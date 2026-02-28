Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сверхсветовые частицы
Сверхсветовые частицы
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 18:34

Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами

Представьте пустыню Атакамы на рассвете: морозный воздух режет легкие, высота в 5200 метров давит на виски, а под ногами хрустит соль андского солончака. Здесь, где телескопы пьют сухой ветер, как кофе перед ночной сменой, Atacama Cosmology Telescope (ACT) завершил 20-летний марафон наблюдений. Его последние данные, выложенные в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, не просто статистика — это свежий взгляд на реликтовое излучение, которое шепчет о рождении Вселенной. Но вместо триумфа — головоломка: скорость расширения космоса, измеренная по "ископаемому свету" Большого взрыва, расходится с показаниями "локальных" галактик на 10%. Это "натяжение Хаббла" — не ошибка инструментов, а трещина в фундаменте стандартной модели ΛCDM.

Двадцать лет под звездами Чили дали карты поляризации космического микроволнового фона (CMB) с разрешением, которое делает данные Planck похожими на размытый слайд из 90-х. ACT исключил десятки "расширенных" теорий, пытающихся примирить несоответствие, и подтвердил парадокс. Как физик, я видел, как подобные несоответствия рождали революции — от квантовой механики до темной энергии. Теперь космология на пороге: либо физика меняется, либо наши измерения слепы к чему-то фундаментальному.

"Данные ACT — это как апгрейд микроскопа для взгляда в прошлое: поляризация CMB теперь видна с детализацией, которая отсекает шум и мифы. Натяжение Хаббла устойчиво, и это сигнал, что стандартная модель трещит, требуя новых частиц или динамики темной энергии."

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Завершение миссии ACT: что дали 20 лет в Атакаме

Atacama Cosmology Telescope — это не просто купол в пустыне, а 6-метровое зеркало, ловящее эхо Большого взрыва. Шестой релиз данных (DR6) — кульминация: три статьи в JCAP с картами CMB, где поляризация доминирует над шумом. Представьте CMB как текстуру апельсиновой корки Вселенной — ACT усилил контраст, показав акустические осцилляции плазмы 380 тысяч лет после взрыва. Это уточняет космический микроволновый фон лучше, чем когда-либо.

Телескоп завершил наблюдения, но данные открыты для всех: 100+ ученых коллаборации передали эстафету. Как детектив, исключающий алиби, ACT срезал артефакты — от датчиков до атмосферы, — оставив чистую картину. Будущее? Эти данные сольются с JWST, как в пыльных завесах сверхновых, меняя взгляд на звездные смерти.

Парадокс Хаббла: спидометр Вселенной лжет?

Постоянная Хаббла H0 — скорость расширения — дает 67 км/с/Мпк по CMB и 73 по цефеидам. ACT подтвердил низкое значение, совпадая с Planck. Это не глюк: поляризация усиливает расхождение. Как будто Вселенная — воздушный шарик, надуваемый неравномерно: темная энергия ускоряет локально иначе, чем глобально?

Скептики винят систематику, но ACT исключил ее.

Карты поляризации: Planck плюс ACT как идеальный дуэт

Planck мерил температуру, ACT — поляризацию: E- и B-моды, как вихри в первозданной плазме. Разрешение ACT (благодаря 6 м зеркалу) — протертостье очков, по словам Эрминии Калабрезе. Стеки данных показывают звуковой горизонт: кольца на 1.2° — отпечаток инфляции.

Сравните: Planck — панорама, ACT — зум. Вместе они фиксируют крупномасштабный дефицит мощности, намекая на мультивселенную или просто статистику.

"Поляризационные карты ACT дополняют Planck, повышая точность на 20%. Это сужает гипотезы о ранней Вселенной, исключая хаос в пользу упорядоченной инфляции."

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что такое натяжение Хаббла? Расхождение в H0: 67 vs 73 км/с/Мпк. ACT подтвердило.
  • Заменит ли ACT Planck? Нет, дополнит: поляризация + разрешение.
  • Что дальше для космологии? Новые модели или ревизия темной энергии.
  • Открыты ли данные? Да, для анализа сообществом.
Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Читайте также

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Твердое становится текучим: чудовищное давление превратило ледяные глыбы в некое подобие теста вчера в 9:39

Под километровым слоем льда радары выявили странные спиралевидные узоры, указывающие на внутреннюю жизнь ледника, скрытую от глаз человека на протяжении веков.

Читать полностью » Маска тревоги сброшена: алгоритм вычисляет тяжелые диагнозы за пять лет до первых явных симптомов вчера в 4:41

Датские ученые открыли метод, при котором ИИ анализирует лексику врачебных заметок, вычисляя риск развития тяжелых психических расстройств за годы до их начала.

Читать полностью » Трубы уходят в прошлое: в пустеющих деревнях Японии нашли способ выжить без общего водопровода 26.02.2026 в 17:56

В японских префектурах тестируют устройства, заменяющие километры ржавых труб. Компактный бокс очищает стоки с эффективностью 99,9%.

Читать полностью » Кометы ни при чём — Земля родилась сырой: секрет происхождения воды спрятан в ядре 26.02.2026 в 15:49

Ученые воссоздали условия центра Земли в лаборатории и обнаружили там колоссальные запасы водорода, которые меняют теорию появления жизни и океанов.

Читать полностью » Солнце в бутылке: особая жидкость годами хранит тепло внутри молекул без потерь и утечек 26.02.2026 в 13:48

Химики создали уникальную молекулу-пружину, которая способна консервировать солнечный жар на годы. Этот жидкий накопитель уже обходит литиевые батареи.

Читать полностью » Устрицы против небоскребов: инженеры создали материал в 17 раз прочнее классического твердого бетона 26.02.2026 в 11:43

Инженеры нашли способ сделать бетон в 17 раз прочнее, имитируя структуру жемчуга. Традиционный камень превратили в гибкую броню, способную гнуться без трещин.

Читать полностью » Миллиарды лет потеряны: новое исследование показывает, как тектоника изменила Землю навсегда 26.02.2026 в 10:08

Исследование из Северного Китая меняет представление о Великом несоответствии, не оставляя шансов гипотезам о ледниках.

Читать полностью » Секреты околопланетного мира: как жизнь могла возникнуть на ледяных спутниках Юпитера 26.02.2026 в 9:42

Ученые обнаружили, что спутники Юпитера не просто получили органику извне, а буквально строились из нее. Ледяные панцири скрывают древнюю матрицу пребиотиков.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах
Недвижимость
Асфальт превратился в каток — а кошелёк пустеет: как заставить виновных платить за ваши травмы
Спорт и фитнес
Минус 5 сантиметров за два месяца: простые упражнения стоя заменяют изнурительные скручивания
Садоводство
Снег превращается в живительную влагу: как талая вода спасает капризные растения от болезни
Питомцы
Невидимый щит из простых ритуалов: как предсказуемость в быту бережёт кошачий иммунитет и сердце
Питомцы
Портал в неведомый мир из супермаркета: обычный пакет скрывает для кошки целую вселенную
Спорт и фитнес
Гормоны взлетают после первого рывка: простое упражнение повышает тестостерон на пятую часть
Красота и здоровье
Обеденные игры с метаболизмом: как сон после еды влияет на стресс и кислотность в организме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet