Атмосфера, которую не купишь в Париже: французов внезапно покорил крошечный средневековый уголок

Франция ежегодно остаётся самой посещаемой страной мира, но при всём многообразии её городов, морских побережий и культурных центров сами французы делают другой выбор. Они отдают предпочтение не шумным мегаполисам и не курортным зонам, а местам, где сохранилась атмосфера древности и ощущение подлинной Франции. Именно такая небольшая деревня, спрятавшаяся среди холмов и старинных аббатств, оказалась для жителей страны важнее знаменитых достопримечательностей. Об этом рассказывает портал CNN.

Деревня, покорившая сердца французов

Несмотря на то что Эйфелева башня, Лувр и средиземноморские курорты ежегодно привлекают десятки миллионов гостей, сами французы выбирают другое направление. По результатам телепроекта "Le Village Préféré des Français 2025" любимой деревней страны стала Сен-Антуан-л'Аббе — поселение с богатой историей, мощёными улочками и духом старинной Франции.

Находясь в департаменте Изер, между Лионом и Греноблем, эта деревня стала символом неспешной, гармоничной жизни. Центральным её объектом является аббатство, основанное ещё в средние века. Окружающие поселение зелёные холмы, близость природного парка Веркор и яркая культурная жизнь привлекают сюда путешественников в любое время года. Особенно значимыми считаются летние события, в частности ежегодный средневековый фестиваль в начале августа. Он собирает ремесленников, артистов, музыкантов и гостей, желающих окунуться в атмосферу эпохи.

Рядом с деревней находятся и другие примечательные локации региона. Силуэты знаменитых домов на скалах в Пон-ан-Руаяне видны всего в нескольких десятках минут езды. А неподалёку расположен город Сен-Марселен — родина знаменитого мягкого сливочного сыра, который во Франции считают одним из символов местной гастрономии.

Культура и гастрономия: что ценят французы

В представлении туристов Франция — это великолепные музеи, море, архитектурные шедевры и, конечно же, легендарная кухня. Французы действительно гордятся своими продуктами, однако в международных конкурсах победы иногда достаются соседним странам. Так произошло на церемонии World Cheese Awards 2025 года, где звание лучшего сыра мира присудили выдержанному швейцарскому грюйеру.

"Три сорта сыра, и мы всё ещё чувствуем вкус", — говорит судья Перри Уэйкман.

Высказанное им мнение стало одним из самых обсуждаемых: члены жюри отмечали глубину вкуса победителя, его сложные оттенки — от фруктов до лёгкой дымности. Судьи подчеркивали, что каждый последующий кусочек раскрывался по-новому, что создавало особую атмосферу дегустации. В конкурсе участвовало более пяти тысяч видов сыра из разных стран, и победа грюйера стала напоминанием о высокой планке мирового сыроварения.

Тем не менее Франция по-прежнему удерживает свои позиции как один из центров кулинарной культуры. Помимо сыров, особую роль в жизни страны играет хлеб. Легендарный багет, включённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, считают частью национальной идентичности. Он символизирует не только традиции выпечки, но и образ жизни, связанный с ежедневными походами в булочную. Однако современная статистика показывает: привычка покупать багет каждый день постепенно уходит. Изменения в ритме жизни и появление новых пищевых предпочтений влияют даже на самые устойчивые традиции.

Почему маленькие деревни становятся новым ориентиром

Интерес к небольшим поселениям отражает общее стремление французов к спокойствию, природе и аутентичности. Городская жизнь остаётся насыщенной и привлекательной, но у многих возникает потребность отдохнуть от шума и открыть для себя другую сторону страны — скрытую, тихую и не менее прекрасную.

Сен-Антуан-л'Аббе стал воплощением этого настроения. Здесь ценят не масштаб, а атмосферу: старинные каменные дома, тишина узких улочек, живописные виды и возможность почувствовать, как выглядела Франция несколько веков назад. Небольшие кафе, местные ремесленники, лавки с продуктами фермеров — всё это создаёт ощущение настоящей деревенской жизни, которое трудно найти в крупных городах.

К этим факторам добавляются сильные культурные традиции. Многие деревни, включая Сен-Антуан-л'Аббе, устраивают ярмарки, фестивали, исторические реконструкции. Такие мероприятия становятся точкой притяжения для семейных путешествий и для тех, кто ищет новые впечатления на фоне старинной архитектуры.

Сравнение: мегаполисы vs. малые деревни Франции

Темп жизни: в городах он быстрый, в деревнях — размеренный и спокойный. Культура: мегаполисы предлагают музеи и выставки, деревни — ремесленную традицию и исторический быт. Природа: сельские районы окружены холмами, лесами и парками, чего часто не хватает городам. Атмосфера: туристические центры многолюдны, а деревни позволяют почувствовать аутентичность Франции.

Это сравнение объясняет, почему жители страны выбирают уединённые уголки вместо мегаполисов: там сохраняется подлинный характер регионов.

Плюсы и минусы отдыха в небольших французских деревнях

Путешествия по сельской Франции открывают массу преимуществ, но имеют и свои особенности.

Плюсы:

• спокойная атмосфера;

• доступ к природным ландшафтам;

• аутентичные фестивали и ремесленные ярмарки;

• уникальная архитектура и историческое наследие.

Минусы:

• ограниченная инфраструктура;

• меньше ресторанов и кафе;

• не всегда удобное транспортное сообщение;

• сезонная насыщенность мероприятий.

Советы шаг за шагом: как выбрать деревню для путешествия

Определите регион: Франция разнообразна, и каждый департамент предлагает свой характер — Альпы, Прованс, Британь или Овернь. Изучите фестивали и мероприятия: деревни часто становятся центрами культурных событий. Проверьте доступность: многие места удобно посещать только на автомобиле. Обратите внимание на локальные особенности — сыр, ремёсла, архитектурные памятники. Сравните соседние деревни: иногда невероятные места находятся всего в нескольких километрах друг от друга.

