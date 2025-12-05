Больше не ношу модные кроссовки — вот что со мной случилось потом

Новость о тромбоэмболии легочной артерии у Серены Уильямс потрясла не только поклонников спорта, но и врачей: трудно поверить, что одно из самых выносливых тел в мире оказалось уязвимым перед внезапной угрозой. История чемпионки стала напоминанием: даже самые тренированные спортсмены не застрахованы от серьезных недугов. Подобные случаи заставляют задуматься, как хрупок может быть организм, несмотря на силу и дисциплину. Об этом сообщает журнал SELF.

Когда сила не спасает: здоровье под ударом

Серена Уильямс — олицетворение энергии, силы и упорства. Однако в 2011 году она столкнулась с диагнозом, от которого не защищены даже профессионалы: тромбоэмболия легочной артерии. Это состояние возникает, когда тромб, чаще всего образующийся в венах ног, попадает в легкие и перекрывает кровоток. Медики считают, что в ее случае проблема началась из-за обездвиженной ноги после травмы.

Подобные истории не редкость: бегун Райан Шей умер от сердечного приступа прямо во время марафона в 2007 году. Эти случаи вызывают тревогу — ведь если здоровейшие люди в мире страдают от подобных осложнений, что уж говорить о тех, кто далек от спорта? Тем не менее большинство спортивных недугов не столь опасны: чаще это травмы, вызванные перегрузками. Разберем самые распространенные проблемы и способы их предотвращения.

Боль в голени: что скрывается за "shin splints"

Так называемые "шинсплинты" — воспаление передней большеберцовой мышцы, расположенной в передней части голени. Это частое явление среди тех, кто активно тренируется или резко увеличивает нагрузку.

Причиной становится укорочение ахиллова сухожилия или слабость икроножных мышц, особенно у тех, кто часто носит обувь на каблуках.

"Шинсплинты особенно распространены среди новичков или тех, кто увеличивает интенсивность тренировок", — отмечает спортивный врач Кэрол Отис, бывший медицинский консультант WTA.

Чтобы избежать проблемы, важно укреплять мышцы передней поверхности ноги и не злоупотреблять каблуками. Простое упражнение: сидя за столом, вытянуть ноги, поставить пятки на пол и быстро поднимать носки вверх — три подхода по 50 повторов. Эта простая практика заметно снижает риск воспалений.

Если боль не уходит после пары дней отдыха, необходимо обратиться к врачу — воспаление может перейти в хроническую форму.

Почему болит поясница

Боль в пояснице — еще одна частая проблема, даже у тех, кто регулярно тренируется.

Причина в ослабленных мышцах кора и длительном сидении. Когда мы много времени проводим за компьютером, мышцы живота слабеют, а поясничные — напротив, перенапрягаются. Это вызывает спазмы и боль.

"Женщины сегодня активны, но их работа часто сидячая. От этого страдают мышцы спины и живота", — объясняет Кэрол Отис.

Чтобы защитить поясницу, нужно не только растягиваться перед тренировкой, но и укреплять мышцы корпуса. Даже в офисе можно делать простое упражнение: напрячь мышцы живота, будто застегиваете узкие джинсы, и удерживать три секунды — три подхода по 10 раз. Если боль не уходит через два дня отдыха или появляются симптомы защемления нерва (онемение, покалывание, слабость), стоит срочно обратиться к специалисту.

Колени: слабое звено сильных

Боль за коленной чашечкой — сигнал, что сустав работает неправильно. Чаще всего речь идет о пателлофеморальном синдроме — нарушении скольжения коленной чашечки по поверхности бедренной кости.

Причина кроется в мышечном дисбалансе: слабые квадрицепсы и напряженные подколенные сухожилия. Чтобы избежать проблем, важно укреплять мышцы бедер и следить за техникой движений.

Полезное упражнение — приседания на одной ноге перед зеркалом, чтобы контролировать положение таза и не "скручиваться" при движении. Тем, кто испытывает слабость, стоит начать с упражнений с фитболом или "ракушек", укрепляющих бедра и суставы.

При повторяющейся боли или отеке колена необходимо посетить физиотерапевта. Ранняя диагностика значительно сокращает период восстановления.

Проблемы со стопами: цена обуви

От боли в передней части стопы до бурсита и невромы — эти проблемы часто начинаются с неправильной обуви.

"Большинство спортивных кроссовок сделаны по мужским лекалам и просто уменьшаются в размере. Но женская стопа шире спереди и уже в пятке", — подчеркивает Кэрол Отис.

Чтобы избежать боли, выбирайте кроссовки с широким носком и плотной поддержкой пятки. Не лишними будут ортопедические стельки. Для укрепления стопы полезно упражнение: сидя, босыми ногами собрать полотенце пальцами, а затем расправить его обратно. Еще одно простое движение — подъем на носки и медленное опускание.

Если появляется онемение, жжение или боль, не исчезающая после отдыха, важно обратиться к врачу. Игнорирование симптомов может привести к хроническим воспалениям.

Тромбоэмболия: скрытая опасность

Случай Серены Уильямс стал громким напоминанием о том, что даже спортсмены подвержены опасным осложнениям кровообращения. Когда в венах образуется тромб, он может попасть в легочную артерию и перекрыть кровоток.

Врачи отмечают, что риск возрастает при обездвиженности, длительных перелетах, приеме оральных контрацептивов и курении.

Чтобы снизить риск, нужно поддерживать активное кровообращение даже в состоянии покоя. Во время перелетов полезно выполнять простое упражнение: оставив пятки на полу, быстро поднимать и опускать носки 30-50 раз каждые полчаса. Также помогают компрессионные чулки.

При первых признаках — одышке, боли в груди, кашле с кровью, отеке ноги или головокружении — требуется немедленная медицинская помощь.

Сама Уильямс позже заявила, что чувствует себя лучше и проходит лечение под контролем врачей. История звезды стала примером осознанного отношения к здоровью и напоминанием, что тело — не механизм, а живая система, требующая внимания и заботы.

Популярные вопросы о спортивных травмах

1. Как выбрать правильную обувь для тренировок?

Важно подбирать кроссовки с учетом формы стопы. Женщинам подходят модели с более широкой передней частью и узкой пяткой. Также стоит обращать внимание на амортизацию и поддержку свода стопы.

2. Что делать при боли в колене после тренировки?

Первое — снизить нагрузку и дать суставу отдохнуть. Если боль сохраняется более двух дней, появляется отек или хруст, необходимо обратиться к ортопеду или физиотерапевту.

3. Как предотвратить боль в пояснице при сидячей работе?

Сделайте привычкой вставать каждые 40 минут, делать наклоны и круговые движения тазом. Регулярно выполняйте упражнения на укрепление пресса и растяжку поясницы.

4. Можно ли заниматься спортом после тромбоэмболии?

Возвращение к физической активности возможно только под контролем врача. Обычно рекомендованы легкие нагрузки — ходьба, плавание, растяжка — после полного восстановления.