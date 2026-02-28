Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Audi RS6
Audi RS6
© commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:27

Семейная ракета с двойным дном: новый Audi RS6 прячет под капотом мощь гибридного реактора

Летний вечер на Нюрбургринге, запах горелой резины смешивается с озоном от высоковольтных систем, а тестеры Audi срывают последние слои камуфляжа с RS6 Avant. Этот суперуниверсал обещает V8 с подключаемым гибридом, но за кулисами — вопросы: выдержит ли батарея 20+ кВт·ч трассовые нагрузки, не превратит ли лишний вес машину в танк на поворотах? Пробный заезд меньшего RS5 показал запас хода 84 км на электротяге, но RS6 крупнее, тяжелее — и дороже в обслуживании.

Маскировка сползает, открывая арки с вентиляцией от GT-модели и сдвинутые овальные выхлопы. Крышка зарядки на заднем крыле кричит о PHEV, а жёлтые стикеры высокого напряжения — стандарт для трека. Ожидаемый дебют осенью: универсал и седан, возвращение RS6 в кузове лифтбек после 15-летнего перерыва.

"Новый RS6 на PHEV — шаг к Euro 7, но V8 4.0 twin-turbo плюс электромотор дадут за 700 л. с. Надёжность батареи как у RS5: 22 кВт·ч хватит на город, но в жару или мороз деградация ускорится на 15-20%. Проверяйте систему охлаждения — слабое звено гибридов VW Group."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Экстерьер: маскировка и намёки на GT-дизайн

Расширенные арки с вентиляцией — привет от RS6 GT, задние выхлопы ближе и толще, обещая басовитый рёв. Зарядный порт на водительском борту копирует A6 E-Hybrid, подтверждая PHEV. Камуфляж скрывает детали, но силуэт растянут — база длиннее RS5 на 10 см, клиренс подкорректируют для трассы. Глазами драйвера: в городе арки проглотят 21-дюймовые диски без царапин, но на М-4 объём бака (70+ л) спасёт от дозаправок каждые 500 км.

Седан вернётся как лифтбек — редкость после 2008 года. Ирония: универсал Avant для семьи, седан для статуса. Технический нюанс — жёлтые метки HV на тестах, как у Toyota GR GT, минимизируют риски на Нюрбургринге.

Гибрид V8: мощность, вес и реалии PHEV

V8 4.0 twin-turbo сохранят, добавив электромотор — как в Porsche или Bentley. RS5 даёт 630 л. с., RS6 ждёт 700+. Батарея 20-22 кВт·ч: 84 км на эл. в городе, но реал — 60 км с грузом. Глазами механика: меняйте масло в коробке каждые 40 тыс., иначе гибридный стресс добьёт трансмиссию. Вес? RS5 — 2370 кг, RS6 перевалит за 2500 кг, M5 Touring — 2475 кг в Европе.

"Безопасность PHEV на высоте: Euro NCAP даст 5 звёзд, но вес сдвинет баланс вперёд — тормоза перенастроят. Тесты покажут, выдержит ли подвеска 700+ лошадей на треке без перегрева."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Глазами перекупа: новая RS5 — €107k в Германии, RS6 стартует от €140k. Через 3 года — минус 35% цены, ликвиднее BMW.

Коммерция: ликвидность, конкуренты и цена

Конкурент — BMW M5 Touring с 717 л. с., но нервы на выбросы. RS6 выигрывает надёжностью VW PHEV. Для автопутешествий: дальнобойность 800+ км, но батарея требует розетки. Совет: берите с гарантией 5 лет — гибридные сальники капризны.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Когда дебют RS6? Осень 2026, универсал первым, седан следом.
  • Сколько мощности? 700+ л. с. от V8 PHEV.
  • Весит ли больше M5? Да, ожидается 2500+ кг.
  • Запас хода на эл.? 80-90 км в идеале.
Проверено экспертом: техническая надёжность PHEV, безопасность на треке автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластик остался на вешалке: цифровая ловушка подстерегает забывчивого водителя на каждом посту 26.02.2026 в 12:42

Разбираемся, почему забытый пластик больше не ведет к эвакуации, как работает QR-код в лесу и сколько стоит доверить руль пассажиру без документов.

Читать полностью » Модели будущего: Audi RS 5 2027 года вступает в борьбу с BMW M3 и Mercedes-AMG C63 за титул чемпионов 26.02.2026 в 11:55

Audi RS 5 2027 года выходит на арену в конкуренции с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Как новые технологии влияют на динамику и вес?

Читать полностью » От гонок к дорогам: как Mazda MX-5 адаптируется к новым условиям с помощью синтетического топлива 26.02.2026 в 9:48

Mazda MX-5 продолжает свое существование с синтетическим топливом, не теряя характера и легкости на фоне растущей электрификации.

Читать полностью » Изумрудный щит для двигателя: необычный цвет смазки защищает кошельки водителей от дорогого ремонта 26.02.2026 в 7:35

В Калужской области нашли способ радикально победить контрафакт на рынке ГСМ. Секрет кроется в составе базового продукта.

Читать полностью » Экономия на спичках бьёт по карману: копеечная бережливость топлива оборачивается дорогим ремонтом 26.02.2026 в 5:32

Как система Start-Stop превращается из полезной функции в источник проблем? Актуальные мнения водителей.

Читать полностью » Надежный внедорожник без заморочек: Suzuki Vitara сочетает старую школу с современными стандартами 26.02.2026 в 2:15

Новая Suzuki Vitara: сочетание старых проверенных решений и современного подхода к дизайну и экологии.

Читать полностью » Новый уровень городских электромобилей: Renault 5 E-Tech предлагает 410 км без компромиссов 26.02.2026 в 0:08

Renault 5 E-Tech — это больше, чем просто электромобиль: он обещает комфортный запас хода и стильный дизайн для города.

Читать полностью » Дорогое хобби для миллионеров: концепт Lanzador отправили в утиль из-за нежелания клиентов платить 25.02.2026 в 19:16

Итальянский бренд официально отказался от планов по выпуску первого электрокара. Выяснилось, что богатые клиенты не готовы менять рев V12 на тишину батарей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Кубики прячутся всё глубже: типичные ошибки в зале превращают тренировку пресса в пустую трату времени
Туризм
Тропический рай за полцены: зимний Бали встречает туристов огромными скидками и сочной зеленью
Еда
Сухая грудка оживает как по волшебству: панко с чеддером запечатывают сочность внутри хрустящей корочки
Туризм
Паттайя меняет маски после заката: тихие кварталы Наклуа скрывают настоящую душу Таиланда
Туризм
Закат за двадцать пять рублей: бюджетный маршрут на Хайнане заменяет дорогие морские прогулки
Недвижимость
Плитка больше не в моде: пористая затирка копит опасный грибок и портит вид ванной комнаты
Туризм
Перезагрузка за копейки: пять старинных городов рядом с Москвой для идеального уик-энда
Красота и здоровье
Интервальное голодание: стремление к идеальному телу может оказаться лишь миражом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet