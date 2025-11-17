Татарстан договаривается с лидерами: какие инвестиции сулит партнёрство с Chery

сегодня в 0:22

Медицина с гарантией: как целевые студенты спасают Пензу от дефицита врачей

В 2025 году в медучреждения Пензенской области пришли работать 106 новых врачей — выпускников целевого набора. Как строится система подготовки и зачем региону целевые договоры?

13.11.2025 в 19:29

Без переплат и неожиданностей: в Саранске запустят семейное такси для родителей с детьми

В Саранске запускают семейное такси — социальный транспорт с фиксированной ценой, удобный для многодетных семей. Первые машины выйдут на линии до конца года.

13.11.2025 в 13:30

Медицина будущего: в Перми придумали, как выращивать кости с помощью цифрового конструктора

Учёные в Перми создали «цифровой конструктор» — программу, которая по данным КТ пациента формирует 3D-модель костного имплантата, точно повторяющего естественную структуру кости. Разработка готова к доклиническим испытаниям.

13.11.2025 в 3:46

Неблагополучная деревня в Пензенском районе: что происходит в Ханеневке из-за бешенства

В Пензенском районе объявлен карантин в связи с очередным очагом бешенства. В деревне Ханеневке введены ограничения на передвижение животных и посещение территории.

13.11.2025 в 2:26

Рождаемость в Кузнецке растет: 501 ребенок за 10 месяцев — как изменится статистика к концу года

В Кузнецке за 10 месяцев 2025 года родилось 501 ребенка. В сравнении с прошлым годом, статистика показывает стабильный прирост рождаемости.

13.11.2025 в 1:16

Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

В этом году на Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Какой опыт был в прошлые годы, и что думают горожане о срубленных деревьях?

13.11.2025 в 0:58

Миграционный контроль в Пензенской области: зачем регион отдаст миллион рублей на иностранцев

В Пензенской области выделят 1 миллион рублей на авиабилеты для выдворения иностранных граждан. Срок подачи заявок на выполнение услуг — до 21 ноября.

12.11.2025 в 23:35

Самара делает ставку на гостеприимство: бизнесу помогут развивать туризм

Самарский бизнес сможет получить гранты до 7,5 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Власти рассчитывают, что программа привлечёт новые проекты и инвесторов.

