214 миллиардов рублей, что является максимальным значением за последние несколько месяцев.

Влияние повышения утильсбора и налогов

Один из ключевых факторов, влияющих на рынок автокредитования в России в 2025 году, — это повышение утильсбора, который стал важным элементом в определении стоимости автомобиля для покупателя. Внесение изменений в методику расчета утильсбора подстегнуло спрос, и многие заемщики, которые планировали купить автомобиль в следующем году, решили приобрести его в последние месяцы текущего года. Это, в свою очередь, поддержало объемы автокредитования.

Влияние утильсбора на автокредитование также будет зависеть от ценовой политики автопроизводителей. Повышение НДС и утильсбора, а также введение новых надбавок на автомобили мощностью более 160 л. с., которые были ввезены в Россию по льготным тарифам, могут привести к увеличению стоимости автомобилей, что стимулирует спрос на автокредиты. Это явление уже наблюдается на рынке, где за сентябрь и октябрь выдача автокредитов значительно возросла.

Программы льготного автокредитования и скидки

Особое внимание стоит уделить государственной программе субсидирования автокредитов, которая продолжает играть важную роль в поддержке рынка. Льготное кредитование от автопроизводителей, а также возможные скидки на автомобили 2024-2025 годов выпуска в конце года создают дополнительные стимулы для покупателей. В условиях высоких ставок и изменяющихся налоговых условий, такие программы становятся важным инструментом, поддерживающим спрос.

Рынок автокредитования активно поддерживает и регулирование со стороны государства, что позволяет стимулировать спрос даже в условиях экономической нестабильности. Ожидается, что в 2025 году динамика автокредитования продолжит зависеть от сочетания этих факторов.

Перспективы на 2026 год: что ждать?

Однако динамика рынка автокредитования в 2026 году будет зависеть от того, насколько быстро снизятся ключевые ставки. НКР ожидает, что в зависимости от этого, прирост портфеля автокредитования в 2026 году может составить от 10 до 20%. Важнейшую роль здесь сыграет денежно-кредитная политика страны и уровень процентных ставок.

Рынок будет адаптироваться к изменениям, а изменения в налоговой и утильсборной политике будут продолжать оказывать влияние на спрос на автомобили в кредит. Несмотря на ожидаемое снижение темпов роста в начале следующего года, прогнозируется, что в долгосрочной перспективе рынок восстановится и вернется к темпам роста, схожим с 2024 годом.

Ошибки, последствия и альтернативы в автокредитовании

  1. Ошибка: Неправильный выбор программы кредитования

    • Последствие: Возможность попасть в кредитную ловушку из-за высоких ставок.

    • Альтернатива: Использование государственной программы субсидирования автокредитов с льготными условиями.

  2. Ошибка: Игнорирование изменений в утильсборе

    • Последствие: Увеличение стоимости автомобиля, что приведет к меньшему выбору.

    • Альтернатива: Понимание изменений в налоговой и утильсборной политике, что поможет правильно выбрать время для покупки.

  3. Ошибка: Недооценка влияния повышения ставок НДС

    • Последствие: Увеличение общей стоимости кредита и автомобилей.

    • Альтернатива: Внимание к возможным скидкам и программам льготного автокредитования.

Плюсы и минусы автокредитования

Плюсы автокредитования Минусы автокредитования
Поддержка от государства через субсидии Высокие процентные ставки
Льготные условия от автопроизводителей Увеличение утильсбора и налогов
Возможность приобрести автомобиль быстрее Сложности с выбором программы из-за изменений условий

Часто задаваемые вопросы

  1. Как выбрать автокредит с минимальными рисками?

    • Важно выбирать программу с низким процентом и внимательно следить за изменениями в условиях утильсбора и налогов.

  2. Что повлияло на рост автокредитования в 2025 году?

    • Повышение утильсбора, программы льготного кредитования и господдержка автопроизводителей.

  3. Сколько будет стоить автокредит в 2026 году?

    • Стоимость автокредитов будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки и изменений в налоговой политике.

Мифы и правда об автокредитах

  1. Миф: Государственные программы автокредитования всегда предлагают самые выгодные условия.

    • Правда: Несмотря на госпрограммы, важно учитывать условия банков и процентные ставки, которые могут сильно варьироваться.

  2. Миф: Утильсбор только увеличивает стоимость автомобилей.

    • Правда: Да, но при правильном расчете он может стимулировать спрос на более доступные автомобили, а также привести к улучшению рыночной ситуации.

Интересные факты

  1. В России в 2024 году наблюдается рекордный рост спроса на автомобили, несмотря на экономическую нестабильность.

  2. Программы льготного автокредитования могут снизить стоимость покупки на 15-20%.

  3. Ожидается, что в 2025 году более 60% автокредитов будут выданы в рамках государственной программы субсидирования.

Исторический контекст

  1. В 2024 году было зафиксировано историческое повышение утильсбора на автомобили.

  2. С 2020 года в России значительно увеличился интерес к автокредитам благодаря низким процентным ставкам.

  3. В 2025 году введение новых условий для автомобилей старше трех лет повлияло на структуру рынка автокредитования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автовладельцы в России натирают боковые зеркала картофелем для временного отталкивания влаги — соцсети сегодня в 0:59
Натираю зеркала картошкой — теперь дождь не страшен, а соседи в шоке

Российские водители нашли необычный способ защитить боковые зеркала от дождя — с помощью обычного картофеля.

Читать полностью » Зарядка телефонов через прикуриватель в старых авто вызывает перегрев и риск возгорания — автоэксперты вчера в 16:59
Вставил телефон в прикуриватель и чуть не сжёг машину — вот что могло произойти

Привычная зарядка от прикуривателя может скрывать неожиданные риски, и какие альтернативы помогают избежать неприятных последствий в дороге

Читать полностью » Засор фильтров и форсунок повышает расход топлива у машин с пробегом свыше 50 тыс. км — автомеханики вчера в 15:53
Форсунки, свечи и датчики: что на самом деле поднимает аппетит вашего авто

Причины резкого роста расхода топлива могут быть как техническими, так и связанными с манерой езды. Узнайте, какие системы проверять в первую очередь, чтобы не переплачивать на АЗС.

Читать полностью » Нейтральная передача в автомобиле разъединяет двигатель и колёса — автоспециалисты вчера в 14:57
На автомате оставил авто на нейтрали — понял, почему этого лучше не делать

Разбираемся, зачем нужна нейтральная передача, как правильно её использовать и почему у электромобилей Tesla её нет.

Читать полностью » Не дайте своему китайскому автомобилю разрушиться: что важно проверять и менять вчера в 13:16

Китайские автомобили становятся всё более популярными в России, но какие у них слабые места? Эксперт расскажет, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации.

Читать полностью » Почему водители-лихачи не боятся аварий? Психолог объясняет их поведение вчера в 12:16

Почему водители-лихачи ведут себя агрессивно на дорогах? Психолог объясняет, что стоит за их поведением и как избежать опасных ситуаций на дороге.

Читать полностью » Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона вчера в 11:16

Когда и какую зимнюю резину стоит ставить в России? Эксперт рассказывает, на что ориентироваться — тип шин, температура и условия региона.

Читать полностью » Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30% вчера в 10:16

Новые автомобили подешевели в Свердловской области, но покупка их в текущих условиях сложна. Что выбрать — новый автомобиль или подержанный? Читайте в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимний стресс для цветов: листья тускнеют и опадают — по мнению ботаников
Красота и здоровье
Доктор Осипов: одышка и кашель могут быть признаками пневмонии
Еда
Холодец из говядины и говяжьих ножек получается прозрачным при медленной варке — повар
Авто и мото
Toyota отзывает 126 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателями — NHTSA
Садоводство
Укрытие роз агроволокном защищает растения от сильных морозов — Иван Сидоров
Питомцы
Собаки снижают уровень стресса на работе — исследование Рэндольфа Т. Баркера
Еда
Пропорции кофе и воды важны для вкуса — бариста Калина Тео
Наука
Исландия оценивает риски от разрушения Атлантического течения — министр Йоханнссон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet