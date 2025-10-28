Три брата разошлись: как Porsche и Bentley оставили Audi в одиночестве

План превратить Audi A8 в полностью электрический флагман был для концерна символом нового курса и технологического превосходства. Но годы шли, и масштабный проект Landjet, задуманный как объединение усилий Audi, Porsche и Bentley, оказался жертвой стратегических расхождений. Каждая из компаний выбрала свой путь — и теперь судьба представительского седана Audi висит на волоске.

Как рухнула идея Landjet

Проект Landjet задумывался как универсальная архитектура для крупных люксовых моделей. В 2020-х годах инженеры Audi, Porsche и Bentley собирались создать единое шасси для премиальных седанов и кроссоверов с электротягой. Для Audi A8 это должен был быть билет в будущее — сочетание тихого хода, запаса хода свыше 600 км и флагманского уровня комфорта.

Однако уже к 2024 году стало ясно: интересы внутри концерна Volkswagen разошлись. Porsche решила развивать собственную линейку гибридов, Bentley переключилась на архитектуру нового Cayenne, а Audi осталась без партнеров и без платформы.

Почему Audi осталась одна

Porsche отказалась от создания большого электрического SUV выше Cayenne — компания делает ставку на подключаемые гибриды, которые приносят стабильную прибыль. Bentley тем временем планирует использовать доработанную платформу Cayenne для своего первого электрокара, чтобы сократить издержки и ускорить запуск.

Audi же оказалась в тупике. Разрабатывать полностью новую платформу ради одной модели нерентабельно, а использовать существующие решения невозможно:

• PPC (для машин с ДВС) устарела и не отвечает требованиям электромобилей;

• PPE (для EV) не рассчитана на представительские седаны класса люкс.

Таким образом, A8 лишилась базы и перспектив.

Конкуренты не ждут

BMW и Mercedes продолжают уверенно обновлять свои флагманы. Новая 7 Series уже доступна как в бензиновой, так и в электрической версии i7, а Mercedes S-Class и EQS занимают верхние позиции в премиальном сегменте. Audi с каждым годом теряет позиции — отсутствие актуального флагмана бьёт по имиджу бренда сильнее, чем любые технические просчёты.

Даже Lexus LS, который давно не получал крупных обновлений, всё ещё удерживает внимание аудитории благодаря имиджу надёжности. Для Audi же отсутствие A8 — прямой удар по престижу марки и её статусу в сегменте executive.

Сравнение флагманов

Модель Тип силовой установки Длина, мм Особенности Audi A8 (D5) ДВС + MHEV 5170 Комфорт, но устаревшая база BMW i7 Электро 5391 До 625 км хода, автопилот L3 Mercedes EQS Электро 5216 Аэродинамика, MBUX Hyperscreen Lexus LS 500h Гибрид 5235 Высокая надёжность, но без инноваций

Что будет вместо A8

Audi рассматривает компромисс — не полный электромобиль, а крупный гибрид, использующий модернизированную платформу A6. В теории это позволит сохранить престижный облик, но фактически модель станет шагом назад по сравнению с тем, что предлагали конкуренты.

Есть и другой путь: сосредоточиться на сегменте роскошных SUV. Уже в 2026 году дебютирует Q9 — самый крупный кроссовер марки, способный стать новым лицом Audi в премиальном сегменте. Однако это не решает проблему отсутствия седана, который традиционно считался символом инженерного мастерства бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказ от единой платформы Landjet.

Последствие: потеря флагмана и утрата статуса в классе люкс.

Альтернатива: адаптация платформы A6 для гибрида A8. Ошибка: ставка на электромобиль без готовой архитектуры.

Последствие: техническое отставание от BMW и Mercedes.

Альтернатива: выпуск временного гибрида с новыми батареями и системой полного привода e-quattro. Ошибка: уход Bentley и Porsche из проекта.

Последствие: изоляция Audi внутри концерна.

Альтернатива: сотрудничество с внешними разработчиками аккумуляторов и шасси, как это делает Lucid для Aston Martin.

А что если Audi всё же рискнёт

Если бренд решится на собственную архитектуру, у него есть шанс вернуться в игру. Audi обладает опытом в алюминиевых кузовах и аэродинамике, а её e-tron GT уже доказал, что дизайн и комфорт могут соседствовать с высокой динамикой.

Главный вопрос — хватит ли времени. К 2027 году компания должна представить преемника A8, а разработка новой платформы обычно занимает не менее четырёх лет. Без поддержки Porsche или Bentley проект может оказаться слишком дорогим даже для концерна Volkswagen.

Интересные факты

Первая Audi A8 появилась в 1994 году и стала одним из первых массовых автомобилей с полностью алюминиевым кузовом. В Китае A8L традиционно использовалась для официальных кортежей и правительственных автопарков. На платформе A8 создавались лимузины с бронированными кузовами уровня VR9, выдерживающими обстрел из автоматов.

FAQ

Какой будет новая Audi A8?

С высокой вероятностью — подключаемый гибрид, основанный на архитектуре A6. Полностью электрическая версия отложена.

Когда выйдет преемник A8?

Официальный дебют ожидается к 2027 году, но сроки могут сдвинуться из-за изменений стратегии концерна.

Что будет с текущим поколением A8?

Продажи продолжатся до 2026 года с обновлёнными пакетами оснащения и лимитированными версиями для Европы и Китая.

Мифы и правда

• Миф: A8 заменит электрический седан Landjet.

Правда: проект Landjet заморожен, а электрическая A8 не разрабатывается.

• Миф: Audi отказывается от представительских моделей.

Правда: компания ищет более гибридный формат, чтобы сохранить престиж без огромных инвестиций.

• Миф: A8 устарела окончательно.

Правда: модель всё ещё конкурентоспособна по комфорту и качеству отделки, но уступает в технологиях.

Audi оказалась в сложной ситуации — между амбициями и реальностью. Потеря единой платформы, уход партнёров и нехватка времени делают будущее A8 неопределённым. Однако опыт марки показывает: даже в кризис Audi умеет находить нестандартные решения и превращать слабость в стиль.