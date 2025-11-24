Полярные огни опускаются на центр России: зона сияний растёт и окрашивает небо в космические цвета

Над территорией России стремительно расширяется зона полярных сияний: авроральный овал опустился до широт Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН. Поток плазмы из корональной дыры достиг Земли раньше прогнозов и уже вызывает интенсивные изменения параметров солнечного ветра.

Почему сияния стали такими яркими

Специалисты отмечают, что скорость и температура солнечного ветра растут, хотя магнитные бури пока не фиксируются. Подобные процессы обычно проявляются с задержкой, поэтому расширение зоны сияний стало первым сигналом активизации. За последние полчаса нижняя граница аврорального овала сместилась к 55-й параллели, затронув регионы с большой плотностью населения. Центр активности сейчас расположен в восточной Сибири и должен сместиться в европейскую часть страны в течение трёх-четырёх часов.

Учёные подчеркивают, что яркость не гарантирована к моменту смещения овала: интенсивность сияния зависит от динамики солнечного ветра.

"Это примерно 50 градусов к западу (направо) от центра видимого диска. Даже удивительно в этой связи смотреть на графики, но характер измерения скорости и плотности газа не оставляет сомнений в природе пришедшего к Земле быстрого потока: это плазма, родившаяся в корональной дыре. Посмотрим, что будет дальше", — пишут учёные.

Что происходит на Солнце и почему явление заметили раньше

Корональная дыра, откуда исходит плазма, ещё не достигла области, с которой ожидалось усиление ветра. Тем не менее датчики фиксируют рост плотности и скорости частиц. Разница между прогнозом и фактическим моментом достижения потока связана с особенностями структуры солнечной короны и взаимодействием плазмы с магнитным полем.

Подобные ситуации случаются редко, но дают возможность наблюдать сияния на территориях, где они обычно не возникают. Ранняя активизация аврорального овала — результат сложной динамики солнечного ветра, который изменяет параметры магнитосферы даже без сильной геомагнитной бури.

От чего зависит цвет полярного сияния

О механизмах свечения рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Все просто: частицы солнечного ветра ударяют по молекулам нашего воздуха. Воздух состоит из азота и кислорода. Эти молекулы возбуждаются и почти моментально отдают энергию в виде излучения строго определенной длины волны", — отметил учёный.

Красное свечение формируется на высоте более 200 километров, где плотность кислорода низкая, и переход возбуждённых атомов идёт медленнее. Зеленый цвет появляется примерно на высоте около 100 километров, в зоне более плотного слоя атмосферы. Азот даёт фиолетовые и синие оттенки, но они наблюдаются реже, поскольку требуют большей интенсивности частиц.