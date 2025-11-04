Там, где ревели самолёты, теперь поют птицы: бывший аэропорт стал зелёным сердцем Стамбула
Когда-то здесь взлетали самолёты, а сегодня гуляют семьи, катаются на велосипедах и слушают концерты под открытым небом. 1 ноября 2025 года на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка открылся грандиозный Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi — новый символ зелёного обновления Стамбула.
Новый этап городской истории
Проект был реализован при участии Министерства экологии Турции и строительного агентства TOKİ. Его задумали как "Дыхание Стамбула" — живое пространство, где бетон уступает место зелени, а шум взлетающих самолётов заменён детским смехом и пением птиц.
Площадь парка впечатляет — 1,2 миллиона квадратных метров. Это примерно столько же, сколько десять футбольных стадионов. Здесь высажено более 20 тысяч деревьев, а газоны занимают почти всю оставшуюся территорию — 1,18 миллиона квадратных метров. Одновременно парк способен принять до 165 тысяч человек.
Место для всех
Создатели проекта продумали, чтобы каждый посетитель — от спортсмена до пожилого человека — нашёл здесь занятие по душе. В центре обустроена просторная зона для мероприятий, где могут собраться до 28 тысяч человек. Здесь будут проходить фестивали, концерты, выставки и общественные встречи.
По всей территории разбросаны теплицы, фермерские рынки, зоны для пикников, семейные площадки. Есть и парковка на 4000 машин, чтобы гости издалека могли без труда добраться на личном транспорте. Для комфорта горожан открыты библиотеки, мастерские, выставочные павильоны и уютные кафе с традиционной турецкой кухней.
Спорт и активный отдых
В парке особое внимание уделили спорту. Здесь появились футбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, скейт-парк, сеть велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов. Таким образом, бывшая взлётно-посадочная полоса превратилась в гигантскую спортивную арену под открытым небом.
Здесь можно пробежать свои первые километры, устроить йогу на газоне, покататься на роликах или просто прогуляться у воды. А вдоль центрального канала протянулись тенистые аллеи — идеальное место для вечерних прогулок.
Умный водооборот и "зелёные" технологии
Одна из уникальных особенностей нового парка — экологичный 2,5-километровый канал. Он не просто украшает ландшафт, а выполняет важную функцию: поддерживает систему естественного водооборота, очищая и перераспределяя влагу по территории. Для работы насосов и освещения используются солнечные панели и ветрогенераторы. Это делает парк образцом устойчивого развития и энергосбережения в городской среде.
Исторический контекст
Аэропорт имени Ататюрка долгие годы был главным воздушным воротом Турции. До 2019 года через него проходили миллионы пассажиров. После открытия нового аэропорта в северной части города старую территорию решили не застраивать, а вернуть её людям — как символ перехода от индустриальной эпохи к эпохе экологичного города.
Для многих жителей это событие стало эмоциональным. На месте, где когда-то встречали родных или улетали в дальние страны, теперь можно отдыхать всей семьёй. Так аэропорт получил вторую жизнь — тихую, зелёную и открытую каждому.
Советы шаг за шагом: как провести день в парке
- Начните утро с прогулки вдоль канала — солнечные панели отражаются в воде, создавая необычный световой эффект.
- Загляните в одну из теплиц: здесь проводят мастер-классы по садоводству и выращиванию растений.
- Отдохните на газоне или в одном из кафе с видом на зелёные аллеи.
- Вечером посетите концерт или выставку под открытым небом.
- Если вы с детьми, обязательно загляните в семейные зоны с игровыми площадками и мини-библиотекой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Приезжать без головного убора летом.
→ Последствие: Солнце здесь активно, легко получить тепловой удар.
→ Альтернатива: Приобретите панамку или бейсболку в одном из местных киосков.
- Ошибка: Игнорировать спортивные зоны.
→ Последствие: Потеряете возможность насладиться атмосферой активности.
→ Альтернатива: Возьмите самокат или велосипед — прокат работает весь день.
- Ошибка: Планировать визит без воды.
→ Последствие: Несмотря на обилие зелени, жара ощущается.
→ Альтернатива: Воспользуйтесь пунктами с питьевой водой — они установлены вдоль маршрутов.
А что если…
Если бы территория бывшего аэропорта осталась закрытой, город лишился бы важной зелёной артерии. Сегодня этот парк не только украшает мегаполис, но и помогает очищать воздух, регулирует температуру и создаёт комфортный микроклимат. По сути, он стал природным фильтром и зоной отдыха в одном лице.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Огромная площадь и разнообразие зон
|
Возможные очереди на парковке в выходные
|
Экологичные технологии
|
Отдалённость от некоторых районов
|
Бесплатный вход
|
Большое количество посетителей в праздничные дни
|
Удобная инфраструктура
|
Недостаток тени на некоторых участках
FAQ
Как добраться до парка?
На метро нужно выйти на станции "Yenibosna" или "Atatürk Havalimanı", затем пройти около 10 минут пешком. Также ходят автобусы и шаттлы от центра города.
Есть ли входная плата?
Нет, вход в парк бесплатный. Платными являются только аренда спортивного инвентаря и отдельные мастер-классы.
Работает ли парк круглый год?
Да, он открыт ежедневно. Зимой здесь проходят ярмарки и фестивали света, а летом — концерты и пикники.
Мифы и правда
Миф: На месте аэропорта теперь только газоны.
Правда: Парк сочетает спортивные площадки, рынки, культурные центры и зоны отдыха.
Миф: Это временный проект.
Правда: Парк имеет статус постоянного общественного пространства, финансируемого городом.
Миф: Вода в канале искусственная.
Правда: Она участвует в замкнутом водообороте с естественной фильтрацией и подогревом от солнечных панелей.
