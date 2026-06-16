За эти деньги в Москве только однушка: в Австралии выставили на продажу город

На юге Австралии выставили на продажу город, где сегодня живут всего два человека. Куладди, который Daily Mail называет самым маленьким городом страны, оценили в 400 тыс. австралийских долларов — это около 20 млн рублей. За эти деньги покупатель получает не просто вывеску на карте, а придорожный дом с четырьмя спальнями, мотель, почтовое отделение, универсальный магазин, ресторан и паб. История у места тоже с характером: когда-то здесь шумел железнодорожный узел, а теперь всё держится на нескольких зданиях и людях, которые решают, кому передать этот странный кусок австралийской карты.

"Покупатель такой недвижимости берёт на себя не только здания, но и весь повседневный уклад места. Здесь придётся совмещать несколько ролей сразу, и это не похоже на обычную сделку с домом. Куладди подходит тем, кто не боится жить и работать в одном ритме. Для маленькой компании или семьи это будет не стандартный переезд, а отдельная история. Формат необычный, но список обязанностей там вполне земной". строитель Михаил Волков

Что продают вместе с городом

Куладди продают за 400 тыс. австралийских долларов, то есть примерно за 20 млн рублей. В сделку входят придорожный дом с четырьмя спальнями, мотель, почтовое отделение, универсальный магазин, четырёхзвёздочный ресторан и паб. Формально это не просто недвижимость, а почти готовый набор для жизни и работы в одном месте. Покупатель получает объект, где всё завязано на одном владельце.

По условиям продажи новый хозяин станет неофициальным мэром Куладди. Ему придётся вести дела сразу по нескольким направлениям: разбирать почту, обслуживать бар, держать магазин, управлять мотелем и ещё готовить еду. Агентство недвижимости прямо указывает, что такой вариант подходит молодым компаниям, тем, кто съехал от родителей, и семьям с нестандартным укладом. Для тихого посёлка это редкая комбинация жилья, бизнеса и ответственности.

В материале Daily Mail отдельно подчёркивается масштаб набора объектов. Когда места мало, а гостей много, бытовой вопрос становится главным, но здесь всё наоборот: места хватает, а вот задач у владельца будет с избытком. Куладди продают как цельный кусок жизни, а не как пустующий дом. И именно поэтому объявление выглядит не как обычная сделка, а как передача маленького мира в одни руки.

Кто живёт в Куладди сейчас

Сейчас в Куладди остались только два жителя — Кэрол Ярроу и Джо Корнел. Мисс Ярроу собирается выйти на пенсию, а мисс Корнел решила уехать. На этом фоне продажа города выглядит не просто редкой, а почти вынужденной. Когда в населённом пункте остаются два человека, вопрос наследника становится совсем приземлённым.

Раньше здесь жили 270 человек, и город держался куда увереннее. В Куладди работали школа, мясная лавка и полицейский участок. Тогда это был живой железнодорожный узел, а не тихая точка с вывеской и несколькими зданиями. Сейчас от прежней жизни остались только следы, по которым ещё можно понять, чем место было раньше.

Для покупателя это важная деталь: речь идёт не о новом проекте с нуля. Город уже прожил свою полноценную жизнь и теперь ждёт человека, который возьмёт его на себя. Ошибки в быту и управлении пространством здесь будут стоить дороже обычного, потому что объектов мало, а заменить их негде. В таком месте каждый рабочий день сразу виден.

Как город дошёл до такого состояния

Упадок Куладди начался после продления железнодорожной линии. Пассажирские поезда официально перестали ходить в 1967 году. Для небольшого железнодорожного узла это был удар, после которого прежняя жизнь уже не вернулась. Когда транспорт уходит, за ним обычно уходит и поток людей.

Город медленно пустел, пока не превратился в место, где остались единичные жители и несколько объектов для редких приезжих. Здесь больше нет той плотной повседневной жизни, которая держала Куладди в прошлом. Но следы старой инфраструктуры по-прежнему заметны. Они и делают эту продажу такой странной на вид.

Сейчас речь идёт не о восстановлении, а о передаче того, что ещё работает. В этом и вся суть объявления: новый владелец получит не просто крышу над головой, а ответственность за оставшиеся точки притяжения. И если смотреть сухо, это скорее управление маленьким хозяйством, чем покупка города в привычном смысле.

Почему сюда всё ещё едут

Несмотря на упадок, Куладди не совсем выпал из маршрутов. Сюда всё ещё заезжают туристы, в том числе из Шарлевиля, где живут 3 тыс. человек. До него можно добраться меньше чем за час. Для небольшого посёлка это уже заметный поток, пусть и не тот, что был при железной дороге.

Туристов сюда тянет сама идея места, которое формально осталось городом, но по факту живёт на минимуме. Им интересны не только старые здания, но и сама атмосфера заброшенного железнодорожного прошлого. Когда речь заходит о расходах и содержании больших объектов, такие локации быстро показывают, где проходит граница между романтикой и рутиной. В Куладди эта граница видна особенно чётко.

Пока же город остаётся на витрине рынка как редкий и очень конкретный лот. У него есть цена, набор зданий и две жительницы, которые собираются уйти. А значит, покупатель получит место, где каждый день надо будет просто держать всё на ходу. Без лишней мишуры, без запасного плана, зато с полным набором старых обязанностей.

"Такие объекты покупают не ради обычного комфорта, а ради формата жизни и работы. Здесь человеку нужно заранее понимать, что он будет не просто жить в доме, а тянуть на себе несколько функций сразу. Это история для тех, кто готов к тесной связке быта и дела. Если смотреть трезво, место требует постоянного внимания, а не редких визитов. И именно в этом его смысл". дизайнер интерьеров Елена Маркова

FAQ

Сколько стоит Куладди?

Город выставили на продажу за 400 тыс. австралийских долларов. Это примерно 20 млн рублей.

Что входит в сделку?

Покупателю достанутся придорожный дом с четырьмя спальнями, мотель, почтовое отделение, универсальный магазин, ресторан и паб.

Сколько людей живёт в городе сейчас?

Только двое: Кэрол Ярроу и Джо Корнел. Одна собирается на пенсию, другая — переехать.

Почему город опустел?

Пассажирские поезда перестали ходить в 1967 году после продления железнодорожной линии. После этого Куладди начал терять жителей и прежнюю жизнь.

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