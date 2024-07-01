Ученые из США обнаружили древнейшие следы существования винограда в Панаме и Колумбии, что связано с событиями 65-66 миллионов лет назад. Это открытие, сделанное при изучении осадочных пород, указывает на начало активного распространения винограда после глобального вымирания динозавров и значительного изменения экосистем Земли из-за падения астероида.

Новость, представленная Филдовским музеем, подчеркивает значимость этой находки для понимания истории развития растений семейства Vitaceae и их распространения по всему миру.

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