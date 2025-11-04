Там, где ревели самолёты, теперь поют птицы: бывший аэропорт стал зелёным сердцем Стамбула

Когда-то здесь взлетали самолёты, а сегодня гуляют семьи, катаются на велосипедах и слушают концерты под открытым небом. 1 ноября 2025 года на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка открылся грандиозный Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi — новый символ зелёного обновления Стамбула.

Новый этап городской истории

Проект был реализован при участии Министерства экологии Турции и строительного агентства TOKİ. Его задумали как "Дыхание Стамбула" — живое пространство, где бетон уступает место зелени, а шум взлетающих самолётов заменён детским смехом и пением птиц.

Площадь парка впечатляет — 1,2 миллиона квадратных метров. Это примерно столько же, сколько десять футбольных стадионов. Здесь высажено более 20 тысяч деревьев, а газоны занимают почти всю оставшуюся территорию — 1,18 миллиона квадратных метров. Одновременно парк способен принять до 165 тысяч человек.

Место для всех

Создатели проекта продумали, чтобы каждый посетитель — от спортсмена до пожилого человека — нашёл здесь занятие по душе. В центре обустроена просторная зона для мероприятий, где могут собраться до 28 тысяч человек. Здесь будут проходить фестивали, концерты, выставки и общественные встречи.

По всей территории разбросаны теплицы, фермерские рынки, зоны для пикников, семейные площадки. Есть и парковка на 4000 машин, чтобы гости издалека могли без труда добраться на личном транспорте. Для комфорта горожан открыты библиотеки, мастерские, выставочные павильоны и уютные кафе с традиционной турецкой кухней.

Спорт и активный отдых

В парке особое внимание уделили спорту. Здесь появились футбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, скейт-парк, сеть велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов. Таким образом, бывшая взлётно-посадочная полоса превратилась в гигантскую спортивную арену под открытым небом.

Здесь можно пробежать свои первые километры, устроить йогу на газоне, покататься на роликах или просто прогуляться у воды. А вдоль центрального канала протянулись тенистые аллеи — идеальное место для вечерних прогулок.

Умный водооборот и "зелёные" технологии

Одна из уникальных особенностей нового парка — экологичный 2,5-километровый канал. Он не просто украшает ландшафт, а выполняет важную функцию: поддерживает систему естественного водооборота, очищая и перераспределяя влагу по территории. Для работы насосов и освещения используются солнечные панели и ветрогенераторы. Это делает парк образцом устойчивого развития и энергосбережения в городской среде.

Исторический контекст

Аэропорт имени Ататюрка долгие годы был главным воздушным воротом Турции. До 2019 года через него проходили миллионы пассажиров. После открытия нового аэропорта в северной части города старую территорию решили не застраивать, а вернуть её людям — как символ перехода от индустриальной эпохи к эпохе экологичного города.

Для многих жителей это событие стало эмоциональным. На месте, где когда-то встречали родных или улетали в дальние страны, теперь можно отдыхать всей семьёй. Так аэропорт получил вторую жизнь — тихую, зелёную и открытую каждому.

Советы шаг за шагом: как провести день в парке

Начните утро с прогулки вдоль канала — солнечные панели отражаются в воде, создавая необычный световой эффект. Загляните в одну из теплиц: здесь проводят мастер-классы по садоводству и выращиванию растений. Отдохните на газоне или в одном из кафе с видом на зелёные аллеи. Вечером посетите концерт или выставку под открытым небом. Если вы с детьми, обязательно загляните в семейные зоны с игровыми площадками и мини-библиотекой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приезжать без головного убора летом.

→ Последствие: Солнце здесь активно, легко получить тепловой удар.

→ Альтернатива: Приобретите панамку или бейсболку в одном из местных киосков.

→ Последствие: Потеряете возможность насладиться атмосферой активности.

→ Альтернатива: Возьмите самокат или велосипед — прокат работает весь день.

→ Последствие: Несмотря на обилие зелени, жара ощущается.

→ Альтернатива: Воспользуйтесь пунктами с питьевой водой — они установлены вдоль маршрутов.

А что если…

Если бы территория бывшего аэропорта осталась закрытой, город лишился бы важной зелёной артерии. Сегодня этот парк не только украшает мегаполис, но и помогает очищать воздух, регулирует температуру и создаёт комфортный микроклимат. По сути, он стал природным фильтром и зоной отдыха в одном лице.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Огромная площадь и разнообразие зон Возможные очереди на парковке в выходные Экологичные технологии Отдалённость от некоторых районов Бесплатный вход Большое количество посетителей в праздничные дни Удобная инфраструктура Недостаток тени на некоторых участках

FAQ

Как добраться до парка?

На метро нужно выйти на станции "Yenibosna" или "Atatürk Havalimanı", затем пройти около 10 минут пешком. Также ходят автобусы и шаттлы от центра города.

Есть ли входная плата?

Нет, вход в парк бесплатный. Платными являются только аренда спортивного инвентаря и отдельные мастер-классы.

Работает ли парк круглый год?

Да, он открыт ежедневно. Зимой здесь проходят ярмарки и фестивали света, а летом — концерты и пикники.

Мифы и правда

Миф: На месте аэропорта теперь только газоны.

Правда: Парк сочетает спортивные площадки, рынки, культурные центры и зоны отдыха.

Миф: Это временный проект.

Правда: Парк имеет статус постоянного общественного пространства, финансируемого городом.

Миф: Вода в канале искусственная.

Правда: Она участвует в замкнутом водообороте с естественной фильтрацией и подогревом от солнечных панелей.