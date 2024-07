Атрибуты холодной войны, связанные с противоборством и прямым противостоянием, вновь становятся актуальными в отношениях между Россией и Западом, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Он подчеркнул, что такие элементы конфронтации и напряженности вновь набирают силу в международной политике.



Дмитрий Песков отметил, что решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты породило этот виток напряженности.



Информация о планах американцев была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

