Сбежавшие в США российские фехтовальщики не поедут на Олимпийские игры в Париж.

Атлеты Константин Лоханов, Сергей Бида вместе с женой Виолеттой специально в январе 2024 года начали процедуру ускоренного получения гражданства США. Однако в национальную сборную они так и не попали.

Поддержку в оформлении гражданства спортсменам из России обещал оказать Олимпийский и паралимпийский комитет США, сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию фехтования США.

Кстати, МОК прокомментировал возможное выступление спортсменов на Играх в Париже: "участник Олимпийских игр должен быть гражданином страны того национального олимпийского комитета, который принимает участие в таком соревновании".

Фото: commons. wikimedia.org/Marie-Lan Nguyen (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).