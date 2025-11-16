Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Aurus Senat
Aurus Senat
© commons.wikimedia.org by Sealle is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 12:18

Призрак Toyota оживает: в Шушарах возродят завод — но уже с российским лицом

Aurus откроет вторую площадку в Санкт-Петербурге — интервью "Бизнес Online"

Производство новой линейки автомобилей премиум-класса Aurus планируется запустить на территории бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов в интервью изданию "Бизнес Online". Решение стало частью стратегии по расширению отечественного сегмента люксовых автомобилей и диверсификации производственных мощностей.

"Что касается бывшей производственной площадки Toyota, речь идет о том, чтобы два проекта реализовывались параллельно. Первый проект — производство автомобилей класса люкс в Елабуге, его необходимо выводить на бо́льшую серийность. Второй — развитие производства премиальных автомобилей. Это как раз то, что предполагает план развития на площадке в Шушарах", — отметил Каримов.

Два проекта под брендом Aurus

По словам замминистра, Минпромторг намерен развивать два направления под брендом Aurus:

  • Производство автомобилей класса люкс - остаётся в Елабуге (Татарстан), где сейчас собирают седаны Aurus Senat и лимузины для госструктур.

  • Создание второй премиальной линейки - будет организовано на петербургской площадке в Шушарах, ранее принадлежавшей Toyota.

Таким образом, завод в Санкт-Петербурге станет центром для новых моделей Aurus, которые займут промежуточное положение между люксовыми представительскими автомобилями и бизнес-классом.

Почему выбрали площадку Toyota

Завод Toyota в Шушарах остановил работу в 2022 году, а мощности остались в хорошем техническом состоянии. По словам Каримова, именно эта площадка наилучшим образом подходит для производства автомобилей премиум-сегмента, так как уже имеет современное оборудование и развитую логистику.

Ранее рассматривались и другие варианты использования завода, однако проект Aurus признали наиболее перспективным с точки зрения импортозамещения и создания рабочих мест в регионе.

Востребованность премиальных авто российского производства

"Автомобили премиум-класса отечественного производства востребованы рынком", — подчеркнул Каримов.

Спрос на автомобили Aurus постепенно растёт. С момента запуска производства в Елабуге интерес к российским премиальным машинам демонстрируют как госструктуры, так и частные клиенты. Теперь задача — расширить линейку и сделать бренд доступнее при сохранении уровня качества и престижности.

Что известно о перспективах проекта

Каримов не стал раскрывать точные сроки запуска производства на новом предприятии. По его словам, решения находятся на стадии финализации переговоров с инвесторами и технологическими партнёрами. Подробности будут обнародованы после завершения организационных процедур.

Ожидается, что новая линейка может включать кроссоверы и бизнес-седаны, разработанные на базе модульной архитектуры Aurus. Это позволит использовать часть технологий, уже отработанных на моделях Senat и Komendant.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Aurus проектом исключительно для чиновников.
    Последствие: недооценка рыночного потенциала бренда.
    Альтернатива: рассматривать Aurus как основу для развития отечественного премиум-сегмента.

  • Ошибка: ожидать скорого массового выпуска.
    Последствие: завышенные ожидания со стороны рынка.
    Альтернатива: учитывать, что проект требует времени на адаптацию технологий и подготовку поставщиков.

Возможные плюсы для рынка

Плюсы Минусы
Использование готовой современной площадки Неопределённые сроки запуска
Рост локализации премиального сегмента Высокие затраты на адаптацию оборудования
Создание новых рабочих мест в Петербурге Ограниченный спрос на дорогие авто
Расширение линейки Aurus Необходимость поддержания имиджа бренда

FAQ

Когда начнётся производство новой линейки Aurus?
Точные сроки пока не названы. Решение будет озвучено после завершения переговоров с партнёрами.

Какие модели планируют выпускать?
Предположительно — кроссоверы и седаны бизнес-класса, более доступные по цене, чем Aurus Senat.

Почему проект реализуется именно на заводе Toyota?
Площадка полностью готова к производству автомобилей и имеет современное оборудование, что снижает инвестиционные риски.

Мифы и правда

  • Миф: завод Toyota переделают под массовые автомобили.
    Правда: речь идёт только о премиальной линейке под брендом Aurus.

  • Миф: проект полностью заменит производство в Елабуге.
    Правда: елабужская площадка сохранится для сборки люксовых моделей.

  • Миф: Aurus не востребован на рынке.
    Правда: спрос на отечественные премиальные авто растёт, особенно в гос- и корпоративном сегменте.

Три интересных факта

  1. Завод Toyota в Шушарах был открыт в 2007 году и выпускал до 100 тысяч автомобилей в год.

  2. Aurus стал первым российским брендом, представленным на международных автосалонах как конкурент Rolls-Royce и Bentley.

  3. С 2021 года автомобили Aurus используются в кортежах высших должностных лиц России.

Исторический контекст

Создание бренда Aurus началось в 2013 году в рамках проекта "Кортеж", целью которого было создание линейки отечественных представительских автомобилей. Производство было запущено в Елабуге в 2021 году. Теперь развитие второй линии под этим брендом на площадке бывшего завода Toyota знаменует новый этап в истории российского автопрома - постепенное расширение премиального сегмента за пределы государственных нужд.

