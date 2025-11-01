От дворцов до театров: Воронеж, в который влюбляешься с первого взгляда
Воронеж — город с характером и историей. Здесь строили первые корабли русского флота, писали стихи и снимали мультфильмы, а на улицах соседствуют старинные особняки, театры и современные набережные. Город растянулся вдоль реки Воронеж и давно стал центром культурной и туристической жизни Черноземья.
Если вы здесь впервые, начинайте знакомство с главных символов: старинных усадеб, соборов, театров и необычных памятников.
1. Дворцовый комплекс Ольденбургских — замок "сахарной принцессы"
В 40 километрах от Воронежа, в посёлке Рамонь, стоит удивительный неоготический замок — бывшее имение княгини Евгении Ольденбургской. В конце XIX века она купила эту землю и полностью перестроила усадьбу, превратив её в настоящую сказку с башнями, воротами, парком и корпусами для прислуги.
Княгиню прозвали "сахарной принцессой" — она основала в Рамони первую в России кондитерскую фабрику. Здесь выпускали шоколад, карамель, пастилу и пряники, а ассортимент доходил до 400 видов сладостей, награждённых медалями на выставках в Лондоне и Париже.
Сегодня дворец открыт для посещений, по залам проводят экскурсии, а вокруг — ухоженные аллеи и смотровая площадка с видом на реку Воронеж.
2. Музей-усадьба Д. В. Веневитинова — дом поэта и философа
В 30 километрах от города находится усадьба Дмитрия Веневитинова — поэта, философа и дальнего родственника Пушкина. Двухэтажный особняк с белыми колоннами окружён старинным парком и ротондой, а в доме сохранена обстановка XIX века: мебель, рукописи, семейные портреты.
Это единственный музей в России, посвящённый Веневитинову, и он рассказывает не только о его жизни, но и о литературной эпохе того времени.
3. Памятник Котёнку с улицы Лизюкова — символ доброты
Невозможно представить Воронеж без котёнка Василия из знаменитого советского мультфильма. Памятник героям картины стоит в сквере на улице Генерала Лизюкова. Котёнок сидит на дереве рядом с вороной-колдуньей, а рядом всегда толпятся туристы и дети.
Скульптура давно стала визитной карточкой города и местом встреч воронежцев.
4. Проспект Революции — главная прогулочная улица
Это сердце города: старинные здания соседствуют с кафе, бутиками и музеями. Здесь можно увидеть архитектуру разных эпох — от дореволюционных особняков до сталинских высоток.
На проспекте находятся главные театры, памятники и культурные центры. Именно отсюда удобно начинать прогулку по городу, а вечером — ужинать в одном из многочисленных ресторанов с летними террасами.
5. Театры Воронежа — от классики до экспериментов
Воронеж по праву считают театральным городом. Центральное место занимает Театр драмы имени А. Кольцова — первый театр Воронежа, открытый в 1821 году. Здесь ставят классику — Островского, Шекспира, Чехова, а также современные пьесы.
Неподалёку расположен Театр оперы и балета, где ставят "Щелкунчика" и "Жизель". Любителям современного искусства стоит заглянуть в Камерный театр — за постановку "Зеркало" он получил престижную премию "Золотая маска".
6. Дом губернатора и барокко XVIII века
Во дворе управления Воронежской области сохранился старинный дворец — резиденция губернатора XVIII века, построенная в стиле барокко. По преданию, здесь останавливалась Екатерина II во время визита в город. Здание украшено лепниной и резными балконами, а сегодня его фасад восстановлен в первоначальном виде.
7. Благовещенский кафедральный собор — величие и свет
Третий по величине храм России возвышается над городом на 97 метров — это почти 32-этажное здание. Вмещает собор до 6000 человек. Построенный в конце XX века, он соединяет византийские мотивы и русские традиции: купола сияют позолотой, а внутри — мозаика и росписи в старинной технике.
Колокольня открыта для посетителей: отсюда открывается панорамный вид на весь Воронеж.
8. Советская площадь — воронежское Зарядье
Когда-то здесь располагался мясной рынок, а теперь это ухоженный сквер с фонтанами и скамейками. Днём можно прогуляться среди каштанов и посмотреть на Покровский собор, а вечером увидеть музыкальное шоу фонтанов.
Зимой площадь превращается в праздничную площадку с катком и ярмаркой, а летом здесь проходят концерты и фестивали.
9. Воронежское море — место отдыха и закатов
Так горожане называют Воронежское водохранилище — огромное искусственное озеро, которое местные считают своим морем. На его берегах оборудованы пляжи, велосипедные дорожки, кафе и зоны отдыха. Летом здесь катаются на катамаранах и сапбордах, а зимой открывают ледовые трассы.
Это одно из лучших мест, чтобы встретить закат: на горизонте отражаются купола соборов и огни города.
Советы шаг за шагом: как построить маршрут по Воронежу
- Начните с центра. Пройдитесь по проспекту Революции и загляните в театры.
- Посетите замок Ольденбургских. Лучше поехать туда днём, чтобы успеть осмотреть парк.
- Заедьте в усадьбу Веневитинова. Это отличная остановка на пути к Рамони.
- Поднимитесь на колокольню Благовещенского собора. Лучшие фотографии города — именно оттуда.
- Завершите день на набережной Воронежского моря. Здесь приятно ужинать и гулять до позднего вечера.
Плюсы и минусы поездки
|Плюсы
|Минусы
|Город чистый, уютный и зелёный
|Летом бывает жарко и влажно
|Много театров и музеев
|Некоторые объекты находятся далеко друг от друга
|Есть где погулять и отдохнуть у воды
|Общественный транспорт работает не всегда чётко
|Разнообразие кафе и парков
|В выходные туристических групп становится много
FAQ
Когда лучше ехать в Воронеж?
Весной и осенью: в это время комфортная погода и меньше туристов. Летом бывает жарко, но зато открыты все городские фестивали.
Как добраться до замка Ольденбургских?
От Воронежа ходят автобусы до Рамони, дорога занимает около часа. Можно добраться и на машине по трассе М4.
Есть ли в Воронеже набережная?
Да, вдоль Воронежского моря тянется благоустроенная зона с велосипедными дорожками, кафе и прокатом лодок.
Что привезти из Воронежа?
Местные сладости, мёд, изделия из глины и книги о Платонове — всё это легко найти в сувенирных лавках в центре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru