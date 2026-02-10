Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виа Панисперна, Рим, Италия
Виа Панисперна, Рим, Италия
© commons.wikimedia.org by Lalupa is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 23:11

Эта улица в Риме не попадает на открытки — но именно её называют самой атмосферной

В Риме есть улица, которая не кричит о своей красоте, но постепенно захватывает внимание. Она не ассоциируется с роскошными бутиками и туристической суетой, однако именно её называют одной из самых атмосферных в Европе. Здесь Рим проявляется без декораций — в деталях, запахах и повседневной жизни. Об этом сообщает Time Out.

Улица, где Рим остаётся собой

Виа Панисперна проходит через район Монти и словно рассекает городскую ткань между барочными церквями, дворцами XVIII века и ремесленными лавками. Это не парадная открытка, а живая улица, где утренний кофе пьют за стойкой, а двери во дворы часто остаются приоткрытыми. Именно эта "неприглаженность" делает её особенно ценной для тех, кто ищет подлинный городской ритм. Здесь нет ощущения спектакля для туристов — Рим просто живёт.

Название улицы уходит корнями в историю. Его связывают либо с церковью Санта-Мария-ин-Панисперна, либо с выражением pane et perna — хлебом и ветчиной, которые раздавали нуждающимся. Есть и версия о символической границе между сакральным и светским. Все эти трактовки подчёркивают многослойность места, где прошлое не музейное, а встроенное в повседневность.

Что формирует атмосферу Виа Панисперна

Прогулка по улице раскрывается постепенно. Сначала взгляд цепляется за балконы с цветами, затем — за вывески старых мастерских, а после — за свет, скользящий по булыжнику. Здесь соседствуют кожевенные ателье, небольшие галереи и траттории с клетчатыми скатертями. Это среда, в которой хочется замедлиться и наблюдать.

Виа Панисперна ценят за сочетание визуальной выразительности и человеческого масштаба. Узкие переулки, зелёные ставни, тёплые оттенки стен после дождя создают кадры без постановки. Район Монти вокруг улицы усиливает это ощущение: он напоминает деревню в центре мегаполиса, где каждый дом хранит собственную историю.

"Мальчики с Виа Панисперна" и научное наследие

У дома №89 скрыта ещё одна важная глава. В 1930-е годы здесь работала группа молодых физиков, вошедшая в историю как Ragazzi di via Panisperna. Под руководством Энрико Ферми они заложили основы современной ядерной физики, экспериментируя в лабораториях Римского университета. Именно здесь был разработан метод замедления нейтронов, оказавший влияние на будущее атомной энергетики.

Сегодня это место воспринимается почти неожиданно. Между магазинами и кафе находится дверь, за которой рождались идеи мирового масштаба. Напоминание о том, что Рим — это не только античность и барокко, но и интеллектуальные прорывы XX века.

Как гулять по району Монти

Лучший способ познакомиться с улицей — пешком. Удобнее всего начать маршрут от площади Мадонна деи Монти и медленно подниматься вверх, делая ответвления на Виа Урбана и Виа дей Серпенти. Раннее утро подойдёт тем, кто ценит тишину и мягкий свет, а вечер — для неспешных прогулок и ужина без спешки. Важно учитывать рельеф и выбирать удобную обувь: булыжник здесь красив, но требователен.

Виа Панисперна притягивает тех, кто ищет не "обязательные" достопримечательности, а ощущение города. Она доказывает, что настоящая привлекательность Рима часто скрыта не в громких местах, а в тихих улицах, которые раскрываются шаг за шагом.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

