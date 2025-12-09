Атлантика сдала свои позиции: как разрушение океанской циркуляции превратит Европу в пустыню

Исследователи представили результаты моделирования различных климатических сценариев для Европы и пришли к выводу, что пересыхание континента — особенно в южных районах — может усилиться. Учёные рассмотрели последствия возможного коллапса Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанских течений, которая переносит тепло с юга на север и создаёт привычный климат Европы. Об этом сообщает Live Science.

Влияние AMOC на климат Европы

Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) выполняет важную роль в поддержании мягкого климата на северо-западе Европы. Она перемещает тёплые воды в северные регионы, благодаря чему зимы в этих местах относительно тёплые. Помимо этого, AMOC приносит с собой влагу, создавая баланс между температурой и осадками. Когда эта циркуляция нарушается, климатные изменения происходят сразу в двух направлениях: зимы становятся холоднее, а лето — суше.

"AMOC на самом деле формирует нашу глобальную климатическую систему", — отметил Рене ван Вестен, ведущий автор исследования и специалист по морским и атмосферным наукам из Университета Утрехта.

Новая модель предсказывает, что в случае полного коллапса AMOC осадков станет значительно меньше, а сухие сезоны продлятся дольше и будут более интенсивными. Этот процесс может навсегда укрепить засушливость в странах Южной Европы, где уже сейчас наблюдаются рекордные температуры, сокращение водных ресурсов и угроза опустынивания отдельных территорий.

Как моделировали будущие изменения климата?

Учёные провели восемь различных моделей, охватывающих период более тысячи лет — от доиндустриальных времён до сценариев с умеренными и высокими выбросами парниковых газов. Наиболее реалистичными считаются те сценарии, которые основываются на предположении о возможных выбросах в рамках RCP4.5. Именно эти модели показывают, что постепенное усиление засух в условиях глобального потепления ещё более выражается при разрушении AMOC.

"Если к этому добавится коллапс AMOC, экстремальные засухи будут ещё более частыми", — пояснил ван Вестен.

Особенно заметные изменения предсказываются между северной и южной частями континента. Например, в Швеции продолжительность сухого сезона может увеличиться до 72%, а в Испании — до 60%.

Как эти симуляции помогают в прогнозировании?

Учёные подчеркивают, что представленные сценарии не являются точными прогнозами ближайших лет. Вместо этого, они показывают возможные изменения, которые могут произойти в результате достижения нового климата, когда все процессы стабилизируются. Такой подход помогает понять, как будет изменяться климат в долгосрочной перспективе, в том числе на протяжении многих столетий.

Климатологи считают это исследование крайне важным, поскольку оно помогает расширить представление о последствиях ослабления или разрушения AMOC, которое может произойти в будущем. Эти долгосрочные симуляции позволяют рассмотреть устойчивые изменения, которые затрагивают не только климат, но и распределение влаги по континенту.

"Суть этих симуляций в том, что они охватывают сотни лет, после того как всё изменилось", — сказал климатолог Карстен Хаустайн.

Однако существуют и более осторожные точки зрения. Некоторые учёные считают, что для разрушения AMOC нужно больше пресной воды, чем предполагается в моделях. Несмотря на малую вероятность таких условий, исследования показывают потенциальные риски в экстремальных сценариях будущего.

"Это можно воспринять как предупреждение о возможных последствиях коллапса AMOC в случае экстремальных климатических изменений", — отметил профессор Джон Робсон.

Тем не менее, многие специалисты уверены, что сама тенденция к усилению засух в мире уже очевидна. Глобальное потепление неизбежно влияет на климат, а ослабление ключевых океанских течений только усугубит этот процесс.

Что происходит с океаном и атмосферой?

AMOC зависит от плотности и солёности океанских вод. Когда полярные ледники тают, в океан поступает большое количество пресной воды, что снижает плотность поверхностных вод. Это нарушает естественную циркуляцию, затрудняя движение тёплых водных масс. В долгосрочной перспективе такая перестройка приводит к изменениям в погодных условиях по всему континенту.

Последствия для Европы выходят далеко за рамки климатических изменений. Нарушение циркуляции, повышение температуры и снижение осадков затронут сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетику и экосистемы. Например, сокращение осадков увеличивает нагрузку на ирригационные системы, снижает урожайность и способствует возникновению лесных пожаров. Южная Европа уже сталкивается с такими вызовами: аномальные температуры, засуха, нехватка питьевой воды. Эти проблемы имеют серьёзные последствия, которые могут затронуть и другие регионы мира, например, в связи с анализом причин падения Индской цивилизации, где многолетняя засуха сыграла важную роль в разрушении древних городов.

Сравнение: как коллапс AMOC влияет на климат?

Учёные показали, что различные районы Европы будут по-разному реагировать на изменения, вызванные ослаблением AMOC. Рассмотрим несколько примеров.

В Швеции продолжительность сухого сезона может увеличиться на 72%. В Испании это увеличение составит до 60%. В других странах Южной Европы будет наблюдаться усиление засух, что приведёт к дефициту водных ресурсов и росту температуры.

Плюсы и минусы возможных сценариев

Предсказания, связанные с возможным коллапсом AMOC, имеют как позитивные, так и негативные аспекты. Рассмотрим основные плюсы и минусы:

Положительные стороны:

Полученные данные могут помочь улучшить понимание долгосрочных климатических изменений. Прогнозы дают возможность подготовиться к потенциальным рискам и усилить меры по защите экосистем. Модели могут способствовать разработке эффективных решений для предотвращения катастрофических последствий.

Ограничения:

Сценарии не являются точными прогнозами для ближайшего будущего. Некоторые модели могут занижать вероятность коллапса AMOC. Прогнозы могут быть слишком пессимистичными для некоторых регионов. Реальные последствия коллапса могут значительно отличаться от симуляций.

Советы шаг за шагом по снижению последствий климатических изменений

Следите за состоянием водных ресурсов в вашем регионе. Используйте водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Увлажняйте почву с помощью эффективных методов орошения. Снижайте выбросы парниковых газов в атмосферу. Разрабатывайте системы защиты от засухи и экстремальных погодных явлений. Строите инфраструктуру, устойчивую к изменяющимся климатическим условиям.

Популярные вопросы о климатических изменениях