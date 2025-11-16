Призрак Toyota оживает: в Шушарах возродят завод — но уже с российским лицом
Производство новой линейки автомобилей премиум-класса Aurus планируется запустить на территории бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов в интервью изданию "Бизнес Online". Решение стало частью стратегии по расширению отечественного сегмента люксовых автомобилей и диверсификации производственных мощностей.
"Что касается бывшей производственной площадки Toyota, речь идет о том, чтобы два проекта реализовывались параллельно. Первый проект — производство автомобилей класса люкс в Елабуге, его необходимо выводить на бо́льшую серийность. Второй — развитие производства премиальных автомобилей. Это как раз то, что предполагает план развития на площадке в Шушарах", — отметил Каримов.
Два проекта под брендом Aurus
По словам замминистра, Минпромторг намерен развивать два направления под брендом Aurus:
-
Производство автомобилей класса люкс - остаётся в Елабуге (Татарстан), где сейчас собирают седаны Aurus Senat и лимузины для госструктур.
-
Создание второй премиальной линейки - будет организовано на петербургской площадке в Шушарах, ранее принадлежавшей Toyota.
Таким образом, завод в Санкт-Петербурге станет центром для новых моделей Aurus, которые займут промежуточное положение между люксовыми представительскими автомобилями и бизнес-классом.
Почему выбрали площадку Toyota
Завод Toyota в Шушарах остановил работу в 2022 году, а мощности остались в хорошем техническом состоянии. По словам Каримова, именно эта площадка наилучшим образом подходит для производства автомобилей премиум-сегмента, так как уже имеет современное оборудование и развитую логистику.
Ранее рассматривались и другие варианты использования завода, однако проект Aurus признали наиболее перспективным с точки зрения импортозамещения и создания рабочих мест в регионе.
Востребованность премиальных авто российского производства
"Автомобили премиум-класса отечественного производства востребованы рынком", — подчеркнул Каримов.
Спрос на автомобили Aurus постепенно растёт. С момента запуска производства в Елабуге интерес к российским премиальным машинам демонстрируют как госструктуры, так и частные клиенты. Теперь задача — расширить линейку и сделать бренд доступнее при сохранении уровня качества и престижности.
Что известно о перспективах проекта
Каримов не стал раскрывать точные сроки запуска производства на новом предприятии. По его словам, решения находятся на стадии финализации переговоров с инвесторами и технологическими партнёрами. Подробности будут обнародованы после завершения организационных процедур.
Ожидается, что новая линейка может включать кроссоверы и бизнес-седаны, разработанные на базе модульной архитектуры Aurus. Это позволит использовать часть технологий, уже отработанных на моделях Senat и Komendant.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать Aurus проектом исключительно для чиновников.
Последствие: недооценка рыночного потенциала бренда.
Альтернатива: рассматривать Aurus как основу для развития отечественного премиум-сегмента.
-
Ошибка: ожидать скорого массового выпуска.
Последствие: завышенные ожидания со стороны рынка.
Альтернатива: учитывать, что проект требует времени на адаптацию технологий и подготовку поставщиков.
Возможные плюсы для рынка
|Плюсы
|Минусы
|Использование готовой современной площадки
|Неопределённые сроки запуска
|Рост локализации премиального сегмента
|Высокие затраты на адаптацию оборудования
|Создание новых рабочих мест в Петербурге
|Ограниченный спрос на дорогие авто
|Расширение линейки Aurus
|Необходимость поддержания имиджа бренда
FAQ
Когда начнётся производство новой линейки Aurus?
Точные сроки пока не названы. Решение будет озвучено после завершения переговоров с партнёрами.
Какие модели планируют выпускать?
Предположительно — кроссоверы и седаны бизнес-класса, более доступные по цене, чем Aurus Senat.
Почему проект реализуется именно на заводе Toyota?
Площадка полностью готова к производству автомобилей и имеет современное оборудование, что снижает инвестиционные риски.
Мифы и правда
-
Миф: завод Toyota переделают под массовые автомобили.
Правда: речь идёт только о премиальной линейке под брендом Aurus.
-
Миф: проект полностью заменит производство в Елабуге.
Правда: елабужская площадка сохранится для сборки люксовых моделей.
-
Миф: Aurus не востребован на рынке.
Правда: спрос на отечественные премиальные авто растёт, особенно в гос- и корпоративном сегменте.
Три интересных факта
-
Завод Toyota в Шушарах был открыт в 2007 году и выпускал до 100 тысяч автомобилей в год.
-
Aurus стал первым российским брендом, представленным на международных автосалонах как конкурент Rolls-Royce и Bentley.
-
С 2021 года автомобили Aurus используются в кортежах высших должностных лиц России.
Исторический контекст
Создание бренда Aurus началось в 2013 году в рамках проекта "Кортеж", целью которого было создание линейки отечественных представительских автомобилей. Производство было запущено в Елабуге в 2021 году. Теперь развитие второй линии под этим брендом на площадке бывшего завода Toyota знаменует новый этап в истории российского автопрома - постепенное расширение премиального сегмента за пределы государственных нужд.
