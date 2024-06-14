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В Париже пройдёт крупнейший аукцион шампанских вин
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 21:03

В Париже пройдёт крупнейший аукцион шампанских вин

На следующей неделе в Париже Sotheby's проведет беспрецедентный аукцион элитных шампанских вин, который станет самым масштабным в истории аукционного дома. Об этом сообщает Financial Times.

Аукционный гигант представит на торги около полутора тысяч бутылок винтажного шампанского из коллекции тайваньского миллиардера Пьера Чэня. Среди редких лотов — пять бутылок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 года, стоимость которых оценивается в 18 тысяч евро. Участники аукциона также смогут побороться за владение шампанским ведущих марок, таких как Krug, Dom Perignon, Salon и Roederer, включая образцы середины прошлого века.

Это второй из пяти международных аукционов, организованных Sotheby's для продажи коллекции Чэня, насчитывающей 25 тысяч бутылок вин. Первый аукцион состоялся в ноябре 2023 года в Гонконге и принес $16,8 млн.

Sotheby's — один из самых старейших аукционных домов в мире. Вместе с Christie's, аукционные дома контролируют около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и других ценных вещей.

Фото: From Wikimedia Commons/ THOR (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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