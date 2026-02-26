Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Audi RS 5
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:55

Модели будущего: Audi RS 5 2027 года вступает в борьбу с BMW M3 и Mercedes-AMG C63 за титул чемпионов

В конце февраля 2026 года, когда московские автосалоны пропитаны запахом синтетической кожи и нагретого металла от тестовых заездов, новая Audi RS 5 2027 модельного года выходит на арену спортивных седанов. Проблема очевидна: производители наращивают мощность гибридными системами, но вес машин взлетает до абсурда, нивелируя преимущества на старте. Детали подчеркивают драму — RS 5 с ее 2328 кг борется с BMW M3 (1765 кг) и Mercedes-AMG C63 (2185 кг), где каждый лишний килограмм превращает титанов в черепах.

Эта тройка — не просто техника, а инвестиция в адреналин и статус, но с подвохом: гибридные батареи обещают экономию, однако, как показывает практика с Geely Galaxy, реальный расход и деградация батарей могут подорвать кошелек владельца. Перекупы уже шепчут: берите M3 подержанной — потеря в цене минимальна, а драйв на уровне новой.

"Новый RS 5 с V6 2.9 и PHEV выдает 630 сил, но вес в 5129 фунтов делает его уязвимым в поворотах — центр тяжести сдвинут из-за батарей. BMW M3 выигрывает по балансу, Competition xDrive рвет всех на треке без лишнего груза".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Мощность и тяга: кто кого?

Audi RS 5 вооружена знакомым 2,9-литровым V6 с двумя турбинами, усиленным PHEV-системой: итого 630 л. с. и 824 Нм. Двигатель сам по себе дает 444 л. с. прошлогодних, теперь 503 — прогресс налицо. Но Mercedes-AMG C63 с ее 2.0 I4 PHEV рвет шаблон: 671 л. с., 1020 Нм — зверь на бумаге. BMW M3 скромнее: 3.0 R6, 473 л. с. базой, 523 в Competition xDrive. Глазами перекупа: RS 5 новая — ликвидна первые два года, потом обвал на 35% из-за батарей.

Технический нюанс — саундтрек. Шестицилиндровые RS 5 и M3 рычат аутентично, C63 с турбо-четверкой — синтетика. Для дальних трасс M3 идеален: бак побольше, эргономика на высоте.

Вес как балласт динамики

BMW M3 — эталон легкости: 1765 кг базой, даже тяжелее старой E60 M5 с V10. C63 на 927 фунтов (420 кг) тяжелее — батареи мстят. RS 5 — чемпион антирекорда: 2328 кг, тяжелее RS 6 Avant. Механик предупредит: подвеска гибридов изнашивается быстрее, как у Range Rover III с рамой, где ремонт душит бюджетом 300-500 тыс. руб. в год.

В реале вес уравнивает: полный привод помогает, но на треке M3 маневреннее. Ищите пробег до 50 тыс. км — аудит коробки обязателен каждые 40 тыс.

"Гибриды C63 и RS 5 надежны в теории, но батареи деградируют за 5 лет, расход в городе 15+ л/100 км. M3 проще в эксплуатации, ресурс 300 тыс. км без вложений".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Разгон 0-100: бумажная правда

Audi: 3,6 с до 100 км/ч (0-96 ~3,4 с). AMG: 3,3 с. BMW: 4,1 базой, 3,4 Competition xDrive. Разница в 200 сил нивелируется 560 кг — вес правит. Драйвер скажет: M3 веселее в виражах, RS 5 — танк для стрейта.

Гибриды выигрывают на топливе: PHEV до 80 км электрики, но зарядка — геморрой на трассе.

Инвестиция или обуза?

M3 — выбор стратега: ликвидность, звук, баланс. RS 5 и C63 — для шоу, но с рисками деградации гибридов. Ждите тестов — бумага врет.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Кто мощнее? AMG C63 — 671 л. с.
  • Кто легче? BMW M3 — 1765 кг.
  • Разгон у всех равный? Да, 3,3-3,6 с из-за веса.
  • Стоит ли гибрид? Только если зарядка рядом; иначе M3 надежнее.
Проверено экспертом: мощность, вес, разгон — данные Audi, BMW, Mercedes. автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

