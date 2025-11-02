Пермь без скуки и стереотипов: что посмотреть в культурной столице Урала

Пермь — город с особой атмосферой, где соседствуют заводы и театры, уральский суровый характер и неожиданное чувство юмора. Это место, где можно увидеть белые ночи, загадать желание под крыльями ангела и попробовать легендарные посикунчики.

Если вы планируете поездку на Урал, обязательно загляните в Пермь — культурную столицу региона и один из самых самобытных городов России.

Главные достопримечательности Перми

Памятник "Пермяк — солёные уши"

Самый известный символ города — это необычный памятник с парой огромных ушей, в которые туристы охотно вставляют голову. Он посвящён прозвищу жителей — "пермяки солёные уши", которое появилось из-за работы в солеварнях. Памятник стоит на Комсомольском проспекте у входа в Дом офицеров. Сделать с ним фото — обязательный пункт программы.

Набережная Камы

Пермская набережная — одно из лучших мест для прогулок. Она протянулась вдоль могучей реки Камы и делится на несколько уровней: для пешеходов, велосипедистов и отдыхающих. С набережной открывается впечатляющий вид на мосты, особенно вечером, когда город зажигает огни.

Летом здесь устраивают фестивали и концерты, а зимой — катки и новогодние ярмарки.

Театр-Театр

Пермь называют театральным городом не зря. Театр-Театр — современная площадка с авангардным репертуаром и самой крупной сценой в России. Его здание в центре города само по себе выглядит как архитектурный арт-объект. Здесь ставят не только классические спектакли, но и оригинальные постановки по произведениям современных авторов.

Пермская художественная галерея

Одно из самых известных культурных мест России. Здесь собрана уникальная коллекция деревянной скульптуры и иконописи Прикамья, а также произведения русских художников XVIII-XX веков. Главная гордость музея — знаменитые "Пермские боги" — резные деревянные фигуры, которым более 300 лет.

Галерея находится в старинном Спасо-Преображенском соборе — это делает её ещё более атмосферной.

Скульптура ангела на набережной

Этот памятник стал местом силы для жителей и туристов. Ангел стоит с поднятыми крыльями и смотрит на реку. Говорят, что если загадать желание и прикоснуться к крылу, оно обязательно исполнится.

Где погулять

Улица Ленина

Главная артерия города, на которой сосредоточены исторические здания, музеи, театры и уютные кафе. Здесь можно устроить пешую экскурсию: от Драматического театра до Пермского университета — всё в шаговой доступности.

Парк Горького

Парк Горького — один из старейших парков города и любимое место отдыха жителей. Летом здесь работают аттракционы и кафе, зимой — каток и рождественская ярмарка.

Эспланада

Это современное общественное пространство между театром и набережной. Здесь проходят фестивали, уличные концерты и городские мероприятия. Летом на Эспланаде часто устраивают киносеансы под открытым небом.

Что посмотреть за один день

Если у вас всего день на знакомство с Пермью, можно пройтись по следующему маршруту:

Начните с набережной Камы - прогуляйтесь вдоль воды и сделайте фото у ангела. Загляните в Пермскую художественную галерею. Пройдитесь по улице Ленина до памятника "Пермяк — солёные уши". Пообедайте в одном из кафе на Комсомольском проспекте - здесь подают традиционные посикунчики и уральские пельмени. Вечером сходите на спектакль в Театр-Театр или посмотрите закат на набережной.

Куда съездить за город

Пермские пещеры

В 100 км от Перми находится Кунгурская ледяная пещера — одна из самых известных в России. Внутри — кристаллы, сталактиты, подземные озёра и удивительные формы льда. Экскурсия подойдёт и для взрослых, и для детей.

Белогорский монастырь

Белогорский Свято-Николаевский монастырь называют "Уральским Афоном". Он расположен на вершине горы и поражает красотой — белоснежные купола, панорамный вид и полное ощущение умиротворения.

Парк истории реки Чусовой

Музей под открытым небом, где можно увидеть старинные лодки, землянки, кузницы и узнавать историю освоения Урала.

Что поесть

Пермская кухня — это микс уральских и сибирских традиций. Обязательно попробуйте:

Посикунчики - жареные пирожки с мясной начинкой, которые "брызгаются соком" (отсюда и название).

- жареные пирожки с мясной начинкой, которые "брызгаются соком" (отсюда и название). Пельмени с грибами и кедровыми орешками.

Уху из стерляди - фирменное блюдо прикамских ресторанов.

- фирменное блюдо прикамских ресторанов. Квас и морс из северных ягод.

Попробовать местную кухню можно в заведениях "Уральские посикунчики", "Трактир на Ленина" или "Кама".

Что привезти из Перми

Посикунчики или пельмени в замороженном виде — их можно купить в гастромаркетах. Кедровые орехи и мёд с уральских пасек. Магниты с ушами - самые популярные сувениры. Фарфор и керамику местных мастеров. Книги и открытки с уральской поэзией и арт-дизайном - Пермь считается центром современного искусства.

Во сколько обойдётся поездка

Расход Средняя стоимость Авиабилет Москва — Пермь — Москва от 9 000 ₽ Проживание в отеле (3 звезды) от 3 000 ₽ в сутки Питание в кафе 800-1 500 ₽ в день Посещение музеев и театров от 500 ₽ Трансфер и транспорт 300-700 ₽

Итого, на 3-дневное путешествие можно уложиться в 20-25 тысяч рублей на человека.

Советы путешественникам

Лето — лучшее время для поездки: длинные дни и мягкая погода.

Возьмите удобную обувь — центр Перми удобно исследовать пешком.

Если хотите попасть в галерею или театр, бронируйте билеты заранее.

Не забудьте фотоаппарат — город полон уличного искусства и оригинальных скульптур.

Плюсы и минусы поездки в Пермь

Плюсы Минусы Много интересных музеев и арт-объектов Погода может быть непредсказуемой Приятная атмосфера и доброжелательные жители Некоторые объекты требуют обновления Удобный центр для прогулок Много туристов летом Доступные цены на жильё и еду Большие расстояния между достопримечательностями за городом

FAQ

Когда лучше ехать в Пермь?

Лучшее время — с мая по сентябрь. В июне можно увидеть белые ночи и фестивали на набережной.

Сколько дней нужно на осмотр города?

Для знакомства с основными достопримечательностями достаточно 2-3 дней.

Можно ли добраться поездом?

Да, из Москвы поезд идёт около 20 часов, а из Екатеринбурга — всего 6.

Что попробовать обязательно?

Посикунчики, уральские пельмени и уху из стерляди.