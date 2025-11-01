Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
© commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:39

Что посмотреть в Тюмени: прогулка по городу, где старина встречается с неоном

Тюмень - старейший город Сибири с четырёхуровневой набережной и мостом Влюблённых

Тюмень — первый русский город Сибири, который соединил Европу и Азию, историю и современность. Город вырос на месте древней столицы Сибирского ханства — Чинги-Туры. Сегодня это крупный региональный центр, где старинные купеческие дома и храмы соседствуют с современными бизнес-центрами, музеями и уютными набережными.

Чтобы почувствовать атмосферу Тюмени, достаточно пройтись вдоль реки Туры, заглянуть в центр и увидеть, как прошлое и настоящее переплетаются буквально на каждом перекрёстке.

Мост Влюблённых — символ города и место встреч

Лучшее место, чтобы начать прогулку по Тюмени, — это Мост Влюблённых. Пешеходный вантовый мост соединяет берега реки Туры и считается одной из самых фотогеничных достопримечательностей города.

Днём он кажется лаконичным и лёгким, а вечером преображается благодаря яркой подсветке. С наступлением темноты мост становится центром притяжения: здесь делают признания, устраивают фотосессии и любуются огнями города.

По легенде, если пройти мост, держась за руки, любовь продлится вечно.

Набережная реки Туры — прогулка по четырём уровням

От моста начинается главная прогулочная зона города — набережная Туры. Её архитектура уникальна для России: это четырёхъярусное сооружение с перепадом высот до 25 метров. Протяжённость — почти 3 километра.

На каждом уровне своя атмосфера. Верхний — с уютными кафе и лавочками, средние ярусы предназначены для прогулок и катания на велосипедах, а нижний выходит прямо к воде. Здесь приятно гулять в любое время года: летом вдоль реки цветут клумбы, зимой на набережной зажигаются гирлянды и работает каток.

Площадь Борцов Революции — исторический центр

От набережной можно подняться по лестнице к площади Борцов Революции. Этот сквер считается сердцем города. В центре установлен памятник павшим борцам, а рядом — камень-памятник в форме карты Тюменской области.

Площадь часто становится местом городских мероприятий: здесь проходят концерты, выставки и праздничные шествия. Вокруг — старинные здания, памятники архитектуры и несколько музеев.

Знаменский собор — духовное сердце Тюмени

Главный православный храм города — Знаменский собор — был заложен ещё в XVII веке. Деревянное здание дважды уничтожали пожары, и только в XVIII столетии храм перестроили из камня.

Сегодня собор — один из красивейших в регионе. Белоснежные стены, голубые купола и золотые кресты создают узнаваемый силуэт, а внутри можно увидеть старинные иконы и фрески. По выходным здесь проходят службы и экскурсии для туристов.

Центральная площадь — пространство для жизни

Центральная площадь Тюмени — пример того, как можно объединить историю и современность. В XIX веке здесь был рынок, затем цирк, а позже площадь стала общественным пространством.

Сейчас это ухоженная пешеходная зона с фонтанами и скамейками, где проходят городские фестивали и концерты. Особенно красиво летом, когда площадь украшают цветочные композиции и выставки уличных художников.

Цветной бульвар — сердце городской жизни

Цветной бульвар — один из самых популярных районов Тюмени. Он расположен в центре города и всегда оживлён. Здесь работают кафе, уличные музыканты, катаются дети, проходят городские праздники.

Летом бульвар превращается в фестивальную площадку: здесь устраивают концерты, выставки и парады. Зимой устанавливают главную ёлку и ледовые скульптуры. По вечерам включают подсветку, и бульвар становится похож на рождественскую открытку.

Вдоль аллеи установлены памятники, фонтаны и скульптуры, среди которых — композиция "Город труда и созидания", символизирующая характер сибиряков.

Тюменский драматический театр — классика в новом облике

Тюменский драмтеатр был основан в 1890 году и с тех пор остаётся одним из главных культурных центров города. Современное здание с величественным фасадом и колоннами стоит на улице Республики, рядом с площадью 400-летия Тюмени.

На сцене театра ставят классику — Чехова, Островского, Гоголя — и современные постановки. В репертуаре есть детские спектакли и балетные программы.

Советы шаг за шагом: как провести день в Тюмени

  1. Начните утро с прогулки по Мосту Влюблённых. В это время здесь меньше людей, а вид на реку особенно красив.
  2. Спуститесь на набережную Туры. Пройдитесь по всем уровням, сделайте фото у памятника студентам.
  3. Поднимитесь к площади Борцов Революции. Загляните в один из музеев рядом.
  4. Посетите Знаменский собор. Лучше идти днём, когда солнечные лучи освещают купола.
  5. Отдохните на Центральной площади. Летом здесь можно посидеть у фонтана, зимой — согреться кофе.
  6. Прогуляйтесь по Цветному бульвару. Это лучший вариант для вечерней прогулки.
  7. Завершите день в драматическом театре. Билеты лучше бронировать заранее, особенно на премьеры.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Город чистый, современный и удобный для прогулок Климат переменчивый, зимой сильные морозы
Много зелени и благоустроенных зон отдыха Некоторые достопримечательности разбросаны по городу
Интересное сочетание старинной архитектуры и новых зданий В часы пик центр бывает перегружен транспортом
Гостеприимные жители и развитая инфраструктура Весной возможны паводки у набережной

FAQ

Когда лучше ехать в Тюмень?
Лучшее время — с мая по сентябрь: в это время город особенно красив, работают фонтаны и открытые площадки.

Как добраться до центра от вокзала или аэропорта?
Из аэропорта "Рощино" можно доехать на автобусе или такси за 20-30 минут. От железнодорожного вокзала до центра — всего несколько остановок.

Где погулять вечером?
На набережной Туры и Цветном бульваре: оба места подсвечиваются и подходят для спокойных прогулок.

Что попробовать в Тюмени?
Местные рестораны предлагают блюда сибирской кухни — пельмени, уху, котлеты из щуки и травяные настойки.

