Австрия не планирует депортировать украинцев призывного возраста, так как согласно действующему законодательству, нет соответствующих оснований, передает австрийское издание der Standard, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел республики.



По словам представителя австрийского МВД, в настоящее время ситуация с выдачей украинских граждан, годных к военной службе, обстоит таким образом, что согласно действующему законодательству невозможно их отправить обратно на Украину.



Такую же позицию по вопросу выселения украинцев из страны высказала и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). По мнению ее представителей, украинцы, проживающие в Австрии, являются переселенцами в соответствии с законодательством Европейского союза и Австрии. Они имеют законное право на проживание, и не существует юридических оснований для их высылки.



По данным Евростата и опросам Статистического управления Австрии, за январь текущего года в республике числилось от 13 700 до 14 500 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, поступающих из Украины.

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