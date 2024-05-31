Врач общей практики Мария Беляева в беседе с NewsInfo.Ru поделилась советами по профилактике теплового удара. Если вам стало дурно в помещении или на улице, вернитесь домой, где можно принять меры первой помощи. В первую очередь, особенно если у вас есть хронические заболевания, связанные с сердечно-сосудистой или нервной системой, или вы пожилой человек, следует проконсультироваться с врачом.
Для тех, кто не имеет серьезных заболеваний, в домашних условиях можно предпринять несколько шагов для облегчения состояния. Если в доме прохладно, положите холодный компресс на лоб или на заднюю часть шеи. Также стоит измерить давление и пульс, чтобы исключить возможные осложнения. Важно пить достаточно воды для предотвращения обезвоживания.
"Если человек достаточно здоров, то ему, если он ляжет в прохладе, без солнца, он может уже сам по себе немножечко оклематься, в себя прийти," — комментирует Беляева.
Важно исключить употребление сладких напитков, кофе, алкоголя и отдать предпочтение негазированной воде или минералке. Также следует избегать вредных привычек и физических нагрузок, дать возможность телу отдохнуть в прохладном помещении под шторами или в потоке воздуха от кондиционера или вентилятора, но с осторожностью.
Фото: commons.wikimedia.org/DracoLumina17 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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