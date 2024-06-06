Российский производитель люксовых автомобилей Aurus планирует запустить производство премиальных автомобилей на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге до конца 2024 года, — сообщил Кирилл Соловейчик, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
"Наверное, пока преждевременно давать какие-то комментарии. Мы понимаем, что Aurus будет развивать высоколокализированное производство премиальных машин в Санкт-Петербурге", — прокоментировал Соловейник.
В феврале этого года стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге переходит к российскому производителю люксовых автомобилей Aurus. Информацию об этом распространили СМИ, ссылаясь на слова Дениса Мантурова, занимающего пост главы Министерства промышленности и торговли РФ.
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ООО "Аурус" (юрлицо проекта Aurus) Андрей Панков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по созданию автомобильного производства в рамках развития кластера премиального машиностроения в Санкт-Петербурге.
В конце года будут произведены первые экземпляры промышленной сборки. Рассматривается производство широкой линейки автомобилей, состоящей как минимум из четырех разных моделей.
После ухода японской компании Toyota, Петербургский автозавод в Шушарах перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственного Минпромторгу) через ООО "Шушары-Авто".
Фото: Пресс-центр президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 License)
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