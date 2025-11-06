Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кенозерский национальный парк (4)
© commons.wikimedia.org by Жиляев Евгений is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 6:01

Кенозерский парк меня удивил: от тропы муравейников до древних часовен

Кенозерский национальный парк: уникальные маршруты, архитектура и традиционная кухня

Кенозерский национальный парк - это одно из самых живописных и исторически значимых мест Архангельской области, расположенное на границе с Карелией. Парк богат не только природными красотами, но и культурными памятниками, которые рассказывают об истории и традициях северных народов. На территории парка находятся таёжные леса, более 250 озёр и десятки рек. Этот природный уголок привлекает туристов своей уникальной экосистемой и возможностью прикоснуться к русской истории.

Природа Кенозерского парка

Кенозерский национальный парк отличается разнообразием природных ландшафтов: от таёжных лесов до болотистых территорий. В северной части парка расположены живописные берега Кенозера, заселённые с древности, а южная и центральная части известны своей нетронутой природой — фрагментами коренных лесов и болот. Эти места дают уникальную возможность почувствовать настоящую северную природу, не затронутую человеческим вмешательством.

Одной из природных особенностей является озовая гряда, которая представляет собой водораздел между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Здесь проходит один из самых популярных туристических маршрутов парка — "Северный экватор".

Экологические тропы

В Кенозерском национальном парке разработаны разнообразные экологические тропы, которые позволяют туристам насладиться красотами природы и узнать больше о местной флоре и фауне. Вот несколько из них:

Каргопольский сектор (деревня Морщихинская)

  1. "Вот моя деревня…" - неспешная прогулка по деревне Морщихинской, которая позволит узнать о жизни северных деревень.
  2. "Система пяти озёр" - лодочная прогулка по озерно-канальной системе, которая позволяет по-настоящему ощутить дух Кенозерья.
  3. "Северный экватор" - маршрут по Великому водоразделу Балтийского и Белого морей, который проходит через уникальные природные объекты.
  4. "Тропа муравейников" - познавательная тропа, которая будет интересна детям. На этом маршруте можно наблюдать за строительством муравейников и узнать о жизни этих маленьких лесных жителей.

Плесецкий сектор (деревня Вершинино)

  1. "Тропа предков" - маршрут, который проведёт по старинным тропам рыбаков и охотников, монахов и путешественников.
  2. "Поча — Будылгина: лес и судьбы" - экскурсия о заготовке леса, где рассказывают об истории лесозаготовок и традициях северных народов.

Экскурсии и мастер-классы

Кенозерский парк не только радует своими природными пейзажами, но и предлагает туристам погрузиться в атмосферу традиционного северного быта. В парке проводятся мастер-классы по народным ремеслам, где туристы могут научиться местным традициям, а также попробовать традиционные блюда северной кухни.

Помимо этого, на территории парка организуют лодочные экскурсии и фольклорные программы, которые позволят лучше узнать культуру и традиции местных жителей. Вечером можно насладиться живыми выступлениями фольклорных коллективов, поучаствовать в народных играх и слушать старинные песни.

Архитектурные памятники

Кенозерский национальный парк богат архитектурными памятниками, которые привлекают туристов своей древностью и уникальностью. Вот некоторые из них:

  1. Церковь Петра и Павла на Лекшмозере - одна из старейших церквей в регионе, известна своей уникальной деревянной архитектурой.
  2. Часовня Александра Свирского на Хижгоре - часовня, построенная в XIX веке на вершине Хижгоры, откуда открывается живописный вид на окрестности.
  3. Гужовская мельница в деревне Гужово - старинная мельница, восстановленная для посещений туристов.
  4. Деревянные часовни с уникальными "расписными небесами" - это уникальные храмы, которые украшены старинными росписями.

Как добраться

До Каргопольского сектора (деревня Морщихинская) можно доехать на поезде до станции Няндома, а затем на автобусе или такси до Каргополя, откуда уже будет доступен транспорт до Морщихинской.

До Плесецкого сектора (деревня Вершинино) можно доехать на автомобиле из Москвы по трассе М-8 и далее по региональным дорогам, либо на поезде до станции Плесецкая и такси до деревни.

Проживание

На территории парка есть несколько вариантов для проживания. В деревнях расположены гостевые дома, а также есть визит-центр. Гостевые дома предлагают удобные условия для ночлега, а также возможность познакомиться с местной культурой и традициями.

Для посещения Кенозерского национального парка необходимо приобрести разрешение, которое включает в себя входной билет на территорию парка.

Плюсы и минусы поездки в Кенозерский парк

Плюсы Минусы
Уникальная природа и архитектурные памятники Далеко от крупных городов
Экологически чистая зона Недоступность некоторых участков в зимний период
Разнообразие активностей для всей семьи Мало современных удобств в некоторых районах

FAQ

Когда лучше посетить Кенозерский национальный парк?
Лучшее время для посещения — с мая по сентябрь, когда доступны все маршруты и экскурсии.

Как добраться до парка?
До Кенозерского парка можно доехать на поезде или автомобиле, в зависимости от сектора.

Где можно остановиться в парке?
В парке можно остановиться в гостевых домах деревень или в визит-центре.

Мифы и правда

Миф: В Кенозерском национальном парке нет развитой инфраструктуры.
Правда: В парке есть удобные гостевые дома и визит-центры, где можно комфортно остановиться.

Миф: Кенозерский парк интересен только любителям экологии.
Правда: Парк также богат историческими памятниками и традициями, что привлекает людей, интересующихся культурой и историей.

