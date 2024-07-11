Атрибуты холодной войны, связанные с противоборством и прямым противостоянием, вновь становятся актуальными в отношениях между Россией и Западом, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он подчеркнул, что такие элементы конфронтации и напряженности вновь набирают силу в международной политике.
Дмитрий Песков отметил, что решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты породило этот виток напряженности.
Информация о планах американцев была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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