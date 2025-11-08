Секрет коричневого прилива: фосфор из океанских глубин питает водорослевый монстр, а не фермеры
Карибские пляжи снова утопают в бурых водорослях — ежегодный "коричневый прилив" стал символом экологического кризиса, вызванного сложными океаническими процессами. Новое исследование Института химии Общества Макса Планка, опубликованное в Nature Geoscience, раскрывает истинную причину массового размножения саргассума в Атлантике — избыток фосфора, поступающего из глубин океана под действием изменяющегося климата.
Коричневый прилив Карибского моря
"В первой серии измерений мы обнаружили два значительных повышения азотфиксации в 2015 и 2018 годах — два года рекордного размножения саргассума", — отметил соавтор исследования, Джонатан Юнг из Института химии Общества Макса Планка.
Каждое лето мексиканские и карибские побережья покрываются гниющими массами саргассума. Эти бурые водоросли не только портят вид пляжей, но и наносят колоссальный ущерб туристической отрасли, рыболовству и прибрежным экосистемам. В 2024 году океан вынес к берегам региона около 38 миллионов тонн саргассума — абсолютный антирекорд.
Ранее учёные полагали, что водорослевые вспышки вызваны сельскохозяйственными стоками и вырубкой лесов в бассейне Амазонки. Однако новое исследование показало, что эти объяснения не отражают всей картины.
Что скрыли кораллы
Чтобы найти ответ, международная команда исследователей проанализировала коралловые керны — естественные "архивы" химического состава океана за последние 120 лет. Кораллы, подобно деревьям, формируют годовые слои, в которых сохраняются изотопные соотношения элементов, отражающие состояние морской воды.
Особое внимание уделялось изотопам азота (¹⁵N и ¹⁴N). Когда цианобактерии активно фиксируют атмосферный азот, соотношение ¹⁵N/¹⁴N снижается. В слоях кораллов с низким содержанием ¹⁵N учёные увидели периоды усиленной азотфиксации — то есть взрывного роста микробных сообществ, тесно связанных с саргассумом.
Симбиоз, питающий океан
В открытых водах Атлантики азота почти нет, и это обычно ограничивает развитие водорослей. Но саргассум вступает в симбиоз с цианобактериями, которые извлекают азот из атмосферы и передают его водорослям. При этом сами цианобактерии нуждаются в фосфоре. Когда в океан из глубин поступают фосфорсодержащие воды, этот союз получает мощный импульс к росту.
Такое взаимодействие создает замкнутую "систему удобрений":
- фосфор ускоряет фиксацию азота;
- азот питает саргассум;
- саргассум обеспечивает бактериям среду для существования.
Как климат запускает процесс
Главным катализатором оказалось повышение поступления фосфора из-за климатических изменений. Исследователи обнаружили, что контраст температур между тёплой Южной и более прохладной Северной Атлантикой изменяет атмосферное давление и направление ветров. Эти ветры вызывают апвеллинг — подъём глубинных, богатых питательными веществами вод к поверхности.
Фосфор, высвобождающийся при этом процессе, создаёт идеальные условия для размножения саргассума. Именно после 2011 года, когда сильные ветра впервые вытеснили водоросли из Саргассова моря в тропическую Атлантику, и начались регулярные "бурые приливы".
Таблица "Сравнение": старые и новые теории
|Гипотеза
|Суть
|Подтверждение
|Вывод
|Сельскохозяйственные стоки
|Фосфор и азот с суши питают водоросли
|Слабая корреляция
|Влияет локально
|Сахарская пыль
|Железо из пустыни удобряет океан
|Не подтверждено
|Не основной фактор
|Апвеллинг с фосфором
|Глубинные воды приносят питательные вещества
|Высокая корреляция по изотопам
|Главный механизм
А что если не действовать?
Без контроля за процессом Карибский регион может столкнуться с долговременными последствиями:
-
гибель кораллов из-за кислородного дефицита;
-
массовая гибель рыбы и морских животных;
-
падение туристического потока и доходов прибрежных общин.
Уже сейчас страны региона инвестируют миллионы долларов в механическую уборку водорослей и установку заградительных сетей. Но эксперты подчёркивают: устранение симптомов не решает причины.
Плюсы и минусы предложенной модели прогнозирования
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Мониторинг изотопов кораллов
|Позволяет заглянуть в прошлое и предсказать тенденции
|Требует сложного оборудования
|Непрерывное наблюдение за ветрами и температурой
|Помогает раннему предупреждению
|Зависит от погодных аномалий
|Локальные очистные меры
|Быстрое снижение ущерба
|Не влияет на первопричину
Исторический контекст
Саргассово море, известное с эпохи Колумба, веками оставалось стабильной экосистемой. Но начиная с 2011 года, океанографы фиксируют резкий рост биомассы бурых водорослей. Этот феномен — Большой атлантический саргассовый пояс — стал новым признаком изменения климата и глобального дисбаланса в биогеохимии океана.
Руководитель проекта Альфредо Мартинес-Гарсия подчёркивает, что новая модель поможет создать систему раннего оповещения о саргассовых приливах. Для этого команда планирует собрать новые коралловые керны по всему Карибскому региону и сопоставить данные с наблюдениями за температурой, ветром и уровнем фосфора. Это позволит не только предсказывать, но и снижать последствия экологических катастроф, угрожающих прибрежным экономикам.
