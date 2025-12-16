АвтоВАЗ сбросил обороты, но не амбиции: почему меньше машин — не провал

ЛИД-АБЗАЦ: В 2025 году АвтоВАЗ скорректировал производственные планы, сосредоточившись на стабильности и адаптации к рыночным изменениям. Несмотря на падение объёмов, компания сохраняет стратегию роста и модернизации. Производство будет увеличено уже в следующем году. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Итоги года

Руководитель АвтоВАЗа заявил, что по итогам 2025 года предприятие выпустило около 325 тысяч автомобилей — на 38% меньше, чем в предыдущем году. Это снижение связано с необходимостью сбалансировать производство и реальные продажи. Соколов отметил, что важно не перегружать рынок и адаптироваться к изменению потребительского спроса. Для автопрома это стало своеобразным этапом перехода к устойчивому развитию.

"Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко "за ленточку" и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тыс. автомобилей", — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

В 2024 году компания установила рекорд, выпустив свыше 525 тысяч машин — наивысший показатель за последние десять лет. Эксперты связывают тот успех с активным восстановлением внутреннего производства и высоким спросом на российские модели после ухода иностранных брендов. При этом на рынке наблюдается общий спад, который затронул и другие сегменты — согласно данным, российский авторынок в 2025 году хоть и сохраняет активность, но по-прежнему остаётся под давлением внешних факторов.

Причины сокращения

Первоначально АвтоВАЗ планировал выпустить 500 тысяч автомобилей, но в декабре 2024 года планы были скорректированы. Решение объясняется нестабильностью рынка и необходимостью сосредоточиться на ликвидных моделях. Компания предпочла снизить нагрузку на производственные мощности, чтобы избежать накопления нереализованных запасов. Подобные шаги помогают сохранять финансовую устойчивость и гибкость при изменении рыночных условий.

Глава предприятия подчеркнул, что корректировка не означает отказа от развития — напротив, АвтоВАЗ активно модернизирует свои мощности и расширяет линейку. Производитель планирует выпуск новых моделей, включая обновлённые версии LADA и внедрение современных технологий, чтобы повысить качество и конкурентоспособность продукции. На фоне этого в России продолжается общее укрепление промышленного сектора: российские автозаводы выпускают более 50 моделей и развивают проекты по локализации иностранных брендов.

Перспективы развития

По прогнозам Минпромторга, в течение шести лет АвтоВАЗ намерен увеличить производство до 700 тысяч автомобилей в год. Для этого компания будет развивать инженерные решения, наращивать уровень локализации и инвестировать в новые платформы. Глава концерна отметил, что модернизация производств — это не просто техническое обновление, а шаг к переходу на новые стандарты качества и энергоэффективности.

"Компания должна развиваться поступательно, не гнаться за цифрами, а строить устойчивую систему, способную адаптироваться к изменениям", — подчеркнул Соколов, говоря о перспективах автопрома.

Планы включают расширение модельного ряда и активное участие в государственных программах поддержки. Ключевым направлением остаётся развитие отечественных компонентов, что позволит сократить зависимость от импорта и укрепить технологическую независимость российской автомобильной отрасли.

Заключительный абзац: Несмотря на сокращение объёмов выпуска, АвтоВАЗ демонстрирует стратегическую устойчивость. Компания сохраняет баланс между адаптацией к рынку и планомерным развитием. В ближайшие годы предприятие намерено укрепить позиции лидера, модернизировать производство и вывести новые модели, способные поддержать спрос на внутреннем рынке.