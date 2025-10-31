Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орбита Земли
Орбита Земли
© earthobservatory.nasa.gov by Astronaut photograph ISS059-E-11742 is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована вчера в 22:58

Жёлтые, оранжевые, розовые: спектры микробов из атмосферы станут картой для поиска внеземной жизни

Коэльо: атмосферные микробы Земли производят пигменты для защиты от ультрафиолетового излучения

На высотах до 38 километров, там, где небо кажется совершенно безжизненным, обитают удивительные микроорганизмы. Эти невидимые невооружённым глазом обитатели атмосферы вырабатывают яркие пигменты для защиты от ультрафиолетового излучения, и именно их цвет может стать ключом к поиску жизни на других планетах.

В верхних слоях атмосферы Земли учёные обнаружили разнообразные сообщества микробов, концентрация которых достигает 100 000 особей на кубический метр. Эти организмы не просто выживают в суровых условиях — они активно участвуют в формировании облаков, играя важную роль в земной климатической системе.

Как изучали атмосферных микробов

Исследовательская группа под руководством Лигии Коэльо из Корнеллского университета провела уникальный эксперимент. Они культивировали микроорганизмы, собранные на высоте от 3 до 38 километров над поверхностью Земли. Для сбора образцов использовался гелиевый шар со специальными липкими стержнями, который поднялся в стратосферу.

Затем учёные измерили спектры отражения пигментов, которые производят эти микробы. Оказалось, что высокогорные микроорганизмы создают целую палитру цветов — от жёлтого и оранжевого до розового. Такую окраску им придают каротиноидные пигменты, подобные бета-каротину, который содержится в моркови.

"Биопигменты — это мощный и удивительно универсальный биосигнал", — говорит Лигия Коэльо.

Новый подход к поиску внеземной жизни

До сих пор астрономы, ищущие признаки жизни на экзопланетах, в основном анализировали химический состав атмосферы — наличие кислорода, метана и других газов, которые могут производиться живыми организмами. Также они искали признаки хлорофилла на поверхности планет.

Облака на экзопланетах традиционно считались помехой, поскольку они скрывают как атмосферные, так и поверхностные биосигнатуры. Однако новое исследование предлагает принципиально иной подход: сами облака могут быть средой обитания жизни, которую можно обнаружить по характерным спектральным сигнатурам.

"Впервые у нас есть реальные спектры отражения пигментированных микроорганизмов из атмосферы, которые можно использовать в качестве справочных данных для моделирования и обнаружения жизни в облаках", — объясняет Коэльо.

А что если…

Если жизнь действительно существует в облаках других планет, то сколько миров, считавшихся безжизненными, могут оказаться обитаемыми? Венера с её плотными облачными слоями или газовые гиганты с их обширными атмосферами могут скрывать целые экосистемы, основанные на парящих в воздухе микроорганизмах.

Сравнительная таблица: методы поиска внеземной жизни

Метод поиска Традиционный подход Новый подход
Объект изучения Поверхность планеты Атмосферные облака
Целевые биосигналы Хлорофилл, кислород Каротиноидные пигменты
Технологии Спектрометры для анализа газов Спектрометры для анализа отраженного света
Ограничения Облака мешают наблюдению Требует высокой концентрации микробов
Перспективы Поиск растительности Поиск атмосферной жизни

Три факта о жизни в атмосфере

  1. Атмосферные микробы способны выживать при экстремально низких температурах и высоком уровне ультрафиолетового излучения.

  2. Каротиноидные пигменты защищают микроорганизмы от повреждения ДНК ультрафиолетовыми лучами.

  3. Концентрация микробов в земной атмосфере пока слишком мала для обнаружения с помощью современных телескопов.

Практические перспективы и ограничения

Для реализации нового метода поиска жизни потребуются более совершенные телескопы, такие как предлагаемая NASA обсерватория "Обитаемые миры". Однако даже с такими инструментами учёным потребуется обнаружить очень высокую концентрацию микроорганизмов.

"Концентрация этих микроорганизмов в атмосфере Земли значительно ниже современных порогов обнаружения", — признаёт Коэльо.

Нам потребуется плотность микробных клеток, сопоставимая с той, что обнаруживается при цветении океанических водорослей.

Исторический контекст

Идея поиска жизни по биопигментам имеет глубокие корни в астробиологии. Ещё в 1960-х годах учёные предполагали, что растительность на других планетах может иметь иную окраску, чем земная зелень, в зависимости от типа звезды и атмосферных условий. Однако до недавнего времени основное внимание уделялось поиску жизни на поверхности планет. Открытие разнообразных экстремофилов на Земле — организмов, живущих в кипящих источниках, подледниковых озёрах и глубоководных гидротермальных жерлах — расширило представления о возможных местах обитания жизни.

Исследование атмосферных микробов знаменует новый этап в этом направлении, перенося поиск жизни в третье измерение — атмосферу планет. Это особенно актуально для таких миров, как Венера, где условия на поверхности крайне сложны, но в облачном слое могут существовать более благоприятные температуры и давление. Разработка методов обнаружения жизни по спектральным сигнатурам биопигментов открывает новые горизонты в исследовании обитаемости экзопланет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Окаменелости древних акул с отпечатками кожи сохранились в пещерах благодаря стабильной температуре сегодня в 23:12
325 млн лет под землёй: почему акулы каменноугольного периода сохранились лучше, чем любые другие

В глубинах американских пещер обнаружены окаменелости древних акул возрастом 325 миллионов лет. Как им удалось так хорошо сохраниться?

Читать полностью » Искусственное освещение ослабляет связь между фазами Луны и менструальными циклами сегодня в 23:09
Полнолуние крадёт ваш сон: искусственное освещение сокращает отдых на 20–90 минут — вот почему

Учёные обнаружили, как искусственное освещение разрушает древнюю связь между лунными циклами и нашими биологическими часами. Что мы теряем?

Читать полностью » Технология с ретронами повысила эффективность терапии до 30% при лечении наследственных заболеваний сегодня в 18:13
Один укол — и геном как новый: прорыв в терапии, который меняет всё для пациентов с мутациями

Учёные разработали революционный метод генной терапии. Как новая технология может изменить подход к лечению наследственных заболеваний?

Читать полностью » CP: прикосновения в парах могут служить проявлением власти у людей с психопатией и нарциссизмом сегодня в 18:10
Распознайте врага в объятиях — признаки манипулятивных касаний, которые разрушают любовь

Психологи раскрыли скрытые сигналы в поведении партнёров. Как обычные прикосновения могут быть инструментом манипуляции в отношениях?

Читать полностью » Профессор Штельцнер: амулет из Франкфурта использовался как оберег с обращением к Титу и Христу сегодня в 17:52
Амулет, пролежавший 2000 лет: внутри — молитва Иисусу, которая меняет карту раннего христианства

Уникальная находка во Франкфурте переписывает историю христианства. Какой секрет хранил в себе древний амулет, пролежавший в земле почти 2000 лет?

Читать полностью » Дюпюи: в восточном Казахстане найдено древнейшее захоронение возрастом 7000 лет сегодня в 17:50
Если бы эти древние люди вернулись, степи изменились бы навсегда: открытие в восточном Казахстане

В Казахстане обнаружено древнейшее человеческое захоронение. Что могут рассказать кости, пролежавшие в земле 7000 лет, о первых жителях степей?

Читать полностью » Мосс: в Северном Уэльсе найден клад из около 15 тысяч римских монет сегодня в 16:33
Воины Рима прятали сбережения перед битвами: новый клад раскрывает секреты древних походов

Металлоискатель в Уэльсе обнаружил крупнейший клад римских монет. Как любительское хобби привело к историческому открытию?

Читать полностью » Изидоро: гравитация Юпитера создала барьер в протопланетном диске, разделив Солнечную систему сегодня в 16:30
Земля на волоске от Солнца: Юпитер создал барьер, который изменил всё в ранней Вселенной

Новое исследование раскрывает, как Юпитер в молодости спас Землю от падения в Солнце. Узнайте, как гравитация гиганта создала уникальные условия для рождения нашей планеты.

Читать полностью »

Новости
Еда
Каждый десерт рассчитан на двоих и готовится из простых ингредиентов — муки, яиц, сахара и шоколада
Дом
Исследования показали: тёплое освещение снижает стресс и помогает создать уют
Питомцы
Владимир Уражевский рассказал, как выбрать породу кошки по характеру
Авто и мото
Ресурс сцепления на автомобиле с МКПП почти на 90% зависит от стиля вождения и условий эксплуатации
Спорт и фитнес
Тренировки для подтянутых бедер: кардио и силовые упражнения для эффективного результата
Туризм
Как адаптироваться к жизни в Норвегии: высокие цены на продукты и планирование покупок
Авто и мото
Самой частой поломкой МКПП является износ синхронизаторов 2-й и 3-й передач
Культура и шоу-бизнес
A$AP Rocky, будучи в отношениях с Рианной, сделал "предложение" Маргарет Куолли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet