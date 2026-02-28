Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами

Представьте пустыню Атакамы на рассвете: морозный воздух режет легкие, высота в 5200 метров давит на виски, а под ногами хрустит соль андского солончака. Здесь, где телескопы пьют сухой ветер, как кофе перед ночной сменой, Atacama Cosmology Telescope (ACT) завершил 20-летний марафон наблюдений. Его последние данные, выложенные в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, не просто статистика — это свежий взгляд на реликтовое излучение, которое шепчет о рождении Вселенной. Но вместо триумфа — головоломка: скорость расширения космоса, измеренная по "ископаемому свету" Большого взрыва, расходится с показаниями "локальных" галактик на 10%. Это "натяжение Хаббла" — не ошибка инструментов, а трещина в фундаменте стандартной модели ΛCDM.

Двадцать лет под звездами Чили дали карты поляризации космического микроволнового фона (CMB) с разрешением, которое делает данные Planck похожими на размытый слайд из 90-х. ACT исключил десятки "расширенных" теорий, пытающихся примирить несоответствие, и подтвердил парадокс. Как физик, я видел, как подобные несоответствия рождали революции — от квантовой механики до темной энергии. Теперь космология на пороге: либо физика меняется, либо наши измерения слепы к чему-то фундаментальному.

"Данные ACT — это как апгрейд микроскопа для взгляда в прошлое: поляризация CMB теперь видна с детализацией, которая отсекает шум и мифы. Натяжение Хаббла устойчиво, и это сигнал, что стандартная модель трещит, требуя новых частиц или динамики темной энергии." эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Завершение миссии ACT: что дали 20 лет в Атакаме

Atacama Cosmology Telescope — это не просто купол в пустыне, а 6-метровое зеркало, ловящее эхо Большого взрыва. Шестой релиз данных (DR6) — кульминация: три статьи в JCAP с картами CMB, где поляризация доминирует над шумом. Представьте CMB как текстуру апельсиновой корки Вселенной — ACT усилил контраст, показав акустические осцилляции плазмы 380 тысяч лет после взрыва. Это уточняет космический микроволновый фон лучше, чем когда-либо.

Телескоп завершил наблюдения, но данные открыты для всех: 100+ ученых коллаборации передали эстафету. Как детектив, исключающий алиби, ACT срезал артефакты — от датчиков до атмосферы, — оставив чистую картину. Будущее? Эти данные сольются с JWST, как в пыльных завесах сверхновых, меняя взгляд на звездные смерти.

Парадокс Хаббла: спидометр Вселенной лжет?

Постоянная Хаббла H0 — скорость расширения — дает 67 км/с/Мпк по CMB и 73 по цефеидам. ACT подтвердил низкое значение, совпадая с Planck. Это не глюк: поляризация усиливает расхождение. Как будто Вселенная — воздушный шарик, надуваемый неравномерно: темная энергия ускоряет локально иначе, чем глобально?

Скептики винят систематику, но ACT исключил ее.

Карты поляризации: Planck плюс ACT как идеальный дуэт

Planck мерил температуру, ACT — поляризацию: E- и B-моды, как вихри в первозданной плазме. Разрешение ACT (благодаря 6 м зеркалу) — протертостье очков, по словам Эрминии Калабрезе. Стеки данных показывают звуковой горизонт: кольца на 1.2° — отпечаток инфляции.

Сравните: Planck — панорама, ACT — зум. Вместе они фиксируют крупномасштабный дефицит мощности, намекая на мультивселенную или просто статистику.

"Поляризационные карты ACT дополняют Planck, повышая точность на 20%. Это сужает гипотезы о ранней Вселенной, исключая хаос в пользу упорядоченной инфляции." эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

FAQ: ответы на ваши вопросы

Что такое натяжение Хаббла? Расхождение в H0: 67 vs 73 км/с/Мпк. ACT подтвердило.

Расхождение в H0: 67 vs 73 км/с/Мпк. ACT подтвердило. Заменит ли ACT Planck? Нет, дополнит: поляризация + разрешение.

Нет, дополнит: поляризация + разрешение. Что дальше для космологии? Новые модели или ревизия темной энергии.

Новые модели или ревизия темной энергии. Открыты ли данные? Да, для анализа сообществом.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

