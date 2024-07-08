В Республике Дагестан рухнул аттракцион, на котором находились несовершеннолетние. О произошедшем информировали сотрудники пресс-службы прокуратуры республики.
Как сообщается, авария произошла в селе в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Известно, что всё произошло на бесфундаментном аттракционе, пригодном для многократных сборки и разборки, а также для транспортирования. Во время падения конструкции на ней были несовершеннолетние.
На данный момент уже организована проверка, которая продемонстрирует качество проведённых мероприятий технического и организационного характера, направленных на создание безопасных условий пользования аттракционом.
Сотрудники пресс-службы СК РФ по Республике Дагестан проинформировали, что из-за некачественного выполнения работ в парке развлечений была начата процедура, включающая ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств рассматриваемого инцидента. Как сообщается, пострадавших пока не обнаружено.
Фото: Flickr / Jeremy Thompson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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