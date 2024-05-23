Президент России Владимир Путин в качестве подарка передал королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифу "удлинённую" версию автомобиля Aurus. На инаугурации президента России 7-го мая в Москве была представлена публике самая новая версия уникального автомобиля.
"Да, могу сказать (что было подарено) — <…> длинная версия автомобиля Aurus", — поделился помощник Владмира Путина Юрий Ушаков.
Путина попросили поддержать мирную конференцию для разрешение конфдикта на Ближнем Востоке. Украинский же кризис стооны не обсуждали.
Фото: flickr. com Денис Носов (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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