Сборная с трансгендерами выиграла женскую Австралийскую премьер-лигу

Футбольная сборная "Флайин Бэтс" с пятью трансгендерами одержала победу в женской Австралийской премьер-лиге.

Команда прошла весь регулярный сезон без поражений. Она одержала 16 побед в 16 играх. Также сборная в гранд-финале выиграла "Уэст Пеннант Хиллз Черрибрук" со счетом 5:4. На финальном матче была охрана, которая запрещала фотографировать игру.

Daily Mail сообщает, что в начале 2024-го года организаторы грозились наказанием сборным, которые откажутся играть с "Флайин Бэтс". Однако шесть соперников клуба с трансгендерами в составе не приехали на матчи сезона.

Фото: commons. wikimedia.org/Tokageo.1986 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).