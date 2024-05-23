Россия объясняет своим союзникам по АТР риски милитаризации этого направления с участием США и их партнеров, сообщила в беседе с РИА Новости Людмила Воробьева, руководитель третьего отдела дипломатической службы России в Азии.

"Последовательно разъясняем партнерам деструктивный характер таких "инициатив" для безопасности и стабильности АТР", — сказала Воробьева.

Дипломат отметила, что Америка и ее союзники выбрали путь милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и создания там системы сдерживания на основе идеологической конфронтации. В регионе специально подстрекаются внутренние противоречия, формируются закрытые структуры вроде AUKUS и QUAD, стремятся привлечь к этим альянсам и страны АСЕАН.



Ранее представитель Тихоокеанского командования США сообщил РИА Новости, что Соединенные Штаты намерены до конца текущего года разместить на территории Азиатско-Тихоокеанского региона ракетные комплексы средней дистанции. Армия США 15 апреля заявила, что впервые развернула ракетный комплекс среднего радиуса действия MRC на Филиппинах.



За несколько дней до этого в Вашингтоне прошла встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В коммюнике, опубликованном после встречи, государства обязались обеспечивать поддержку "мирному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, в частности через оборонные и стратегические союзы QUAD и AUKUS.

Стороны также договорились "развивать трехстороннее военное сотрудничество, в частности через совместные военно-морские учения и тренировки между нашими тремя странами и дополнительными союзниками".

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