Модные тренды в одежде для подростков
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 14:49

Социальная тревожность перестаёт быть "застенчивостью" — у части подростков она выглядит иначе

Социальную тревожность чаще всего представляют как застенчивость: человек молчит, избегает общения и старается быть "невидимым". Но новые данные показывают, что у части подростков она может выглядеть совсем иначе — через вспышки раздражения, импульсивность и даже агрессию. Исследователи называют это "нетипичным" проявлением и связывают его с определёнными нарциссическими чертами личности. Об этом сообщает PsyPost со ссылкой на публикацию в журнале Personality and Individual Differences.

Почему социальная тревожность не всегда выглядит как застенчивость

Автор исследования Молли Дж. Эрикссон из Университета Макмастера отмечает: в профессиональной и популярной литературе долго доминировала идея, что социальная тревожность — это почти исключительно избегание и поведенческое торможение. Но, по её словам, такой "классический" образ не отражает опыт многих людей с симптомами социальной тревожности, особенно в подростковом возрасте, когда эмоции проявляются ярче.

"В популярной и профессиональной литературе существует преобладающее предположение, что социальная тревожность характеризуется исключительно избеганием склонностей и поведенческим тормозом (то есть застенчивостью)", — объяснила Молли Дж. Эрикссон.

Как проходило исследование

В работе участвовали 298 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, причём выборка была почти поровну разделена по полу. Данные собирали с помощью онлайн-анкет самоотчёта.

Участников просили оценить:

  • выраженность социальной тревожности;
  • уровень нарциссизма — отдельно уязвимого и грандиозного;
  • импульсивность;
  • общую агрессию.

Затем исследователи применили анализ латентного профиля — метод, который позволяет выделить группы людей по схожим "паттернам" ответов, а не просто искать корреляции.

Три профиля подростков: от нормы до "тёмной стороны"

Анализ выявил три устойчивых профиля.

1) Низкая тревожность и низкая агрессия — самая большая группа

Около 46% подростков попали в "нормативный" профиль: низкие показатели социальной тревожности, нарциссизма и агрессии. Это выглядит как наиболее адаптированная группа, без выраженных социальных трудностей.

2) Классическая социальная тревожность: много страха, мало агрессии

Примерно 30% участников показали самый высокий уровень социальной тревожности. При этом у них были высокие показатели уязвимого нарциссизма, но низкие — грандиозного нарциссизма и агрессии. Этот профиль совпадает с привычным представлением о социальной тревожности: страх отвержения, сдержанность, избегание, внутреннее напряжение.

3) Нетипичный профиль: тревожность плюс импульсивность и агрессия

Около 25% подростков вошли в третий профиль, который и стал главным открытием. У них была умеренная социальная тревожность, но при этом — высокий уровень импульсивности и агрессии. Также именно в этой группе наблюдались самые высокие показатели как уязвимого, так и грандиозного нарциссизма.

Исследователи трактуют это как "тёмную сторону" социальной тревожности: когда внутренний страх и напряжение выражаются не уходом в себя, а внешними реакциями — вспыльчивостью, конфликтностью и резкими поступками.

Почему это важно для ранней помощи подросткам

Авторы подчёркивают: социальная тревожность — не однообразная проблема, и если видеть в ней только застенчивость, можно упустить подростков, которые страдают от неё, но проявляют это иначе.

"Социальная тревожность — это широкая и разнородная проблема психического здоровья, характеризующаяся несколькими чертами, помимо застенчивости", — сказал Эрикссон.

Идея в том, что раннее распознавание таких "нестандартных" проявлений может помочь вмешаться раньше — до того, как симптомы закрепятся и начнут разрушать отношения, учебу и самооценку. Авторы предполагают, что стандартные подходы лечения могут работать хуже, если подросток реагирует на страх не избеганием, а агрессией.

Гендерные различия: мальчики чаще в агрессивном профиле

Исследование показало, что мальчики чаще, чем девочки, попадали в третий — агрессивный — профиль. Авторы связывают это с социальными нормами: мальчиков нередко учат не демонстрировать уязвимость, поэтому тревожность может проявляться через внешнее поведение, а не через признание страха.

Ограничения и что дальше

Исследование проводилось в один момент времени, поэтому нельзя уверенно сказать, что именно первично — нарциссические черты или социальная тревожность с агрессией. Авторы отдельно подчёркивают: найденные профили не являются "жёсткими диагнозами" и не должны восприниматься как фиксированные категории.

Для подтверждения выводов нужны долгосрочные исследования, которые покажут, как эти профили формируются и меняются по мере взросления. В дальнейшем команда планирует искать ранние детские признаки "атипичной" социальной тревожности и изучать возможные разные пути саморегуляции, которые приводят к таким проявлениям.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

