В Республике Дагестан рухнул аттракцион, на котором находились несовершеннолетние. О произошедшем информировали сотрудники пресс-службы прокуратуры республики.

Как сообщается, авария произошла в селе в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Известно, что всё произошло на бесфундаментном аттракционе, пригодном для многократных сборки и разборки, а также для транспортирования. Во время падения конструкции на ней были несовершеннолетние.

На данный момент уже организована проверка, которая продемонстрирует качество проведённых мероприятий технического и организационного характера, направленных на создание безопасных условий пользования аттракционом.

Сотрудники пресс-службы СК РФ по Республике Дагестан проинформировали, что из-за некачественного выполнения работ в парке развлечений была начата процедура, включающая ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств рассматриваемого инцидента. Как сообщается, пострадавших пока не обнаружено.

Фото: Flickr / Jeremy Thompson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)