Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 3:37

От дворцов до театров: Воронеж, в который влюбляешься с первого взгляда

Воронеж - город Петра I с памятником котёнку, замком Ольденбургских и собственным морем

Воронеж — город с характером и историей. Здесь строили первые корабли русского флота, писали стихи и снимали мультфильмы, а на улицах соседствуют старинные особняки, театры и современные набережные. Город растянулся вдоль реки Воронеж и давно стал центром культурной и туристической жизни Черноземья.

Если вы здесь впервые, начинайте знакомство с главных символов: старинных усадеб, соборов, театров и необычных памятников.

1. Дворцовый комплекс Ольденбургских — замок "сахарной принцессы"

В 40 километрах от Воронежа, в посёлке Рамонь, стоит удивительный неоготический замок — бывшее имение княгини Евгении Ольденбургской. В конце XIX века она купила эту землю и полностью перестроила усадьбу, превратив её в настоящую сказку с башнями, воротами, парком и корпусами для прислуги.

Княгиню прозвали "сахарной принцессой" — она основала в Рамони первую в России кондитерскую фабрику. Здесь выпускали шоколад, карамель, пастилу и пряники, а ассортимент доходил до 400 видов сладостей, награждённых медалями на выставках в Лондоне и Париже.

Сегодня дворец открыт для посещений, по залам проводят экскурсии, а вокруг — ухоженные аллеи и смотровая площадка с видом на реку Воронеж.

2. Музей-усадьба Д. В. Веневитинова — дом поэта и философа

В 30 километрах от города находится усадьба Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и дальнего родственника Пушкина. Двухэтажный особняк с белыми колоннами окружён старинным парком и ротондой, а в доме сохранена обстановка XIX века: мебель, рукописи, семейные портреты.

Это единственный музей в России, посвящённый Веневитинову, и он рассказывает не только о его жизни, но и о литературной эпохе того времени.

3. Памятник Котёнку с улицы Лизюкова — символ доброты

Невозможно представить Воронеж без котёнка Василия из знаменитого советского мультфильма. Памятник героям картины стоит в сквере на улице Генерала Лизюкова. Котёнок сидит на дереве рядом с вороной-колдуньей, а рядом всегда толпятся туристы и дети.

Скульптура давно стала визитной карточкой города и местом встреч воронежцев.

4. Проспект Революции — главная прогулочная улица

Это сердце города: старинные здания соседствуют с кафе, бутиками и музеями. Здесь можно увидеть архитектуру разных эпох — от дореволюционных особняков до сталинских высоток.

На проспекте находятся главные театры, памятники и культурные центры. Именно отсюда удобно начинать прогулку по городу, а вечером — ужинать в одном из многочисленных ресторанов с летними террасами.

5. Театры Воронежа — от классики до экспериментов

Воронеж по праву считают театральным городом. Центральное место занимает Театр драмы имени А. Кольцова — первый театр Воронежа, открытый в 1821 году. Здесь ставят классику — Островского, Шекспира, Чехова, а также современные пьесы.

Неподалёку расположен Театр оперы и балета, где ставят "Щелкунчика" и "Жизель". Любителям современного искусства стоит заглянуть в Камерный театр — за постановку "Зеркало" он получил престижную премию "Золотая маска".

6. Дом губернатора и барокко XVIII века

Во дворе управления Воронежской области сохранился старинный дворец — резиденция губернатора XVIII века, построенная в стиле барокко. По преданию, здесь останавливалась Екатерина II во время визита в город. Здание украшено лепниной и резными балконами, а сегодня его фасад восстановлен в первоначальном виде.

7. Благовещенский кафедральный собор — величие и свет

Третий по величине храм России возвышается над городом на 97 метров — это почти 32-этажное здание. Вмещает собор до 6000 человек. Построенный в конце XX века, он соединяет византийские мотивы и русские традиции: купола сияют позолотой, а внутри — мозаика и росписи в старинной технике.

Колокольня открыта для посетителей: отсюда открывается панорамный вид на весь Воронеж.

8. Советская площадь — воронежское Зарядье

Когда-то здесь располагался мясной рынок, а теперь это ухоженный сквер с фонтанами и скамейками. Днём можно прогуляться среди каштанов и посмотреть на Покровский собор, а вечером увидеть музыкальное шоу фонтанов.

Зимой площадь превращается в праздничную площадку с катком и ярмаркой, а летом здесь проходят концерты и фестивали.

9. Воронежское море — место отдыха и закатов

Так горожане называют Воронежское водохранилище — огромное искусственное озеро, которое местные считают своим морем. На его берегах оборудованы пляжи, велосипедные дорожки, кафе и зоны отдыха. Летом здесь катаются на катамаранах и сапбордах, а зимой открывают ледовые трассы.

Это одно из лучших мест, чтобы встретить закат: на горизонте отражаются купола соборов и огни города.

Советы шаг за шагом: как построить маршрут по Воронежу

  1. Начните с центра. Пройдитесь по проспекту Революции и загляните в театры.
  2. Посетите замок Ольденбургских. Лучше поехать туда днём, чтобы успеть осмотреть парк.
  3. Заедьте в усадьбу Веневитинова. Это отличная остановка на пути к Рамони.
  4. Поднимитесь на колокольню Благовещенского собора. Лучшие фотографии города — именно оттуда.
  5. Завершите день на набережной Воронежского моря. Здесь приятно ужинать и гулять до позднего вечера.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Город чистый, уютный и зелёный Летом бывает жарко и влажно
Много театров и музеев Некоторые объекты находятся далеко друг от друга
Есть где погулять и отдохнуть у воды Общественный транспорт работает не всегда чётко
Разнообразие кафе и парков В выходные туристических групп становится много

FAQ

Когда лучше ехать в Воронеж?
Весной и осенью: в это время комфортная погода и меньше туристов. Летом бывает жарко, но зато открыты все городские фестивали.

Как добраться до замка Ольденбургских?
От Воронежа ходят автобусы до Рамони, дорога занимает около часа. Можно добраться и на машине по трассе М4.

Есть ли в Воронеже набережная?
Да, вдоль Воронежского моря тянется благоустроенная зона с велосипедными дорожками, кафе и прокатом лодок.

Что привезти из Воронежа?
Местные сладости, мёд, изделия из глины и книги о Платонове — всё это легко найти в сувенирных лавках в центре.

