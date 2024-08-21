Стала известна причина перехода Миранчука в "Атланту"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук впервые выступил перед журналистами после перехода в клуб MLS "Атланта Юнайтед".
Футболиста спросили, из-за чего он решил перейти в этот клуб.
"Потому что люблю хип-хоп. Шучу, просто хотелось начать с чего-то смешного", — пошутил Миранчук.
Затем футболист серьезно ответил на вопрос.
"Если говорить по-честному, то лига растет, здесь играют много качественных и великолепных футболистов, еще многие продолжают приезжать. Я играл четыре года в Европе и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность перейти сюда, то я подумал, что это подходящее место и подходящее для этого время", — цитирует Миранчука РБК Спорт.
Фото: soccer0010.com/Дмитрий Садовников (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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