Porsche 911
© Own work by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:56

Инвестиция в четыре колеса: одни машины становятся выгоднее золота, а другие лишь мусором

Запах новой кожи в салоне и блеск свежего лака — ощущения, которые быстро сменяются суровой арифметикой, как только машина выезжает за ворота дилерского центра. Владельцы часто сталкиваются с неприятным осознанием: через пару лет активной эксплуатации транспортное средство "худеет" в глазах рынка куда быстрее, чем ожидалось. В прошлом месяце один знакомый, решив сменить кроссовер, был неприятно удивлен тем, насколько упал остаточный ценник его железного коня за пять лет. Разбираемся, почему одни модели превращаются в выгодную инвестицию, а другие стремительно дешевеют, подобно неликвидным активам, теряя драгоценные проценты стоимости в моменты, когда в гараже всё стоит без движения без дела.

"При выборе автомобиля важно понимать не только технические характеристики, но и то, насколько охотно рынок принимает модель спустя годы. Многие владельцы забывают, что попытки сэкономить на деталях сейчас обернутся критической потерей ликвидности при продаже. Использование некачественных компонентов — это невидимый убийца бюджета, который постепенно снижает общую надежность всех узлов. Инвестиция в ликвидную модель защищает ваш кошелек от рыночных колебаний в долгосрочной перспективе".

Инженер-эксперт Николай Тихонов

Математика обесценивания

Аналитическое агентство изучило данные по девятистам пятидесяти тысячам автомобилей, которые прошли через процедуру перепродажи в последний год. Средняя цифра потери стоимости за пятилетку зафиксирована статистикой на отметке сорок один и восемь десятых процента. Это на значительные три и восемь десятых процентного пункта выше уровня предыдущего периода, что прямо указывает на изменения в алгоритмах спроса.

Такой рост амортизации заставляет автолюбителей внимательнее смотреть на цены на авто в весенний период, когда дилеры активно реагируют на сборы и правовые изменения. Ошибка в выборе — это прямой путь к потере капитала, особенно когда рынок лихорадит и правила игры меняются на глазах.

Лидеры сохранения капитала

На вершине пищевой цепочки по сохранению стоимости уверенно расположился спортивный двухдверный Порше 718 Кайман. Статистика показывает, что за пять лет такой аппарат теряет всего девять и шесть десятых процента. В денежном выражении речь идет примерно о 564 тысячах рублей, что считается феноменальным результатом для премиального сегмента.

Следом идет более именитый собрат Порше 911 с показателем амортизации в одиннадцать и один десятую процента. Замыкает тройку американский Шеви Корвет, который обесценивается на восемнадцать и семь десятых процента. В пятерку лучших также вошли утилитарные пикапы Тойота Такома и Тойота Тундра, что подтверждает спрос на надежную "железную" классику, чьи технологии зачастую превосходят любые сложные инновации премиальных лайнеров.

Почему важно планировать покупку

Выбор железного коня сегодня требует трезвого расчета, иначе можно легко попасть в капкан неоправданных затрат. Покупка авто через сомнительных посредников — это всегда риск остаться с пустым кошельком, про что предупреждают эксперты, изучающие риски при ввозе транспорта из-за границы. Не стоит забывать и про техническое состояние, ведь даже мелкая вибрация мотора может быстро перерасти в катастрофу.

Помните, что любая неисправность, будь то запущенные пропуски зажигания или троение двигателя по утрам, мгновенно снижает привлекательность машины для будущего покупателя. Бережное отношение к технике и своевременный аудит — залог того, что при продаже вы получите достойную сумму, а не гроши.

"Надежность конструкции всегда стоит во главе угла при оценке остаточной стоимости. Ликвидность машины зависит от того, насколько предсказуемо она ведет себя в суровых климатических условиях и насколько доступно её качественное обслуживание. Если вы берете модель, требующую частого специфического ремонта, вы заранее обрекаете себя на значительный дисконт при попытке сбыта. Выбирайте те узлы и агрегаты, которые уже доказали свою выносливость на дорогах".

Инженер-машиностроитель Александр Михайлов

FAQ

Влияет ли цвет кузова на потерю стоимости?
Да, нейтральные цвета вроде серебристого, черного или белого традиционно проще продать, что косвенно замедляет падение стоимости по сравнению с яркими цветами.
Стоит ли переплачивать за бренд при покупке?
Если вы планируете продать авто через 3-5 лет, то ликвидный бренд может окупить переплату, так как такие машины дешевеют медленнее массового сегмента.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

