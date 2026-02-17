17 дней в Австралии заменили США — маршрут охватил Сидней, Мельбурн и Кэрнс

Австралия долго казалась далёкой и дорогой мечтой, но иногда удачный момент меняет планы. В сентябре 2025 года пара путешественников провела на континенте 17 дней и уложилась в 440 000 рублей на двоих. Маршрут охватил Сидней, Мельбурн, Кэрнс и природные парки, а ключевым акцентом стала дикая природа. Об этом рассказал Яша Яшин на Т-Ж.

Перелёт и маршрут по стране

Изначально планировалась поездка в США, но внезапно билеты в Австралию оказались значительно дешевле привычных 150 000 рублей за человека. Перелёт туда-обратно с багажом обошёлся в 66 000 рублей на одного, что стало решающим аргументом.

Пара летела авиакомпанией Sichuan Airlines с пересадкой в Чэнду: 8-9 часов до Китая, затем ночёвка в отеле рядом с аэропортом и ещё около 11 часов до Сиднея. По словам автора, перелёт прошёл комфортно: медиасистемы, питание и отсутствие задержек сделали долгий путь спокойным.

Внутри страны путешественники пользовались внутренними рейсами Jetstar. Между Сиднеем и Мельбурном перелёт занял около часа и стоил примерно 5 000 рублей в одну сторону. До Кэрнса летели около трёх часов — билет стоил около 8 000 рублей. Всего было три внутренних перелёта.

Жильё с характером

За 17 дней пара сменила шесть гостиниц. В крупных городах — Сиднее, Мельбурне и Кэрнсе — это были стандартные 3-4-звёздочные отели с привычными завтраками и ежедневной уборкой.

Особенно запомнились две локации за пределами мегаполисов. На Великой океанской дороге они остановились в бывшем доме смотрителей маяка Cape Otway Light Station. Домики начала XX века с видом на океан и маяк XIX века создали ощущение полного уединения. Утром автор отправился фотографировать и встретил кенгуру прямо у побережья.

В национальном парке Грампианс путешественники выбрали мотель The Grampians Motel. Там по территории свободно передвигались кенгуру и эму, а у входа в номер появлялись какаду. Природа и близость животных стали одним из самых ярких впечатлений поездки.

Природа как главный акцент

Основная цель путешествия — знакомство с природой Австралии. Национальный парк Грампианс впечатлил обилием диких животных и горными ландшафтами. Великая океанская дорога запомнилась чередой смотровых площадок с видами на океан и скалы.

В районе Мельбурна авторы отмечают пасторальные поля с коровами и овцами. В Кэрнсе они выбрали обзорный полёт над Большим Барьерным рифом вместо погружения, чтобы увидеть сочетание бирюзовой воды и коралловых структур с высоты.

В городах пара много гуляла по ботаническим садам, а в Сиднее посетила концерт симфонической музыки в здании Sydney Opera House.

Расходы и выводы

Бюджет поездки распределился следующим образом:

Виза — около 20 000 рублей. Перелёт Москва — Сидней — 132 000 рублей на двоих. Проживание — 135 000 рублей за 17 дней. Внутренние рейсы — 36 000 рублей. Аренда автомобиля и бензин — 15 000 рублей. Еда и развлечения — около 100 000 рублей.

Итоговая сумма составила примерно 440 000 рублей на двоих.

Путешественники отмечают высокий уровень безопасности и комфорт в городах. Купание в океане ограничено из-за предупреждений о морской фауне, однако на некоторых пляжах оборудованы безопасные зоны.