врач в больнице
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:19

Ноги внезапно отказали: астраханские хирурги совершили невозможное в операционной палате

В Астраханской городской клинической больнице № 3 имени Кирова врачи выполнили уникальное хирургическое вмешательство, спасшее жизнь 58-летнему пациенту. Мужчина поступил в стационар с признаками острого расслоения аорты, из-за чего полностью утратил чувствительность ног и способность к передвижению. Данный клинический случай стал первым успешным опытом лечения столь тяжелой патологии в истории медицинского учреждения, о чем официально сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Критическое состояние пациента

Пациент был экстренно доставлен в медучреждение с жалобами на интенсивный болевой синдром и симптоматикой, характерной для спинального инсульта. Проведенная диагностика выявила крайне опасную анатомическую патологию: стенки крупнейшего сосуда человека, аорты, разошлись, что привело к образованию двух потоков крови.

Подобное состояние создает колоссальную нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему. Без оказания немедленной квалифицированной помощи расслоение аорты практически всегда заканчивается необратимым отказом внутренних органов, ампутацией нижних конечностей или летальным исходом.

Врачи отмечали, что клиническая картина была отягощена системными нарушениями кровообращения. Физиологическое состояние пациента требовало принятия молниеносных решений для предотвращения масштабного некроза тканей.

Ход уникального вмешательства

Заведующий отделением сосудистой хирургии Константин Егоров подтвердил, что шансы на благоприятный исход были минимальными. Специалистам пришлось пойти на сложнейшую многочасовую реконструкцию, чтобы восстановить жизненно важную гемодинамику организма.

"Подобные диагнозы часто связаны с высокими рисками для пациента, поэтому развитие региональной медицины в направлении высокотехнологичных вмешательств имеет решающее значение. Создание условий для проведения операций такого уровня сложности требует не только профессионализма хирургов, но и четкой координации работы всего управленческого звена. Когда удается спасти человека в критическом состоянии, это становится важным маркером эффективности системы здравоохранения на местах. Опыт астраханских врачей в очередной раз подтверждает необходимость оснащения больниц самым современным оборудованием для борьбы за жизнь жителей региона."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Хирургическая бригада приняла решение использовать единственный шанс из ста для коррекции сосудистого русла. Основной задачей медиков стало замещение поврежденного участка магистрального сосуда специализированным протезом и возобновление питания спинного мозга и нижних конечностей.

Операция потребовала от команды высочайшей концентрации и слаженности действий. Использование современных протоколов сосудистой хирургии позволило врачам успешно завершить реконструкцию аорты, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз на этапе поступления мужчины.

Результаты и команда

В состав операционной команды под руководством Константина Егорова вошли хирурги Сергей Емельянов и Асланбек Аврабиев. Анестезиологическое сопровождение обеспечивала врач Айна Эльжуркаева, а за инструментальное обеспечение отвечала медицинская сестра Асель Испулова.

После проведенных манипуляций врачам удалось наладить нормальный кровоток. Пациент перенес вмешательство успешно, что стало важным достижением для всей астраханской медицины и подтвердило высокий профессиональный уровень персонала больницы имени Кирова.

На текущий момент состояние прооперированного пациента остается под наблюдением специалистов. Успешный исход такой сложной операции дает медицине региона важный опыт в лечении подобных патологий в будущем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

