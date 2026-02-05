Увидел “новую Audi A4” — а там A5: почему бренд устроил путаницу и сдал назад

Иногда автопроизводителю достаточно изменить одну цифру в названии, чтобы запустить волну недоумения сильнее, чем после спорного рестайлинга. Audi решила "упростить" линейку и привязать индексы к типу силовой установки, но вместо ясности получила путаницу у клиентов и дилеров. Теперь бренд признаёт ошибку и возвращается к привычной логике, где названия отражают класс и размер модели, а не то, какой мотор стоит под капотом. Об этом сообщает Autonews.

Почему новая стратегия Audi вызвала раздражение

Audi долго воспринималась как марка, которая не ломает традиции без необходимости. Однако в попытке навести порядок в будущей линейке компания решила изменить подход к индексам моделей. План выглядел логично: чётные номера отдать электромобилям, а нечётные — машинам с двигателями внутреннего сгорания.

На бумаге это казалось удобным ориентиром для покупателей. Но на практике оказалось, что привычные обозначения уже давно стали частью "языка" бренда. Любое вмешательство в этот код воспринимается не как обновление, а как потеря узнаваемости.

Главная ошибка: A4 заменили на A5, а клиенты не поняли зачем

Самым спорным шагом стало фактическое исчезновение имени A4 из привычной схемы. В рамках новой стратегии седан A4 и его универсал решили "перенести" под индекс A5, а обозначение A4 оставить на будущее — для электрических моделей.

Однако номер 4 у Audi давно ассоциируется с конкретной машиной и целой эпохой. Модель A4 присутствует на дорогах с 1994 года, и для многих покупателей это не просто индекс, а маркер класса, формата и даже определённого уровня статуса. Поэтому попытка заменить A4 на A5 воспринималась не как логика развития, а как искусственная перестановка, которая только мешает.

В итоге вместо упрощения возник эффект обратный: людям стало сложнее ориентироваться в линейке, а дилеры получили дополнительные сложности при объяснении отличий.

Audi признаёт провал и возвращает старую систему

После негативной реакции компания решила отказаться от новой номенклатуры. Теперь Audi возвращается к традиционной логике: буквы A и Q снова обозначают тип автомобиля, а цифра — размер и сегмент модели, независимо от того, электрическая она или с ДВС.

То есть:

A — легковые модели (седаны, универсалы и близкие форматы);

Q — кроссоверы и внедорожники;

число — позиционирование в линейке по классу и габаритам, без привязки к силовой установке.

При этом названия электромобилей вроде e-tron остаются без изменений — бренд не отказывается от электрификации, но перестаёт ломать привычные ориентиры.

Возможный "бонус" для поклонников: A4 снова станет бензиновым

Чтобы закрепить разворот назад, генеральный директор Audi Гернот Дёллнер дал понять, что имя A4 может снова использоваться для моделей с двигателями внутреннего сгорания в будущих обновлениях. Это выглядит как символическое признание: некоторые имена слишком значимы, чтобы их просто убрать ради схемы.

Для Audi это не просто корректировка маркетинга, а попытка восстановить доверие и вернуть понятную структуру линейки. Для дилеров — шанс снова продавать машины без долгих пояснений, почему "новая A4" вдруг стала "A5". А для покупателей — знакомая логика, где цифры означают привычный класс, а не внутреннюю стратегию производителя.

Что показывает эта история

История с переименованием стала наглядным уроком для всей индустрии: культовые обозначения — это не формальность и не декоративная традиция. Это часть репутации и накопленной ценности бренда. И даже если идея кажется рациональной, рынок может воспринимать её как потерю смысла.