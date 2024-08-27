Сборная с трансгендерами выиграла женскую Австралийскую премьер-лигу

Футбольная сборная "Флайин Бэтс" с пятью трансгендерами одержала победу в женской Австралийской премьер-лиге.
Команда прошла весь регулярный сезон без поражений. Она одержала 16 побед в 16 играх. Также сборная в гранд-финале выиграла "Уэст Пеннант Хиллз Черрибрук" со счетом 5:4. На финальном матче была охрана, которая запрещала фотографировать игру.
Daily Mail сообщает, что в начале 2024-го года организаторы грозились наказанием сборным, которые откажутся играть с "Флайин Бэтс". Однако шесть соперников клуба с трансгендерами в составе не приехали на матчи сезона.
Фото: commons. wikimedia.org/Tokageo.1986 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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