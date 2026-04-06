Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нут
© Designed by Freepik by timolina is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:58

Иран забирает всё до последнего зернышка: астраханские поля выдали рекордный объем продукции

Астраханские сельхозпроизводители готовят к отправке в Иран крупную партию нута общим весом 599 тонн. С 13 по 17 марта представители территориального управления Россельхознадзора провели комплексную проверку груза перед его транспортировкой по морю. Эксперты оценили качество зерна на соответствие международным стандартам безопасности и карантинным требованиям страны-импортёра. По итогам лабораторных тестов на всю партию выдали фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта продукции.

Этапы фитосанитарного контроля

Процедура проверки астраханского нута включала детальное исследование образцов в аккредитованных лабораториях. Специалисты Россельхознадзора проверяли продукцию на отсутствие вредителей, опасных бактерий и соответствие техническим регламентам, принятым в Иране. Каждая партия, идущая на экспорт, должна строго следовать правилам, прописанным в отраслевом законодательстве, иначе логистическая цепочка может быть прервана на таможенных постах.

Для завершения формальностей инспекторы оформили фитосанитарные сертификаты, которые подтверждают отсутствие карантинных объектов в отгружаемом объеме. Оформление документов велось согласно действующему приказу профильного министерства. Такая дотошность в проверках является необходимым условием для поддержания деловой репутации российских аграриев на зарубежных рынках.

"Динамика поставок зерновых культур на экспорт показывает высокую востребованность продукции из нашего региона. Строгий фитосанитарный контроль обеспечивает доверие со стороны партнёров в Иране и других странах. Когда мы видим партии почти в 600 тонн, это означает качественную работу логистов и производителей. Прозрачность административных процедур при оформлении сертификатов позволяет быстро наращивать объемы внешнеэкономической торговли"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Логистика и новые рынки

Географическое положение Астраханской области позволяет активно использовать морские пути для прямого сообщения с соседними государствами по Каспию. Перевозка шестисот тонн нута морским транспортом экономически оправдана и существенно сокращает время доставки по сравнению с наземными маршрутами. Это направление становится одним из приоритетных для местных компаний, ориентированных на сбыт своих товаров за границу.

Постоянный спрос со стороны иранских покупателей стимулирует астраханские фермерские хозяйства увеличивать посевные площади под бобовые культуры. Благодаря стабильным заказам производители могут планировать инвестировать в технологии хранения и очистки зерна. Качественная обработка урожая перед отправкой позволяет минимизировать потери при транспортировке по воде.

Роль астраханского региона

Успешная интеграция региональных производителей в систему международного экспорта зависит от строгого следования федеральным стандартам. Контроль качества продукции стал привычной практикой для Россельхознадзора, что гарантирует стабильный товарооборот. Положительные результаты проверок в марте подтверждают готовность астраханских аграриев соответствовать высоким требованиям зарубежных стандартов.

Помимо нута, регион постепенно увеличивает ассортимент экспортируемых товаров, используя свои природные и транспортные преимущества. Дальнейшее развитие инфраструктуры портов будет способствовать укреплению торговых связей в восточном направлении. Статистика отгрузок по итогам марта демонстрирует положительный тренд для всей местной экономики.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet