В Австралии вслед за США и Гонконгом, запустили торги спотовыми биржевыми фондами (ETF) на биткоин. Первый такой фонд на Австралийской фондовой бирже (ASX) был запущен инвестиционной компанией VanEck, имеющей более 100 миллиардов долларов активов под управлением.

Спотовые ETF, в отличие от фьючерсных, подразумевают прямую покупку криптовалюты, что делает их более привлекательными для инвесторов. Запуск подобных фондов в США в январе этого года стал одним из ключевых факторов роста крипторынка.

Ожидается, что вскоре после VanEck аналогичные фонды запустят и другие компании, такие как BetaShares и DigitalX.

Первые биржевые фьючерсные фонды на биткоин были запущены на бирже CBOE Australia два года назад, однако они не получили широкого распространения среди инвесторов.

Несмотря на запуск спотовых биткоин-ETF, в США наблюдается отток средств из биткоин-фондов. За день 14 июня инвесторы вывели из таких фондов 190 миллионов долларов, а общий отток средств из фондов, ориентированных на криптовалютные продукты, за период с 10 по 14 июня составил 600 миллионов долларов. Одной из причин оттока средств называют решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить ключевую ставку без изменений.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в январе одобрила запуск спотовых биржевых фондов на биткоин, а в мае - на Ethereum.

Инвестбанк JPMorgan считает, что запуск спотовых биткоин-ETF не приведет к значительному притоку новых инвестиций. По мнению экспертов, средства будут перенаправлены из фьючерсных ETF, криптобирж и других сервисов.

Офелия Снайдер, президент компании 21 Shares, выразила оптимизм в отношении перспектив развития крипто-ETF, считая, что этот рынок имеет большой потенциал для роста.

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