Екатеринбург, который удивляет: древние храмы и небоскребы с бассейном на крыше

Екатеринбург — столица Урала, город контрастов и сильных историй. Здесь родился первый президент России, а на месте трагедии царской семьи возведён храм. Город одновременно индустриальный и творческий: в нём гармонично соседствуют конструктивизм, современные небоскрёбы и старинные особняки.

Если вы хотите почувствовать атмосферу Екатеринбурга, стоит пройтись по его главным улицам, увидеть старую плотину, необычные здания и узнать, как город соединяет прошлое и будущее.

Площадь Труда — начало истории

Площадь Труда считается старейшей в Екатеринбурге. Именно здесь в 1723 году началось строительство города: сначала появилась деревянная церковь, позже — каменный Свято-Екатерининский собор, названный в честь покровительницы горного дела.

После революции храм был уничтожен, и площадь обрела новое имя. Сейчас это одно из самых узнаваемых мест города. Здесь стоит фонтан "Каменный цветок", разбит ухоженный сквер, а у фонтана возвышается часовня и памятник основателям Екатеринбурга — Татищеву и де Геннину.

Исторический сквер и Плотинка

Исторический сквер — сердце города, место, где зарождался промышленный Екатеринбург. Когда-то здесь стоял железоделательный завод-крепость, от которого сохранилась знаменитая плотина, или Плотинка. Её построили почти 300 лет назад на сваях из лиственницы — дерева, которое не гниёт под водой.

Сегодня это одна из любимых прогулочных зон горожан. В сквере можно увидеть "сад камней" с коллекцией уральских минералов, фонтаны и смотровые площадки. Летом здесь играют уличные музыканты, а зимой заливают каток.

Дом Севастьянова — символ уральского барокко

На берегу Исети, рядом с городской администрацией, стоит одно из самых красивых зданий Екатеринбурга — Дом Севастьянова. Построенный в XIX веке, он сочетает классицизм и элементы итальянской готики. Зелёно-белый фасад, башни и изящные узоры делают его похожим на сказочный дворец.

По легенде, владелец дома — чиновник Николай Севастьянов — хотел позолотить купол ротонды, но получил отказ, так как золото разрешалось только для храмов. В наказание ему якобы предписали ходить в церковь ежедневно — в чугунных калошах.

Сегодня в здании принимают иностранных делегаций, а снаружи его можно рассмотреть во всех деталях и сделать эффектные фотографии.

Октябрьская площадь и советский небоскрёб

Ещё сто лет назад на месте Октябрьской площади стояли купеческие дома и лавки. Сейчас это деловой центр Екатеринбурга, где расположены здания правительства и Законодательного собрания Свердловской области.

Главный акцент площади — "Белый дом" — 24-этажный административный корпус, который долгое время оставался самым высоким зданием города. Его строгие линии и масштаб отражают архитектурный дух 1970-х годов.

Рядом проходят массовые мероприятия, концерты и парады. Отсюда начинается путь в современный квартал Екатеринбург-Сити.

"Ельцин Центр" — диалог эпох

Современный символ города — Президентский центр Бориса Ельцина. Это не просто музей, а культурное пространство с кинотеатром, театром, детской зоной и кафе.

Экспозиция музея рассказывает о 1990-х годах и жизни первого президента России. Здесь воссоздана атмосфера того времени — документы, архивные фото, артефакты и интерактивные инсталляции создают эффект присутствия.

Екатеринбург-Сити — город будущего

Рядом с "Ельцин Центром" начинается современный деловой квартал — Екатеринбург-Сити. Это место, где стекло и металл соседствуют с панорамами старого города.

Главное сооружение комплекса — башня "Исеть", высотой 209 метров. Её остекление выполнено из ударопрочного стекла, а фасад напоминает гигантскую шестерёнку — символ уральской индустрии. Внутри — офисы, апартаменты, рестораны и смотровая площадка.

С высоты открывается захватывающий вид на реку Исеть и окрестности.

Храм на Крови — трагическая память

Храм на Крови — одно из самых значимых мест Екатеринбурга. Он построен на месте дома инженера Ипатьева, где в 1918 году была расстреляна царская семья.

Сегодня это пятикупольный храм-памятник, состоящий из двух уровней. Нижний символизирует подвал, где произошла трагедия, а верхний — память и духовное возрождение.

Храм входит в состав монастырского комплекса, а каждое лето здесь проходит крестный ход, собирающий паломников со всей России.

Небоскрёб "Высоцкий" — город с высоты 186 метров

Одна из самых впечатляющих смотровых площадок Урала находится в бизнес-центре "Высоцкий". На 52-м этаже, на высоте 186 метров, можно увидеть весь город и даже окрестные горы.

Посетителям выдают аудиогид, который рассказывает о каждом видимом здании и месте. Стеклянное ограждение обеспечивает полную видимость без искажений, а на площадке есть кафе, где можно выпить кофе с видом на Екатеринбург.

Театр оперы и балета — культурная гордость

Здание театра — архитектурная жемчужина в стиле неоклассицизма. Оно известно не только своими постановками, но и великолепной акустикой. В репертуаре — классические оперы, балеты и концерты.

Вечером, когда фасад подсвечивается, театр становится центром притяжения: сюда приходят и местные жители, и туристы, чтобы насладиться атмосферой старого Екатеринбурга.

Дендрологический парк — зелёный оазис в центре

Недалеко от делового квартала находится дендропарк — идеальное место для прогулок. Здесь собрана коллекция редких растений со всего мира, есть аллеи, пруды и павильоны с экзотическими цветами.

Это отличная возможность передохнуть после насыщенного дня и увидеть другой, спокойный облик города.

Советы шаг за шагом: маршрут по Екатеринбургу

Начните день на Площади Труда и загляните в часовню у фонтана. Прогуляйтесь по Историческому скверу и Плотинке. Сделайте фото у Дома Севастьянова - утром здесь красивый свет. Зайдите в Ельцин Центр и перекусите в кафе с видом на Исеть. Поднимитесь на смотровую площадку небоскрёба "Высоцкий". Завершите день в Театре оперы и балета или на прогулке по Екатеринбург-Сити.

Плюсы и минусы путешествия

Плюсы Минусы Город сочетает историю и современность Зимой очень холодно и ветрено Много музеев, театров и кафе Высокая загруженность центра Отличная транспортная система Пробки в часы пик Удобный маршрут для пеших экскурсий Некоторые объекты далеко друг от друга

FAQ

Когда лучше ехать в Екатеринбург?

Весной и в начале осени: температура комфортная, город зелёный, и можно гулять целый день.

Как долго нужно, чтобы всё увидеть?

На основные достопримечательности хватит 2-3 дней, для спокойного осмотра с музеями — 4-5.

Сколько стоит подняться на "Высоцкий"?

Билет на смотровую площадку стоит около 500 рублей, есть льготы для детей и студентов.

Где попробовать местную кухню?

Попробуйте уральские пельмени и пирожки с кедровыми орешками в кафе на улице Вайнера или в ресторане при Ельцин Центре.