Запрет на вылов — не помеха: астраханские рынки переполнены деликатесами вопреки закону

В Астраханской области, несмотря на двухлетний мораторий на промышленный вылов воблы, продолжается активная торговля рыбными деликатесами. Запрет на добычу, действующий в регионе и соседней Калмыкии, не снизил доступность продукции на местных рынках. Покупателям предлагают рыбу разного размера и качества, а также икру щуки, цены на которые варьируются в зависимости от сезона, размера экземпляров и производителя.

Ценовая политика на воблу

На астраханских рынках стоимость воблы начинается от 40 рублей за штуку. За эту сумму предлагают небольшие экземпляры, которые не отличаются особой жирностью или размером. Продавцы заверяют покупателей в местном происхождении товара и даже готовы предоставлять справки для вывоза продукции за пределы региона, чтобы избежать вопросов при транспортировке.

Более крупные экземпляры, достигающие 17 сантиметров, оцениваются в 40-60 рублей. Отдельные лоты с отборной рыбой могут стоить от 80 до 100 рублей за единицу. Стоимость премиальной, крупной воблы зачастую доходит до 300-500 рублей за рыбину, что делает её статусным подарком, который туристы традиционно увозят из Астрахани в качестве гастрономического сувенира.

Для тех, кто предпочитает покупать продукт оптом, предусмотрена цена за килограмм — от 1100 до 1800 рублей. Итоговая сумма зависит от качества сырья и соблюдения сроков технологии приготовления. В килограмм самой доступной категории по 1300 рублей обычно входит от 23 до 25 рыбёшек, что позволяет оценить масштаб и размер товара перед покупкой.

Разнообразие выбора и классификация

Ассортимент на прилавках сейчас представлен рыбой разного времени вылова: зимней, осенней и появляющейся в продаже весенней. Покупатели могут выбирать товар по степени сухости, так как осенний улов более плотный, а весенний считается менее жирным. Некоторые участники рынка проводят дополнительную сортировку по полу рыбы, выделяя самок с икрой в отдельную, более дорогую категорию.

"Формирование цен на муниципальных рынках напрямую зависит от баланса спроса и предложений в межсезонье. Когда вводятся ограничения на добычу, логистические цепочки и объемы легального вылова претерпевают серьезные трансформации, что неизбежно отражается на чеке конечного потребителя. Важно понимать, что рынок оперативно реагирует на такие изменения, сохраняя доступность продукта в любых условиях. Местные производители адаптируются к запросам, предлагая как бюджетные варианты, так и отборные деликатесы для ценителей", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Такая детальная сегментация позволяет продавцам варьировать прайс, удовлетворяя запросы как местного населения, так и приезжих гостей. Несмотря на сложившуюся юридическую обстановку вокруг добычи данного биоресурса, спрос на традиционную закуску остается стабильно высоким на протяжении всего сезона.

Стоимость щучьей икры

Помимо рыбы, на рынках широко представлена щучья икра, которая за последнее десятилетие перешла из категории массово доступных товаров в сегмент деликатесов. Килограмм готовой нежной закуски сегодня продается по цене от 6000 до 8000 рублей. Икру-сырец, требующую дальнейшей обработки, можно приобрести дешевле — по 4000 рублей за килограмм.

Фасованная продукция также демонстрирует разброс цен даже в пределах одного торгового ряда. Так, стандартная банка весом 112 грамм стоит от 700 до 950 рублей. Продавцы объясняют такие скачки цен политикой производителей, в частности, ссылаясь на высокие отпускные цены поставщиков из Икрянинского района.

Весенняя путина продолжается, однако, несмотря на активный период добычи, отпускные цены на деликатесы не демонстрируют тенденции к снижению. Рынок продолжает удерживать высокую планку стоимости, подкрепляемую как особенностями технологического процесса обработки икры, так и спецификой рыночного спроса.