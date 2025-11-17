Татарстан договаривается с лидерами: какие инвестиции сулит партнёрство с Chery
Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Китай провёл деловые переговоры с председателем правления автогиганта Chery, Инь Тунъюэ. Главная тема — развитие промышленного, технологического и научного партнёрства между регионом и ведущим китайским производителем.
Ключевые темы встречи
-
Обсуждались планы Chery по расширению присутствия на российском рынке, локализации производства и научному обмену.
-
Речь шла о возможностях двустороннего сотрудничества не только в промышленности, но и в области современных технологий, совместных исследований и инноваций.
-
Для Татарстана взаимодействие с Chery — это путь к новым инвестициям, созданию рабочих мест и развитию региональной промышленной инфраструктуры.
Факты о Chery
-
Более 20 лет Chery удерживает лидерство по экспорту легковых автомобилей в Китае.
-
В России по итогам января-октября 2025 года Chery стал вторым среди китайских брендов по продажам новых легковых автомобилей (уступая только Haval).
-
Компания активно собирает и реализует машины под локальными марками Tenet и Xcite.
Почему это важно для Татарстана
-
Татарстан давно зарекомендовал себя как регион с развитой промышленностью и привлекательный для иностранных инвесторов.
-
Партнёрство с одним из крупнейших игроков мирового автопрома открывает новые горизонты для совместных технологических проектов, обмена опытом и повышения экспортного потенциала республики.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru