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Песков: Возвращаются атрибуты Холодной войны
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Песков: Возвращаются атрибуты Холодной войны

Атрибуты холодной войны, связанные с противоборством и прямым противостоянием, вновь становятся актуальными в отношениях между Россией и Западом, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что такие элементы конфронтации и напряженности вновь набирают силу в международной политике.

Дмитрий Песков отметил, что решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты породило этот виток напряженности.

Информация о планах американцев была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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