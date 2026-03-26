Лесные караваны уходят на восток: астраханская древесина покоряет рынки далеких государств

В период с 1 января по 23 марта 2026 года Управление Россельхознадзора по Астраханской области провело фитосанитарный контроль при экспорте лесопродукции. Общий объем отгруженных материалов составил 26,9 тысячи кубометров, которые были направлены заказчикам в Ирак и Иран. В товарную партию вошли как распиленные хвойные и лиственные породы, так и изделия из березы. Оформление разрешительной документации прошло в строгом соответствии с запросами стран-получателей.

Масштабы поставок

Региональные экспортеры за неполный первый квартал текущего года нарастили темпы отгрузок лесоматериалов на внешние рынки. Показатель в 26,9 тысячи кубометров отражает стабильный спрос со стороны ближневосточных партнеров. Основные логистические потоки настроены на взаимодействие с Ираном и Ираком, что делает астраханский узел важным пунктом в структуре межгосударственных поставок.

Для обеспечения легальности и безопасности перемещения такого объема сырья требуются значительные ресурсы ведомственного контроля. Каждая партия, покидающая пределы области, проходит тщательную проверку на соответствие государственным стандартам. Это позволяет поддерживать репутацию региона как надежного экспортера древесины на международной арене.

Статистика ведомства подтверждает сохранение динамики развития экспортного потенциала астраханских предприятий. Высокая плотность отгрузок в первые месяцы года свидетельствует о том, что спрос на качественные лесоматериалы в восточном направлении остается высоким и прогнозируемым.

Видовой состав древесины

Основную долю в структуре экспорта заняли продукты первичной обработки древесины — распиленные или расщепленные вдоль материалы хвойных и лиственных пород. Их совокупный объем достиг 26,3 тысячи кубометров. Такая номенклатура востребована в строительстве и промышленном производстве стран-импортеров.

Помимо основной массы, в экспортные контракты были включены специализированные изделия из березы. Предприятия отправили зарубежным контрагентам 312 кубометров обрезной березовой доски и 244 кубометра прочих лесоматериалов из этой же породы. Использование березы в мебельном производстве и отделочных работах делает эту продукцию ценным экспортным товаром.

"Диверсификация экспортной номенклатуры, включающая березовые пиломатериалы, позволяет местным производителям эффективнее интегрироваться в международные цепочки поставок. Увеличение доли продукции глубокой обработки или специализированных пород повышает экономическую отдачу от лесного сектора области. Для устойчивости этого процесса необходимо и дальше выдерживать строгий технологический регламент производства. Качество древесины остается решающим фактором для сохранения долгосрочных деловых связей на внешних рынках" Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Фитосанитарный надзор

Бесперебойность поставок обеспечивается строгим соблюдением фитосанитарных норм. Вся подкарантинная продукция, отгружаемая из Астраханской области, подвергается обязательному осмотру на отсутствие вредителей и болезней. Только после подтверждения безопасности специалисты выдают разрешительные документы.

С начала года было оформлено 117 фитосанитарных сертификатов. Эти бумаги являются юридической гарантией того, что груз соответствует национальным требованиям стран-импортеров в Ираке и Иране. Процедура стандартизирована, что исключает задержки на таможенных пунктах при пересечении границ.

Взаимодействие должностных лиц Управления с экспортерами строится на постоянном обновлении требований принимающих сторон. Своевременное реагирование на изменения законодательства стран-партнеров позволяет избежать рисков возврата партий или возникновения претензий по качеству поставляемого сырья.