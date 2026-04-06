Праздник в движении — колёса в простое: Астрахань меняет дорожный уклад в важнейшую ночь года

В Кировском и Советском районах Астрахани 11 апреля 2026 года вводится временное ограничение движения транспорта. Муниципальные власти приняли такое решение в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время празднования Святой Пасхи. Под запрет попадает движение автомобилей на ряде улиц и внутридворовых проездах, прилегающих к городским храмам. Ограничения будут действовать в ночные часы, захватывая время подготовки и проведения праздничных богослужений.

График и участки перекрытия

Администрация Астрахани опубликовала перечень локаций, где проезд будет закрыт с 23:00 11 апреля до 03:00 12 апреля. В список включена улица Чехова на участке от улицы Красная Набережная до улицы Академика Королева. Аналогичные меры коснутся проезда от улицы Донбасская до улицы Жана Жореса, ведущего к Церкви Иоанна Златоуста.

Особое внимание уделено территориям вблизи культовых сооружений. Для автомобилей закроют дворовые проезды, ведущие от улицы Полякова к Покровскому кафедральному собору. Также ограничат проезд по маршруту от улицы Генерала Епишева до дома 2 "Г".

Городские службы призывают водителей учитывать данные изменения при планировании ночных поездок. Приостановка движения необходима для создания безопасных условий передвижения пешеходов и верующих в период массовых мероприятий.

Запрет на остановку и стоянку

Помимо прямого запрета на движение, вводится ограничение на парковку и остановку легкового транспорта. Оставить автомобиль на указанных участках не получится заранее. Запрет на стоянку вступит в силу с 16:00 11 апреля.

Данная мера направлена на расчистку проезжей части и прилегающих территорий от лишнего транспорта. Это позволит избежать создания заторов и обеспечить быстрое реагирование экстренных служб в случае необходимости. Автомобилистам стоит заранее продумать места для парковки вне зон проведения мероприятий.

Властям города важно обеспечить упорядоченность дорожной обстановки в праздничную ночь. Сотрудники контрольных органов будут следить за соблюдением новых правил парковки на всех упомянутых улицах и проездах.

"Организация дорожного пространства в дни проведения массовых религиозных мероприятий является приоритетной задачей для муниципальных служб города. Безопасность граждан требует временного ограничения доступа транспорта вблизи храмов, где традиционно ожидается большой поток посетителей. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, однако приоритет всегда остается за общественным порядком. Заранее продуманные схемы объезда позволяют избежать транспортных заторов в ночное время". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов