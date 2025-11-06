Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осмотр питомца у ветеринара
Осмотр питомца у ветеринара
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:05

Столкнулась с атопией у собаки: вот что реально помогло улучшить её состояние

Профилактика атопического дерматита у собак: нужны регулярные обработки от блох и правильное кормление

Атопический дерматит у собак — это хроническое воспаление кожи, которое сопровождается зудом, покраснением и сухостью. Ветеринарные специалисты иногда называют его экземой или нейродермитом, а его лечение бывает достаточно сложным, с возможными обострениями и периодами ремиссии. Важно отметить, что хотя атопический дерматит не всегда поддаётся полному излечению, с ним можно успешно бороться, если подобрать подходящую терапию.

Причины атопического дерматита у собак

Атопический дерматит является многофакторным заболеванием, то есть его развитие обусловлено несколькими факторами, среди которых генетическая предрасположенность играет ключевую роль. У собак с атопией нарушается барьерная функция кожи, что делает её более уязвимой для аллергенов и инфекций.

Провоцирующие факторы

К основным провоцирующим факторам, вызывающим обострения заболевания, можно отнести:

  1. Аллергены. Пыльца, пыль, шерсть других животных, плесневые грибы и пищевые аллергены.

  2. Климатические факторы. Изменения температуры, влажности, а также сезонные изменения могут влиять на состояние кожи питомца.

  3. Кожные инфекции. У собак с атопией легче развиваются бактериальные и грибковые инфекции, такие как пиодермия и малассезиозный дерматит.

  4. Психологические факторы. Стресс, нервозность и эмоциональное напряжение могут способствовать ухудшению состояния кожи.

Так как у собак с атопическим дерматитом барьерная функция кожи ослаблена, они более подвержены вторичной инфекции. Это приводит к усилению зуда, расчёсыванию и, как следствие, обострению заболевания.

Чем лечить атопический дерматит у собак?

Лечение атопического дерматита требует комплексного подхода. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого питомца. Обычно лечение включает несколько направлений:

1. Избежание провоцирующих факторов

Одним из ключевых моментов в лечении является уменьшение контакта с аллергенами. Например:

  • Запрет на размещение собаки в спальне и избегание мягкой мебели, ковров и подушек.

  • Использование специальных противоаллергических чехлов для одеял и матрасов, чтобы минимизировать попадание пыли и клещей.

  • Обработка ковров и мебели боратами или денатурирующими веществами для уничтожения клещей.

Для борьбы с блохами и клещами можно использовать эффективные препараты.

2. Десенсибилизация

Этот метод используется при хронических формах атопического дерматита. Он включает введение аллергена собаке в постепенно увеличивающихся дозах, чтобы ослабить её реакцию на аллерген. Обычно лечение продолжается 3-6 месяцев, и в 60% случаев даёт положительный результат.

3. Местная терапия

Регулярный уход за кожей собаки также играет важную роль в лечении. Для этого можно использовать:

  • Специальные дерматологические шампуни для собак, которые очищают и успокаивают кожу.

  • Лосьоны и спреи, восстанавливающие баланс влаги в коже.

  • Точечные средства с жирными кислотами (например, капли Аллердерм), которые помогают стабилизировать кожный барьер.

4. Системная терапия

Если местные средства не дают должного эффекта, могут быть назначены следующие препараты:

  • Антигистаминные препараты, которые помогают снизить воспаление и зуд.

  • Кортизон, который применяется для краткосрочного контроля воспаления.

  • Циклоспорин (Атопика) или аналоги — препараты, которые подавляют активность иммунной системы и снижают аллергическую реакцию.

5. Профилактика атопического дерматита

Собаки, страдающие атопией, часто имеют аллергическую реакцию на блошиную слюну. Поэтому важно регулярно проводить профилактическую обработку против блох и клещей. Для этого можно использовать противоблошиные препараты в виде капель, таблеток или ошейников.

Кормление при атопическом дерматите

Хотя исследований по кормлению собак с атопическим дерматитом не проводилось, рекомендуется добавлять в рацион собаки незаменимые жирные кислоты, такие как Омега-3 и Омега-6. Эти вещества поддерживают здоровье кожи и способствуют улучшению её состояния.

Советы шаг за шагом: как облегчить состояние собаки

  1. Избегайте аллергенов. Ограничьте доступ к аллергенам, таким как пыльца, пыль и шерсть других животных.

  2. Проводите регулярные уборки. Убирайте в доме, особенно в местах, где собака проводит время, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.

  3. Используйте качественные противоблошиные препараты. Это поможет предотвратить обострения, связанные с блошиными укусами.

  4. Регулярно ухаживайте за кожей собаки. Используйте дерматологические шампуни и лосьоны для увлажнения и лечения воспалений.

  5. Проводите десенсибилизацию. Если состояние собаки требует, обратитесь к ветеринару для назначения курса аллергенов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование аллергенов в доме.
    Последствие: усиление симптомов заболевания.
    Альтернатива: ограничение контакта с аллергенами и использование противоаллергических чехлов для мебели.

  • Ошибка: пренебрежение регулярной профилактикой от блох.
    Последствие: обострения заболевания из-за укусов блох.
    Альтернатива: регулярная обработка против блох и клещей с использованием эффективных препаратов.

  • Ошибка: неправильное кормление собаки.
    Последствие: ухудшение состояния кожи.
    Альтернатива: добавление в рацион незаменимых жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

Мифы и правда

Миф Правда
Атопический дерматит можно вылечить полностью Лечение может контролировать симптомы, но полного излечения, как правило, не происходит.
Атопия у собак — это только проблема с кожей Атопический дерматит может быть связан с аллергическими реакциями, инфекциями и нарушением барьерной функции кожи.
Лечение атопического дерматита — это всегда дорого и сложно Современные препараты и методы терапии позволяют эффективно контролировать заболевание при правильном подходе.

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится лечение атопического дерматита?
Лечение атопического дерматита может длиться длительное время, так как заболевание хроническое. Основное внимание уделяется контролю симптомов и предотвращению обострений.

Может ли атопия у собаки быть вызвана неправильным кормлением?
Хотя кормление не является основной причиной, неправильное питание может усугубить состояние кожи. Поэтому важно включать в рацион собаки жирные кислоты и витамины для поддержания здоровья кожи.

Можно ли предотвратить атопический дерматит у собак?
Полностью предотвратить атопический дерматит невозможно, но регулярная профилактика и правильное лечение могут значительно улучшить качество жизни собаки и снизить частоту обострений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных сегодня в 2:28
Ставлю камеру в саду на ночь — и каждое утро не верю глазам: кто приходит, когда мы спим

Когда за окном темнеет, город не засыпает — он оживает по-своему. Узнайте, как увидеть ночную природу рядом с домом, не нарушая её покой.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины апатии и скуки у домашних кошек сегодня в 1:21
Думал, кошка просто ленивая, а оказалось — причина совсем другая: проверяйте своих питомцев

Когда кошка становится вялой и безразличной, это не всегда возраст — чаще скука. Почему осенью питомцы теряют интерес и как вернуть им энергию.

Читать полностью » Учёные сообщили о рождении первого гиацинтового ара в неволе после 100 неудачных попыток сегодня в 0:51
Синее чудо из Бразилии: как одна крошечная птичка заставила учёных поверить в невозможное

Редкий попугай, считавшийся исчезнувшим, снова появился на свет. Как международное сотрудничество и бельгийский зоопарк совершили невозможное — возродили гиацинтового ара.

Читать полностью » Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины вчера в 23:18
Собака грустит, злится и радуется — но кое-чего ей никогда не испытать

Владимир Голубев рассказал, какие эмоции доступны собакам и почему их чувства ближе к поведению ребёнка, чем к человеческим переживаниям.

Читать полностью » Ветеринар Воробьева: линька у кошек и собак — естественный процесс, требующий ухода вчера в 22:11
Беру фурминатор и немного терпения — и шерсти стало в 3 раза меньше

Весенняя и осенняя линька — испытание для хозяев, но естественный процесс для животных. Как помочь питомцу и сохранить чистоту дома — советы ветеринара Екатерины Воробьевой.

Читать полностью » Кошки могут проявлять ревность при появлении новых питомцев вчера в 21:11
Кошка злится без причины? Возможно, она просто ревнует вас — вот как это понять

Могут ли кошки ревновать? На первый взгляд, их поведение кажется странным, но на самом деле, кошки могут испытывать чувства, схожие с ревностью. Узнайте, что стоит за этим поведением и как помочь питомцу адаптироваться, когда его жизнь меняется.

Читать полностью » Исследователь Мальиу: собаки лучше видят желтые и синие оттенки вчера в 20:19
Эти два цвета собаки видят лучше всего: вот почему это важно для владельцев

Хотите угадать, какой цвет любим у вашей собаки? Исследования показали, что желтый и синий — это те оттенки, которые предпочитают наши пушистые друзья.

Читать полностью » Собакам надевают подгузники при болезни и в пожилом возрасте вчера в 19:17
Теперь не ругаюсь на питомца: подгузник стал спасением для всей семьи

Как научить собаку пользоваться подгузником? Иногда это становится необходимостью, например, для щенков, пожилых или больных собак. Узнайте, как правильно обучить вашего питомца использовать подгузник и избежать распространенных ошибок в процессе.

Читать полностью »

Новости
Туризм
5 простых шагов для лёгкого и удобного багажа: советы для путешественников
Красота и здоровье
Инфекционист Михаил Фаворов: врачей необходимо обучать работе с искусственным интеллектом
Еда
Крабовый салат с плавленым сыром получается сытным и легким
Еда
Домашний рецепт пирожного Муравейник включает песочное тесто и грецкие орехи
Еда
Салат Пикантный с болгарским перцем и луком получается легким и универсальным по вкусу
Спорт и фитнес
Упражнение Месть Ровера укрепляет пресс и мышцы бёдер — фитнес-тренер Лара Макглашан
Садоводство
Агроволокно помогает продлить сезон и вырастить зелень при заморозках
УрФО
МЧС: 77% тюменцев сменили летнюю резину на зимнюю перед гололёдом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet