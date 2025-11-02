Пермь без скуки и стереотипов: что посмотреть в культурной столице Урала
Пермь — город с особой атмосферой, где соседствуют заводы и театры, уральский суровый характер и неожиданное чувство юмора. Это место, где можно увидеть белые ночи, загадать желание под крыльями ангела и попробовать легендарные посикунчики.
Если вы планируете поездку на Урал, обязательно загляните в Пермь — культурную столицу региона и один из самых самобытных городов России.
Главные достопримечательности Перми
Памятник "Пермяк — солёные уши"
Самый известный символ города — это необычный памятник с парой огромных ушей, в которые туристы охотно вставляют голову. Он посвящён прозвищу жителей — "пермяки солёные уши", которое появилось из-за работы в солеварнях. Памятник стоит на Комсомольском проспекте у входа в Дом офицеров. Сделать с ним фото — обязательный пункт программы.
Набережная Камы
Пермская набережная — одно из лучших мест для прогулок. Она протянулась вдоль могучей реки Камы и делится на несколько уровней: для пешеходов, велосипедистов и отдыхающих. С набережной открывается впечатляющий вид на мосты, особенно вечером, когда город зажигает огни.
Летом здесь устраивают фестивали и концерты, а зимой — катки и новогодние ярмарки.
Театр-Театр
Пермь называют театральным городом не зря. Театр-Театр — современная площадка с авангардным репертуаром и самой крупной сценой в России. Его здание в центре города само по себе выглядит как архитектурный арт-объект. Здесь ставят не только классические спектакли, но и оригинальные постановки по произведениям современных авторов.
Пермская художественная галерея
Одно из самых известных культурных мест России. Здесь собрана уникальная коллекция деревянной скульптуры и иконописи Прикамья, а также произведения русских художников XVIII-XX веков. Главная гордость музея — знаменитые "Пермские боги" — резные деревянные фигуры, которым более 300 лет.
Галерея находится в старинном Спасо-Преображенском соборе — это делает её ещё более атмосферной.
Скульптура ангела на набережной
Этот памятник стал местом силы для жителей и туристов. Ангел стоит с поднятыми крыльями и смотрит на реку. Говорят, что если загадать желание и прикоснуться к крылу, оно обязательно исполнится.
Где погулять
Улица Ленина
Главная артерия города, на которой сосредоточены исторические здания, музеи, театры и уютные кафе. Здесь можно устроить пешую экскурсию: от Драматического театра до Пермского университета — всё в шаговой доступности.
Парк Горького
Парк Горького — один из старейших парков города и любимое место отдыха жителей. Летом здесь работают аттракционы и кафе, зимой — каток и рождественская ярмарка.
Эспланада
Это современное общественное пространство между театром и набережной. Здесь проходят фестивали, уличные концерты и городские мероприятия. Летом на Эспланаде часто устраивают киносеансы под открытым небом.
Что посмотреть за один день
Если у вас всего день на знакомство с Пермью, можно пройтись по следующему маршруту:
- Начните с набережной Камы - прогуляйтесь вдоль воды и сделайте фото у ангела.
- Загляните в Пермскую художественную галерею.
- Пройдитесь по улице Ленина до памятника "Пермяк — солёные уши".
- Пообедайте в одном из кафе на Комсомольском проспекте - здесь подают традиционные посикунчики и уральские пельмени.
- Вечером сходите на спектакль в Театр-Театр или посмотрите закат на набережной.
Куда съездить за город
Пермские пещеры
В 100 км от Перми находится Кунгурская ледяная пещера — одна из самых известных в России. Внутри — кристаллы, сталактиты, подземные озёра и удивительные формы льда. Экскурсия подойдёт и для взрослых, и для детей.
Белогорский монастырь
Белогорский Свято-Николаевский монастырь называют "Уральским Афоном". Он расположен на вершине горы и поражает красотой — белоснежные купола, панорамный вид и полное ощущение умиротворения.
Парк истории реки Чусовой
Музей под открытым небом, где можно увидеть старинные лодки, землянки, кузницы и узнавать историю освоения Урала.
Что поесть
Пермская кухня — это микс уральских и сибирских традиций. Обязательно попробуйте:
- Посикунчики - жареные пирожки с мясной начинкой, которые "брызгаются соком" (отсюда и название).
- Пельмени с грибами и кедровыми орешками.
- Уху из стерляди - фирменное блюдо прикамских ресторанов.
- Квас и морс из северных ягод.
Попробовать местную кухню можно в заведениях "Уральские посикунчики", "Трактир на Ленина" или "Кама".
Что привезти из Перми
- Посикунчики или пельмени в замороженном виде — их можно купить в гастромаркетах.
- Кедровые орехи и мёд с уральских пасек.
- Магниты с ушами - самые популярные сувениры.
- Фарфор и керамику местных мастеров.
- Книги и открытки с уральской поэзией и арт-дизайном - Пермь считается центром современного искусства.
Во сколько обойдётся поездка
|Расход
|Средняя стоимость
|Авиабилет Москва — Пермь — Москва
|от 9 000 ₽
|Проживание в отеле (3 звезды)
|от 3 000 ₽ в сутки
|Питание в кафе
|800-1 500 ₽ в день
|Посещение музеев и театров
|от 500 ₽
|Трансфер и транспорт
|300-700 ₽
Итого, на 3-дневное путешествие можно уложиться в 20-25 тысяч рублей на человека.
Советы путешественникам
- Лето — лучшее время для поездки: длинные дни и мягкая погода.
- Возьмите удобную обувь — центр Перми удобно исследовать пешком.
- Если хотите попасть в галерею или театр, бронируйте билеты заранее.
- Не забудьте фотоаппарат — город полон уличного искусства и оригинальных скульптур.
Плюсы и минусы поездки в Пермь
|Плюсы
|Минусы
|Много интересных музеев и арт-объектов
|Погода может быть непредсказуемой
|Приятная атмосфера и доброжелательные жители
|Некоторые объекты требуют обновления
|Удобный центр для прогулок
|Много туристов летом
|Доступные цены на жильё и еду
|Большие расстояния между достопримечательностями за городом
FAQ
Когда лучше ехать в Пермь?
Лучшее время — с мая по сентябрь. В июне можно увидеть белые ночи и фестивали на набережной.
Сколько дней нужно на осмотр города?
Для знакомства с основными достопримечательностями достаточно 2-3 дней.
Можно ли добраться поездом?
Да, из Москвы поезд идёт около 20 часов, а из Екатеринбурга — всего 6.
Что попробовать обязательно?
Посикунчики, уральские пельмени и уху из стерляди.
