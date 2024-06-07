Австрия не планирует депортировать украинцев призывного возраста, так как согласно действующему законодательству, нет соответствующих оснований, передает австрийское издание der Standard, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.
По словам представителя австрийского МВД, в настоящее время ситуация с выдачей украинских граждан, годных к военной службе, обстоит таким образом, что согласно действующему законодательству невозможно их отправить обратно на Украину.
Такую же позицию по вопросу выселения украинцев из страны высказала и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). По мнению ее представителей, украинцы, проживающие в Австрии, являются переселенцами в соответствии с законодательством Европейского союза и Австрии. Они имеют законное право на проживание, и не существует юридических оснований для их высылки.
По данным Евростата и опросам Статистического управления Австрии, за январь текущего года в республике числилось от 13 700 до 14 500 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, поступающих из Украины.
Фото: pixabay.com/Schwoaze (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Путин: Европа теряет черты своей культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
Путин отметил тягу европейцев к традициям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.