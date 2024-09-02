"Атланта" не поставила рядом с фото Миранчука флаг России

"Атланта" не указала флаг РФ около фото Миранчука в стартовом составе

Футбольный клуб "Атланта" не указала флаг России около фото Алексея Миранчука в стартовом составе матча с клубом "Шарлотт".

На таблице с расстановкой у всех игроков команды, кроме имени, был также изображен национальный флаг страны их происхождения. У Алексея триколора не оказалось, сообщает "Матч ТВ".

К публикации "Атланты" аккаунт сборной России оставил комментарий. В нем было размещена картинка с флагом России, подписанная: "Вы потеряли кое‑что важное".

Фото: soccer.ru/Антон Зайцев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).