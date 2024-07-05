Российские специалисты по вооружению исследовали систему наведения и корректировки полёта американской баллистической ракеты ATACMS. Об особенностях боеприпаса они рассказали в беседе с РИА Новости.

Напомним, что ранее эксперты заполучили части ракеты ATACMS. Наибольший интерес специалистов вызвал блок лазерных гироскопов и GPS модуль боеприпаса.

Внешне суббоеприпас М74, представляющий собой шарообразный зелёный предмет, похож на теннисный мяч, на одной из осей сделаны выступы, рассказал собеседник агентства.

"Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 м над поверхностью грунта. За счёт выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника", — рассказал эксперт.

Он добавил, что боеприпас взрывается при ударе о поверхность. Если кассета открывается штатно и боеприпас не срабатывает при падении, он остаётся на взводе и представляет собой большую опасность для мирного населения.

"Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам", — отметил собеседник РИА Новости.

Он подчеркнул, что вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полёте и имеют большую убойную силу. Они могут поражать цели в радиусе 20 м, а некоторые — даже пробить металл на расстоянии 50 м.

"Падение 250 элементов накрывает квадрат 400×400 м, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга", — подытожил специалист.

Фото: Flickr/U.S. Army Environmental Command (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).