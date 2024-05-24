Российские средства ПВО минувшей ночью сбили над Крымском полуостровом три оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства и два украинских БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Также морской авиацией в Чёрном море были ликвидированы три безэкипажных военных катера Украины, направлявшихся к Крыму, гооврится в сообщении ведомства.

Ранее суд во Владивостоке решил оставить под стражей американского военнослужащего Гордона Блэка, которого обвиняют в краже.

Фото: ВМС США/Мэтью Дикинсон.