© commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:23

Татарстан договаривается с лидерами: какие инвестиции сулит партнёрство с Chery

В Татарстане рассмотрели научное партнёрство с автогигантом Chery — правительство

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Китай провёл деловые переговоры с председателем правления автогиганта Chery, Инь Тунъюэ. Главная тема — развитие промышленного, технологического и научного партнёрства между регионом и ведущим китайским производителем.

Ключевые темы встречи

  • Обсуждались планы Chery по расширению присутствия на российском рынке, локализации производства и научному обмену.

  • Речь шла о возможностях двустороннего сотрудничества не только в промышленности, но и в области современных технологий, совместных исследований и инноваций.

  • Для Татарстана взаимодействие с Chery — это путь к новым инвестициям, созданию рабочих мест и развитию региональной промышленной инфраструктуры.

Факты о Chery

  • Более 20 лет Chery удерживает лидерство по экспорту легковых автомобилей в Китае.

  • В России по итогам января-октября 2025 года Chery стал вторым среди китайских брендов по продажам новых легковых автомобилей (уступая только Haval).

  • Компания активно собирает и реализует машины под локальными марками Tenet и Xcite.

Почему это важно для Татарстана

  • Татарстан давно зарекомендовал себя как регион с развитой промышленностью и привлекательный для иностранных инвесторов.

  • Партнёрство с одним из крупнейших игроков мирового автопрома открывает новые горизонты для совместных технологических проектов, обмена опытом и повышения экспортного потенциала республики.

